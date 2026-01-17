Marco Odermatt bei der Siegerehrung nach seinem fünften Sieg in Wengen. Bild: keystone

Das Berner Oberland ist für Odermatt so schööön

Eine Woche nach seinem Sieg im Riesenslalom von Adelboden gewinnt Marco Odermatt auch die Abfahrt von Wengen. Seine mittlerweile 52 Weltcupsiege aufgeschlüsselt nach den Orten, an denen er sie eingefahren hat.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Für jeden Skirennfahrer ist es mit das schönste, bei einem Heimrennen gewinnen zu können. Der 28-jährige Marco Odermatt hat das nun sowohl beim Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden wie auch in Wengen bei den Lauberhorn-Rennen jeweils fünf Mal geschafft.

Marco Odermatt singt das Vogellisi: «S'Berner Oberland isch schööön!» Video: SRF

Der Nidwaldner eilt mit grossen Schritten dem fünften Sieg im Gesamtweltcup in Folge entgegen. An diesen 23 Orten hat «Odi» seine 52 Weltcupsiege errungen:

Adelboden: 5

Riesenslalom 2026

Riesenslalom 2025

Riesenslalom 2024

Riesenslalom 2023

Riesenslalom 2022

Die schon jetzt unfassbare Karriere von Marco Odermatt 1 / 51 Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern. quelle: marco odermatt / marco odermatt

Wengen: 5

Abfahrt 2026

Abfahrt 2025

Abfahrt I 2024

Abfahrt II 2024

Super-G 2022

Beaver Creek: 5

Riesenslalom 2025

Abfahrt 2025

Super-G 2024

Super-G 2021

Super-G 2019

Alta Badia: 5

Riesenslalom 2024

Riesenslalom I 2023

Riesenslalom II 2023

Riesenslalom 2022

Riesenslalom 2021

Val d'Isère: 4

Riesenslalom 2024

Riesenslalom 2023

Riesenslalom 2022

Riesenslalom 2021

Die meisten Siege im Ski-Weltcup 1 / 29 Die meisten Siege im Ski-Weltcup Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege. quelle: keystone / gian ehrenzeller

Sölden: 3

Riesenslalom 2025

Riesenslalom 2022

Riesenslalom 2021

Aspen: 3

Riesenslalom I 2024

Riesenslalom II 2024

Super-G 2023

Kranjska Gora: 3

Riesenslalom I 2023

Riesenslalom II 2023

Riesenslalom 2021

Val Gardena: 2

Abfahrt 2025

Abfahrt 2024

Bormio: 2

Super-G 2023

Super-G 2022

Soldeu: 2

Riesenslalom 2023

Super-G 2023

Cortina d'Ampezzo: 2

Super-G I 2023

Super-G II 2023

Kitzbühel: 1

Super-G 2025

Copper Mountain: 1

Super-G 2025

Crans-Montana: 1

Super-G 2025

Palisades Tahoe: 1

Riesenslalom 2024

Bansko: 1

Riesenslalom 2024

Garmisch-Partenkirchen: 1

Super-G 2024

Schladming: 1

Riesenslalom 2024

Lake Louise: 1

Super-G 2022

Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen 1 / 20 Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen Der alpine Skisport gilt als Schweizer Nationalheiligtum. Das waren die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer der Geschichte. quelle: keystone / jean-christophe bott

Courchevel/Méribel: 1

Riesenslalom 2022

Saalbach-Hinterglemm: 1

Super-G 2021

Santa Caterina: 1