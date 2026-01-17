Das Berner Oberland ist für Odermatt so schööön
Eine Woche nach seinem Sieg im Riesenslalom von Adelboden gewinnt Marco Odermatt auch die Abfahrt von Wengen. Seine mittlerweile 52 Weltcupsiege aufgeschlüsselt nach den Orten, an denen er sie eingefahren hat.
Für jeden Skirennfahrer ist es mit das schönste, bei einem Heimrennen gewinnen zu können. Der 28-jährige Marco Odermatt hat das nun sowohl beim Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden wie auch in Wengen bei den Lauberhorn-Rennen jeweils fünf Mal geschafft.
Der Nidwaldner eilt mit grossen Schritten dem fünften Sieg im Gesamtweltcup in Folge entgegen. An diesen 23 Orten hat «Odi» seine 52 Weltcupsiege errungen:
Adelboden: 5
- Riesenslalom 2026
- Riesenslalom 2025
- Riesenslalom 2024
- Riesenslalom 2023
- Riesenslalom 2022
Wengen: 5
- Abfahrt 2026
- Abfahrt 2025
- Abfahrt I 2024
- Abfahrt II 2024
- Super-G 2022
Beaver Creek: 5
- Riesenslalom 2025
- Abfahrt 2025
- Super-G 2024
- Super-G 2021
- Super-G 2019
Alta Badia: 5
- Riesenslalom 2024
- Riesenslalom I 2023
- Riesenslalom II 2023
- Riesenslalom 2022
- Riesenslalom 2021
Val d'Isère: 4
- Riesenslalom 2024
- Riesenslalom 2023
- Riesenslalom 2022
- Riesenslalom 2021
Sölden: 3
- Riesenslalom 2025
- Riesenslalom 2022
- Riesenslalom 2021
Aspen: 3
- Riesenslalom I 2024
- Riesenslalom II 2024
- Super-G 2023
Kranjska Gora: 3
- Riesenslalom I 2023
- Riesenslalom II 2023
- Riesenslalom 2021
Val Gardena: 2
- Abfahrt 2025
- Abfahrt 2024
Bormio: 2
- Super-G 2023
- Super-G 2022
Soldeu: 2
- Riesenslalom 2023
- Super-G 2023
Cortina d'Ampezzo: 2
- Super-G I 2023
- Super-G II 2023
Kitzbühel: 1
- Super-G 2025
Copper Mountain: 1
- Super-G 2025
Crans-Montana: 1
- Super-G 2025
Palisades Tahoe: 1
- Riesenslalom 2024
Bansko: 1
- Riesenslalom 2024
Garmisch-Partenkirchen: 1
- Super-G 2024
Schladming: 1
- Riesenslalom 2024
Lake Louise: 1
- Super-G 2022
Courchevel/Méribel: 1
- Riesenslalom 2022
Saalbach-Hinterglemm: 1
- Super-G 2021
Santa Caterina: 1
- Riesenslalom 2020