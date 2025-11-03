meist klar
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Der rührende Grund, warum Paul Scholes seinen Job als TV-Experte aufgibt

Manchester, England, 24th October 2023. Former player Paul Scholes now a TNT tv pundit during the UEFA Champions League match at Old Trafford, Manchester. Picture credit should read: Andrew Yates / Sp ...
Paul Scholes als TV-Experte in der Champions League.Bild: www.imago-images.de

Der rührende Grund, warum Paul Scholes seinen Job als TV-Experte aufgibt

Paul Scholes ist als erfolgreicher Ex-Profi im britischen TV gefragt. Doch in naher Zukunft wird der 50-Jährige als Experte kürzertreten.
03.11.2025, 07:3803.11.2025, 07:38
Ein Artikel von
t-online

Wer in dieser Saison den britischen TV-Sender TNT Sports einschaltet, bekommt Paul Scholes nicht zu sehen. Dabei war der englische Nationalspieler oft als Experte bei den Übertragungen der Champions-League-Partien dabei. Nun hat Scholes seinen Rücktritt als TV-Experte bekannt gegeben.

Im Podcast «Stick to Football» erklärte er, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat. Der ehemalige Mittelfeldstar von Manchester United will sich mehr um seinen autistischen Sohn Aiden kümmern. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Claire habe sich eine Routine entwickelt, die er nicht aufgeben könne. Gerade die Betreuung in der Nacht sei geregelt und strukturiert. Scholes habe Aiden drei Tage, seine Ex-Frau vier Tage.

Video: YouTube/The Overlap

Alles für seinen Sohn

In dem Podcast sprach er mit den Gastgebern und Ex-Mitspielern Gary Neville, Roy Keane sowie Jill Scott und Ian Wright zudem über die Herausforderungen der Betreuung. Als Aiden im Alter von zweieinhalb Jahren die Diagnose Autismus bekam, habe das auch Auswirkungen auf Scholes' Spielerkarriere gehabt. Es habe ihn schon beeinträchtigt, so Scholes.

Jetzt falle es ihm schwer, als Experte zu arbeiten. Gerade donnerstags wolle er bei Aiden sein, der täglich vier Stunden in der Kindertagesstätte betreut wird.

Paul Scholes: «Ich habe dieses Jahr wegen Aiden und seiner besonderen Bedürfnisse eine Entscheidung getroffen. Meine gesamte Arbeit richtet sich jetzt nach seinen Tagesabläufen – und er hat einen ziemlich strengen Tagesablauf. Ich habe beschlossen, alles, was ich tue, auf Aiden auszurichten.» Und weiter: «Wir machen immer die gleichen Dinge mit ihm. Er weiss weder, welcher Wochentag ist, noch welche Uhrzeit. Aber er merkt an dem, was wir machen, welcher Tag ist.»

10 Fragen zu Autismus – was man wissen muss und was ins Reich der Mythen gehört

Das umschliesse etwa Schwimmengehen am Dienstag. Danach gebe es Pizza. «Donnerstags hole ich ihn ab, wir gehen etwas essen und fahren dann nach Hause. Sonntags hole ich ihn bei Claire ab und wir fahren zu Tesco, wo er sich einen ganzen Einkaufswagen voller Schokolade kauft. Er weiss also nicht, welcher Tag oder welche Uhrzeit ist, aber er merkt es an dem, was wir machen», so Scholes.

Der Ex-Nationalspieler Englands, der noch zwei weitere Kinder mit seiner Ex-Frau hat, mache das alles, um anderen Eltern in der gleichen Situation Hoffnung und Unterstützung zu geben. «Es ist verdammt schwer, besonders wenn sie noch so klein sind», erklärte er.

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Würden Fussballleibchen doch nur so aussehen
1 / 26
Würden Fussballleibchen doch nur so aussehen
Die beiden Künstler Marlon Settpace (@settpace) und Andy Slater (@xztals) sind sehr begabte Trikot-Umgestalter. Kein Topklub ist von ihnen «verschont» geblieben. Hier das Dress von Bayern München, interpretiert von Settpace. ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Eine Person muss wissen, dass sie stinkt» – Autistin erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
2
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
5
Erdogan lässt für Millionen Franken Immobilien in der Schweiz kaufen – die Sonntagsnews
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Rapperswil-Jona lässt Trainer Sesa ziehen +++ Sabalenka startet souverän in die Finals
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
USA setzen China-Zusatzzölle für 1 Jahr aus +++ Nvidia-Chip-Export soll limitiert werden
5
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
Bayerns B-Elf erteilt Leverkusen eine Lektion – Widmer trifft für Mainz
Der Leader gab sich im Spitzenspiel der Runde keine Blösse. Gegen Bayer Leverkusen liess Trainer Vincent Kompany – mit Blick auf das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag – sogar mehrere Leistungsträger zunächst auf der Ersatzbank. Auch ohne Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise dominierten die Münchner. Beim 3:0-Sieg fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit.
Zur Story