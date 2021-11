Die Schweizer Torfabrik läuft auch bei Minustemperaturen heiss. Bild: keystone

Ein 7:0-Kantersieg im litauischen Kühlschrank – Frauen-Nati bleibt auf WM-Kurs

Das Schweizer Fussball-Nationalteam weist auch nach sechs von zehn Spielen der WM-Qualifikation das Punktemaximum vor. Die Schweizerinnen siegen in Vilnius gegen Litauen 7:0. Coumba Sow zeichnete sich als Doppeltorschützin aus.

Nach 105 Sekunden liegt der Ball zum ersten Mal im Netz. Video: SRF

Die Spielerinnen von Nationalcoach Nils Nielsen behalten in der Tabelle den Vorsprung von drei Punkten, den sie sich mit dem 2:1-Sieg in Palermo gegen Italien erarbeitet haben. Sie haben die besten Aussichten, sich als Gruppensiegerinnen direkt für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland zu qualifizieren. Die Italienerinnen gewannen ihrerseits am Mittwoch in Rumänien 5:0.

Das Telegramm:

Litauen - Schweiz 0:7 (0:6)

Vilnius. - SR Stavros (CYP).

Tore: 2. Piesliakaite (Eigentor) 0:1. 11. Kiwic 0:2. 31. Sow 0:3. 34. Crnogorcevic 0:4. 37. Sow 0:5. 40. Xhemaili 0:6. 60. Fölmli 0:7.

Schweiz: Thalmann; Maritz (46. Rinast), Calligaris, Kiwic (76. Julini), Aigbogun (46. Marti); Wälti (46. Mauron), Xhemaili (66. De Alem), Sow; Lehmann, Fölmli, Crnogorcevic.

Bemerkungen: 55. Pfostenschuss Xhemaili. Keine Verwarnungen. (pre/sda)

Die Tabelle: