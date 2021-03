Sport

Bundesliga: Dortmund kann auch ohne Haaland-Tor gewinnen



Dortmund kann auch ohne Haaland-Tor gewinnen – Schalke erlebt das nächste Debakel

Bayern München legt in der Bundesliga im Fernduell mit RB Leipzig um den Meistertitel vor. Der Champion gewinnt in der 25. Runde auswärts gegen Werder Bremen ohne Mühe 3:1 und liegt nun fünf Punkte vor den Verfolgern.

Dortmund – Hertha 2:0

Borussia Dortmund feiert gegen Hertha einen wichtigen Dreier im Kampf um die Champions League. Vier Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse bezwang der BVB den Abstiegskandidaten Hertha BSC dank eines Fernschuss-Flatterballs von Julian Brandt in der 55. Minute und des dritten Saisontreffersvon Youngster Youssoufa Moukoko in der Nachspielzeit mit 2:0. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt damit zumindest bis zum Sonntag nur noch einen Punkt.

Borussia Dortmund - Hertha Berlin 2:0 (0:0)

Tore: 54. Brandt 1:0. 91. Moukoko 2:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Hitz, ohne Bürki (Ersatz) und Akanji (verletzt). 80. Rote Karte gegen Darida (Hertha Berlin).

Bremen – Bayern 1:3

Bayern München legt im Titelkampf mit RB Leipzig mühelos vor. Bei Werder Bremen kommt der Tabellenführer zu einem nie gefährdeten 3:1-Sieg. Leon Goretzka per Kopf nach einem Eckball und Serge Gnabry nach herrlicher Kombination über Lewandowski, Kimmich und Müller bringen die Bayern schon in der ersten Halbzeit auf Kurs.

Lewandowski erhöht nach der Pause mit seinem 268. Bundesliga-Tor auf 3:0, womit der polnische Torjäger mit Klaus Fischer gleichzieht. In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste liegt nun nur noch Gerd Müller (365 Tore) vor Lewandowski, der auch noch dreimal Aluminium trifft. Das Ehrentor für Werder durch Niclas Füllkrüg fällt erst in der 86. Minute.

Werder Bremen - Bayern München 1:3 (0:2)

Tore: 23. Goretzka 0:1. 35. Gnabry 0:2. 67. Lewandowski 0:3. 86. Füllkrug 1:3.

Wolfsburg – Schalke 5:0

Schalke kommt dem Abstieg nochmals 90 Minuten näher. Beim 0:5 in Wolfsburg erleidet der Tabellenletzte im 25. Spiel die 17. Niederlage. Der Auftritt von S04 ist dabei wie ein Replay von so vielen Spielen in dieser Saison. Auf einen soliden Auftakt folgt ein vermeidbares Gegentor und danach der kollektive Zusammenbruch.

Einen abermals desolaten Eindruck hinterlässt dabei der frühere deutsche Internationale Shkodran Mustafi, der im Januar von Arsenal eigentlich als Verstärkung geholt worden ist. In der 32. Minute unterläuft ihm das Eigentor zum 0:1, nach 58 Minuten begünstigt sein Fehler den dritten Gegentreffer. Bei Wolfsburg sind die Schweizer Kevin Mbabu und Admir Mehmedi an der Entstehung des 1:0-Führungstores beteiligt.

Wolfsburg - Schalke 5:0 (1:0)

Tore: 31. Mustafi (Eigentor) 1:0. 51. Weghorst 2:0. 58. Baku 3:0. 64. Brekalo 4:0. 80. Philipp 5:0.

Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu und Mehmedi (bis 72.), ohne Steffen (verletzt).

Union Berlin – Köln 2:1

Urs Fischers Union Berlin kommt gegen den 1. FC Köln zu einem verdienten 2:1-Sieg. Zwar geraten die «Eisernen» kurz vor der Pause durch einen von Ondrej Duda verwandelten Penalty in Rückstand, doch kurz nach Wiederbeginn verwandelt auch Max Kruse einen Elfmeter zum 1:1.

Danach tun die Berliner deutlich mehr für den Sieg als die Kölner, den 2:1-Siegtreffer für Union erzielt schliesslich Christopher Trimmel in der 67. Minute. Damit bleibt das Team von Urs Fischer im Rennen um die Europacup-Plätze, nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf Platz 6. Köln dagegen steckt wieder mitten im Abstiegskampf.

Union Berlin - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

Tore: 45. Duda (Foulpenalty 0:1. 48. Kruse (Handspenalty) 1:1. 67. Trimmel 2:1.

Mainz – Freiburg 1:0

Während Schalke weiter verliert, feiert der Tabellenvorletzte einen wichtigen Sieg: Mainz schlägt Freiburg dank eines Tores von Robin Quaison in der 84. Minute mit 1:0 und macht damit viel Druck auf Bielefeld und Hertha BSC, die ihrerseits nun ebenfalls auf Punkte angewiesen sind.

Mainz - Freiburg 1:0 (0:0)

Tor: 84. Quaison 1:0.

Bemerkung: Mainz ohne Fernandes (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle:

