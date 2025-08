Sandhase Stankovic bei einer Flugeinlage. Bild: www.imago-images.de

Beachsoccer-Legende Stankovic gibt nach 415 Länderspielen den Rücktritt bekannt

Dejan Stankovic erklärt nach 415 Einsätzen und über 1000 Toren seinen Rücktritt aus dem Schweizer Beachsoccer-Nationalteam. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang war er ein Fixpunkt im Schweizer Beachsoccer-Nationalteam. Nun hört Dejan Stankovic, der 2004 sein erstes Länderspiel betritt, auf.

«Es war eine unglaublich schöne Zeit, ich habe auf dem Sand immer mein Bestes für das ‹Schwiizer Liebli🇨🇭› gegeben (manchmal neben dem Sand auch 😂)», schreibt Stankovic. «Eine Weltreise geht zu Ende, viele schöne Strände, Kulturen, Menschen, Sprachen – das bleibt für immer.» Nun gehöre er ganz seiner Ehefrau und den beiden Töchtern.

Stankovic wurde mit der Schweiz 2005 Europameister und nahm an sechs Weltmeisterschaften teil. 2009 gewann er Silber, 2021 Bronze. Mit 47 Treffern ist der 39-Jährige die Nummer 2 in der ewigen WM-Torjägerliste. Beim Silber-Gewinn 2009 in Dubai wurde Dejan Stankovic nicht nur Torschützenkönig. Er gewann auch den Golden Ball für den besten Spieler des Turniers.

FIFA-Präsident Gianni Infantino gratuliert Dejan Stankovic an der WM 2021. Bild: www.imago-images.de

«Dejan war jahrelang der beste Beachsoccer-Stürmer der Welt», würdigte ihn Nationaltrainer Angelo Schirinzi. «Hatte er den Ball am Fuss, konnte man zuversichtlich sein, dass es gleich im Netz einschlagen wird.»

Auch auf Klubebene feierte Stankovic viele Erfolge. Je vier Mal wurde er in Italien (mit Catania und Terracina) und Russland (mit Lokomotive Moskau) Meister. In der Schweiz feierte er mit den Grasshoppers einen Meistertitel. Er habe die Sportart mitgestaltet, geprägt und über zwei Jahrzehnte auf ein neues Niveau gehoben, schreibt der Schweizerische Fussballverband in seiner Mitteilung. (ram/sda)