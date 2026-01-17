wechselnd bewölkt
Wengen, Adelboden und? An diesen Orten siegte Marco Odermatt im Weltcup

Switzerland&#039;s Marco Odermatt listens to the national anthem on the podium after winning an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill, in Wengen, Switzerland, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Gi ...
Marco Odermatt bei der Siegerehrung nach seinem fünften Sieg in Wengen.Bild: keystone

Das Berner Oberland ist für Odermatt so schööön

Eine Woche nach seinem Sieg im Riesenslalom von Adelboden gewinnt Marco Odermatt auch die Abfahrt von Wengen. Seine mittlerweile 52 Weltcupsiege aufgeschlüsselt nach den Orten, an denen er sie eingefahren hat.
17.01.2026, 15:0217.01.2026, 15:11
Ralf Meile
Ralf Meile

Für jeden Skirennfahrer ist es mit das schönste, bei einem Heimrennen gewinnen zu können. Der 28-jährige Marco Odermatt hat das nun sowohl beim Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden wie auch in Wengen bei den Lauberhorn-Rennen jeweils fünf Mal geschafft.

Marco Odermatt singt das Vogellisi: «S'Berner Oberland isch schööön!»Video: SRF

Der Nidwaldner eilt mit grossen Schritten dem fünften Sieg im Gesamtweltcup in Folge entgegen. An diesen 23 Orten hat «Odi» seine 52 Weltcupsiege errungen:

Adelboden: 5

  • Riesenslalom 2026
  • Riesenslalom 2025
  • Riesenslalom 2024
  • Riesenslalom 2023
  • Riesenslalom 2022

Die schon jetzt unfassbare Karriere von Marco Odermatt

1 / 51
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Wengen: 5

  • Abfahrt 2026
  • Abfahrt 2025
  • Abfahrt I 2024
  • Abfahrt II 2024
  • Super-G 2022

Sein jüngster Streich:

«Mein Plan ging perfekt auf» – Odermatt triumphiert am Lauberhorn überlegen

Beaver Creek: 5

  • Riesenslalom 2025
  • Abfahrt 2025
  • Super-G 2024
  • Super-G 2021
  • Super-G 2019

Alta Badia: 5

  • Riesenslalom 2024
  • Riesenslalom I 2023
  • Riesenslalom II 2023
  • Riesenslalom 2022
  • Riesenslalom 2021

Val d'Isère: 4

  • Riesenslalom 2024
  • Riesenslalom 2023
  • Riesenslalom 2022
  • Riesenslalom 2021

Die meisten Siege im Ski-Weltcup

1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup

Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Sölden: 3

  • Riesenslalom 2025
  • Riesenslalom 2022
  • Riesenslalom 2021

Aspen: 3

  • Riesenslalom I 2024
  • Riesenslalom II 2024
  • Super-G 2023

Kranjska Gora: 3

  • Riesenslalom I 2023
  • Riesenslalom II 2023
  • Riesenslalom 2021

Val Gardena: 2

  • Abfahrt 2025
  • Abfahrt 2024
So viele Weltcupsiege fehlen Odermatt noch zu Hirscher und Co.

Bormio: 2

  • Super-G 2023
  • Super-G 2022

Soldeu: 2

  • Riesenslalom 2023
  • Super-G 2023

Cortina d'Ampezzo: 2

  • Super-G I 2023
  • Super-G II 2023

Kitzbühel: 1

  • Super-G 2025
10 Meilensteine auf Odermatts Weg zu 50 Weltcupsiegen

Copper Mountain: 1

  • Super-G 2025

Crans-Montana: 1

  • Super-G 2025

Palisades Tahoe: 1

  • Riesenslalom 2024

Bansko: 1

  • Riesenslalom 2024

Garmisch-Partenkirchen: 1

  • Super-G 2024

Schladming: 1

  • Riesenslalom 2024

Lake Louise: 1

  • Super-G 2022

Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen

1 / 20
Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
Der alpine Skisport gilt als Schweizer Nationalheiligtum. Das waren die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer der Geschichte.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Courchevel/Méribel: 1

  • Riesenslalom 2022

Saalbach-Hinterglemm: 1

  • Super-G 2021

Santa Caterina: 1

  • Riesenslalom 2020
Mehr vom Ski-Weltcup:
Themen
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997
1 / 29
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997

2026: Marco Odermatt (Schweiz).
quelle: keystone / peter schneider
So sieht das aus, wenn Marco Odermatt seine Beine trainiert
Video: watson
Rund 55'000 Menschen leben auf den Färöer-Inseln. Zwölf Prozent von ihnen reisen an die Handball-EM mit und sehen zum Auftakt ein Unentschieden gegen die Schweiz.
Aus dem Fussball kennt man den Schlachtruf: «Hurra, das ganze Dorf ist da!» Er ist – je nachdem von wem er gesungen wird – selbstironisch oder spöttisch gemeint.
Zur Story