Sport

Fussball

Europa League: Inter schlägt Leverkusen und ist möglicher FCB-Gegner



Bild: keystone

Inter schlägt Leverkusen und ist möglicher Halbfinal-Gegner des FC Basel

Inter Mailand qualifizierte sich im Duell zweier früherer Sieger gegen Leverkusen für die Halbfinals in der Europa League. Die Mannschaft von Antonio Conte setzte sich in Düsseldorf mit 2:1 durch.

Sollte der FC Basel am Dienstag den Viertelfinal überstehen, würde der Einzug in den Final am kommenden Montag über Inter Mailand führen. Der Meisterschafts-Zweite aus Italien kam gegen Leverkusen zu einem verdienten Sieg. Nicolo Barella (15.) und Romelu Lukaku (21.) sorgten für den perfekten Start. Der Belgier Lukaku hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, bevor der junge Kai Havertz fast im Gegenzug und noch vor Ablauf der ersten 25 Minuten für Leverkusen auf 1:2 verkürzte.

Leverkusen war in Düsseldorf, nur knapp 30 Kilometer von seinem Heimstadion entfernt, bemüht den Rückstand mit spielerischen Mitteln wettzumachen, kam aber nur zu wenigen gefährlichen Abschlüssen gegen die defensivstarken Italiener. Die besseren Chancen erspielten sich die Mailänder, die im Verlauf der Partie unter anderen Victor Moses, Christian Eriksen und Alexis Sanchez einwechseln konnten. Zweimal korrigierte das VAR einen Penaltyentscheid, der Inter den dritten Treffer hätte bringen können. (zap/sda)

Für Europa-League-Profis:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Alle Sieger der Europa League / des UEFA Cup Wie ich meine Spinnenphobie mit Hypnose bekämpft habe Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter