Sport

Fussball

Schweizer Cup: Rorschach-Goldach wehrt sich gegen den FC Basel tapfer



bild: srf

Rorschach-Goldach wehrt sich gegen den FCB tapfer – FCSG-Schubert schiesst Chênois ab

Am Samstag flogen der FC Sion und die Grasshoppers aus dem Schweizer Cup. In den bisherigen Sonntagsspielen der 2. Runde machten es die Super-League-Vertreter besser. Die Partie von YB begann erst um 16 Uhr.

Rorschach-Goldach – Basel 0:3

Ohne sich mit Ruhm zu bekleckern, ist der FC Basel in die Achtelfinals des Schweizer Cups vorgestossen. Gegen den FC Rorschach-Goldach aus der 2. Liga Inter gab es einen glanzlosen Arbeitssieg.

Die erste dicke Chance des Spiels hatte der Aussenseiter: Arbnor Morina traf in der 5. Minute aus der Drehung die Latte. Der FCB tat sich schwer, es dauerte bis zur 20. Minute, ehe er erstmals etwas gefährlich vor dem Tor des FCRG auftauchte. Dieses hütete ein 18-Jähriger: Das Eigengewächs Rico Dürlewanger kam zu seinem Debüt in der 1. Mannschaft, nachdem der Stammgoalie einen positiven Coronatest abgeliefert hatte.

bild: srf

Drei Tage nach dem Conference-League-Spiel im rund 3500 Kilometer entfernten Baku stellte Basel-Trainer Patrick Rahmen eine B-Elf auf, zahlreiche etablierte Spieler kamen am Bodensee zu einer Verschnaufpause. Dies kann gegen ein vier Klassen tiefer spielendes Team nicht als Arroganz ausgelegt werden, auch so standen routinierte Defensivspieler wie Fabian Frei, Michael Lang oder Taulant Xhaka ebenso in der Startelf wie das argentinische Offensivtalent Matias Palacios, dessen Marktwert 5,5 Millionen Euro beträgt.

Video: SRF

Mehr als eine halbe Stunde lang schlug sich Rorschach-Goldach hervorragend, doch dann brach Liam Millar den Bann. Der Stürmer, den Basel vom FC Liverpool verpflichtete, nickte in der 35. Minute eine Xhaka-Flanke ein. Eine Stunde lang durften die Ostschweizer auf einen Coup hoffen, doch dann traf Xhaka zum 2:0 und so war klar, dass sich vor 4300 Zuschauern auf der Sportanlage Kellen in Tübach der Favorit durchsetzen wird. Das sehenswerte 3:0 – ein Schlenzer von Palacios in den Winkel – war nur noch Zugabe.

Chênois – St.Gallen 2:5*

In Genf war die Partie nach 40 Minuten und einem Hattrick von Fabian Schubert entschieden. St.Gallens österreicherischer Stürmer traf gegen den Erstligisten CS Chênois nach acht Minuten mit einem wuchtigen Schuss, nach 29 Minuten verwertete er eine Hereingabe von Lukas Görtler nach schönem Solo und schliesslich stand er frei in der Mitte, um einen Querpass von Kwadwo Duah zum 3:0 einzuschieben. Mit dem Pausenpfiff traf Schubert gar noch ein viertes Mal.

Video: SRF

Bild: keystone

» Das Spiel läuft noch | Der SRF-Livestream.

Iliria Solothurn – YB

Spielbeginn: 16.00 Uhr | Der SRF-Livestream.

Auslosung Achtelfinals

Die Paarungen der Achtelfinals werden um etwa 19 Uhr ausgelost, live zu sehen im TV auf SRF 2. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Schweizer Cup-Sensationen 1 / 24 Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup quelle: keystone / georgios kefalas David gegen Goliath in Japan Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter