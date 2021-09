Sport

Premier League: Arsenal und Liverpool siegen, ManCity patzt



Arsenal siegt ohne Xhaka erneut – Liverpool gewinnt – City lässt Punkte liegen

Burnley – Arsenal 0:1

Arsenal kam im zweiten Spiel ohne den gesperrten Granit Xhaka zum zweiten Sieg. In Burnley gewannen die Londoner dank einem Treffer des Norwegers Martin Ödegaard 1:0. Nach drei Niederlagen zum Auftakt war es für Arsenal der zweite Sieg in Folge. Im Tor stand erneut der 23-jährige Aaron Ramsdale, der den deutschen Bernd Leno fürs Erste auf die Ersatzbank verdrängt hat.

Burnley - Arsenal 0:1 (0:1)

Tor: 30. Ödegaard 0:1.

Bemerkung: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt).

Liverpool – Crystal Palace 3:0

Liverpool liess gegen Crystal Palace nichts anbrennen. Tore von Sadio Mané, Mohamed Salah und Naby Keita sorgten für einen deutlichen 3:0-Heimsieg.

Liverpool - Crystal Palace 3:0 (1:0)

Tore: 43. Mané 1:0. 78. Salah 2:0. 90. Keita 3:0.

ManCity – Southampton 0:0

Manchester City hat in der Premier League in der 5. Runde zum zweiten Mal und erstmals seit der Startniederlage gegen Tottenham Hotspur Punkte abgegeben. Nach drei Siegen in Serie mit 11:0 Toren kam der Meister im Heimspiel gegen Southampton nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft von Pep Guardiola enttäuschte schwer und brachte trotz grosser Dominanz nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor zustande.

Ausserdem hatte Manchester City Glück, dass der VAR nach einer Stunde einen Penalty-Entscheid zugunsten von Southampton korrigieren liess, und der ausgesprochene Platzverweis gegen Kyle Walker darauf zurückgenommen wurde. In der Rangliste liegt Manchester City nun drei Punkte hinter Leader Liverpool (3:0 gegen Crystal Palace).

Manchester City - Southampton 0:0.

Bemerkungen: 71. Platzverweis und Elfmeter gegen Kyle Walker (Manchester City) zurückgenommen. (abu/sda)

Die Tabelle:

