U17-WM: Die Schweiz unterliegt starkem Portugal im Viertelfinal

Portugal&#039;s Rafael Quintas, left, fights for the ball with Switzerland&#039;s Mladen Mijajlovic, right, during the FIFA Under-17 World Cup, quarter-final match between Portugal and Switzerland, at ...
Portugal erwies sich als zu stark: Die Schweizer U17 ist an der WM ausgeschieden.Bild: keystone

Der WM-Traum ist beendet: Die U17-Nati unterliegt im Viertelfinal starkem Portugal

Das Märchen von 2009 wiederholt sich für die Schweizer Nachwuchs-Fussballer nicht. Die U17 scheidet an der WM in Katar nach einer 0:2-Niederlage im Viertelfinal gegen Portugal aus.
21.11.2025, 17:4421.11.2025, 17:50

Von Granit Xhaka, der vor 16 Jahren beim WM-Titel in Nigeria dabei war, bis zu Pascal Zuberbühler hatten sie alle der aktuellen U17-Nationalmannschaft ihre Gratulationen und guten Wünsche geschickt. Gegen das favorisierte Portugal fruchteten sie allerdings nicht.

Ein Treffer von Mide kurz vor und einer von Neto sieben Minuten nach der Pause reichten dem amtierenden Europameister, um ohne allzu grosses Zittern in die Halbfinals einzuziehen. Beide Male sah der Aussenverteidiger Marco Correia vom FC Basel nicht sehr vorteilhaft aus.

Mateus Mide trifft zum 1:0.Video: SRF

Insgesamt waren die Portugiesen aber klar die bessere Mannschaft. Ihre beste Phase hatten die Schweizer im Aspire Zone Komplex von Al Rayyan zu Beginn der Partie, insgesamt waren sie aber im Spiel nach vorne zu wenig gefährlich. Einen letzten Anlauf für eine Wende nahm Coach Luigi Pisino zehn Minuten vor Schluss. Nach einem leichten Rempler im Strafraum gegen Giacomo Koloto nahm er eine Challenge, der südkoreanische Schiedsrichter Choi entschied aber zu Recht nicht auf Penalty.

Das Tor von Jose Neto zum 2:0.Video: SRF

Trotz der Niederlage im Viertelfinal dürfen die Schweizer in Katar auf ein starkes Turnier zurückblicken. Mehrere Spieler konnten ihr Talent zeigen und machten Lust auf mehr. Allen voran Freiburg-Junior Mladen Mijajlovic, aber auch Jill Stiel vom FC Zürich oder Adrien Llukes vom FC Sion. Nach einer Vorrunde mit zwei Siegen und einem Unentschieden setzte man sich in der K.o.-Runde gegen Ägypten und Irland zweimal mit 3:1 durch, ehe Portugal nun eine Nummer zu gross war. Mexiko war im Achtelfinal von den Südeuropäern gleich mit 5:0 deklassiert worden. (nih/sda)

Der Traum vom WM-Titel lebt: Das sind fünf Schlüsselspieler der U17-Nati
Mehr Sport:
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus
1 / 25
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus

So sahen die Spieler der Schweizer U17-Nationalspieler 2009 vor über 16 Jahren aus.
quelle: ap / segun ogunfeyitimi
Schottland qualifiziert sich mit Wahnsinnsspiel gegen Dänemark für die WM
Video: watson
2
