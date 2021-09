Sport

Fussball

Erster Sieg für Petkovic – wieder Ausschreitungen, diesmal in Lens



Bild: IMAGO / PanoramiC

Vladimir Petkovic hat in der Ligue 1 mit Bordeaux im sechsten Spiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers gewann beim bis anhin ebenso sieglosen St. Etienne 2:1 und verhinderte damit, dass der Druck auf Petkovic mit der dritten Niederlage in Folge weiter ansteigt.

Bild: keystone

Mann des Spiels für die Südwestfranzosen war Ui-Jo Hwang. Der Südkoreaner brachte Bordeaux nach sieben Minuten in Führung, und nachdem St.Etienne in der 73. Minute durch Wahib Khazri der Ausgleich gelungen war, war Hwang wiederum zur Stelle und sicherte zehn Minuten vor dem Ende den Sieg. Bordeaux verlässt somit vorübergehend die Abstiegsplätze. Die direkten Konkurrenten können indes am Sonntag nachziehen.

In der zweiten Partie des Tages zwischen Lens und Meister Lille haben Fans beider Klubs das Spielfeld gestürmt und sich ein Handgemenge geliefert. Nach Krisenberatungen wurde das Nordderby daraufhin nach einem halbstündigen Unterbruch fortgesetzt und endete 1:0 für die Gastgeber dank des Treffers von Przemyslaw Frankowski (74.).

Die Auseinandersetzungen im Stade Bollaert-Delelis erinnerten an die Krawalle beim abgebrochenen Spiel zwischen Nice und Marseille am 22. August, als ebenfalls Fans das Spielfeld gestürmt und sich Raufereien geliefert hatten. (sda)

