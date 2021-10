Cedric Itten bekam den Vorzug gegenüber dem formstarken Michael Frey. Bild: keystone

Ohne Frey, dafür mit Itten und Ajeti – auf diese 24 Spieler setzt Yakin in der WM-Quali

Am Freitagmittag hat Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader für die WM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben. Dabei gab es bei den Stürmern eine kleine Überraschung: Entgegen den Erwartungen vieler verzichtete Yakin auf den formstarken Michi Frey. Der Berner hat in Belgien einen starken Saisonstart hinter sich, in neun Partien in der Meisterschaft erzielte er elf Tore. Dafür sind Albian Ajeti und Cedric Itten wieder zurück in der Mannschaft. Für beide ist es eine Rückkehr nach über einem Jahr Absenz.

«Es spricht nichts gegen Frey, aber auch Drmic und Derdiyok, welche alle hätten dabei sein können», erklärte Yakin seine Stürmer-Selektion.« Itten und Ajeti kennen die Mannschaft und wissen, wie man Tore schiesst. Aber wir werden Frey natürlich weiter beobachten.»

Zudem nominierte der Basler einige Rückkehrer. Breel Embolo, Mario Gavranovic, Kevin Mbabu und Xherdan Shaqiri sind nach einer Verletzung zurück, nachdem sie im September die beiden Partien gegen Italien und Nordirland verpasst hatten. Shaqiri wird dabei auch die Rolle des Captains einnehmen. Der Lyon-Offensivspieler ersetzt Granit Xhaka, der wegen seiner Knieverletzung drei Monate lang fehlen wird. Von den Stammkräften fehlt neben Xhaka auch Haris Seferovic, welcher ebenfalls verletzt ist.

Das Team reist am Montag nach Lausanne, wo es sich auf die kommenden beiden Partien vorbereiten wird. Im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Katar trifft die Nati zuerst am 9. Oktober in Genf auf Nordirland und dann am 12. Oktober auswärts auf Litauen. (dab)