Werner Schlegel jubelt nach seinem Sieg gegen Elias Kundert im zweiten Gang. Bild: keystone

Gleich drei Festsieger am NOS – Staudenmann beim Oberländischen unantastbar

Schlegel verteidigt Titel – drei Festsieger am NOS

Werner Schlegel kehrt nach einer Fussverletzung erfolgreich in den Sägemehlring zurück. Der Toggenburger gewinnt in St. Gallen das Nordostschweizer Teilverbandsfest. Er teilt sich den Sieg mit Damian Ott und und dem Berner Gast Michael Moser.

Drei Festsieger gab es, weil der Schlussgang zwischen Werner Schlegel und dem Bündner Armon Orlik mit einem Gestellten endete, und weil Schlegel, der für seine passive Schwingweise im Schlussgang nur eine Note von 8,75 aufs Notenblatt erhielt. Das ermöglichte es seinem Freund Damian Ott und dem Berner Gast Michael Moser dank Maximalnoten noch aufzuschliessen.

Schlegel macht mit Lüscher nach «Stand-off» kurzen Prozess. Video: SRF

Schlegel sicherte sich als Schlussgang-Teilnehmer und als Sieger «1a» den Sieger-Muni. Der 22-Jährige aus Hemberg wiederholte am Nordostschweizerischen damit nicht nur seinen Sieg aus dem Vorjahr, sondern krönte auf dem St. Galler Gründenmoos mit fünf gewonnenen Gängen bis zum Schlussgang auch ein starkes Comeback. Schlegel war zuletzt drei Monate lang ausgefallen, nachdem er sich Ende März am Rheintal-Oberländischen Verbandsfest in Kriessern eine Bänderverletzung am einen Fussgelenk zugezogen hatte.

Der aufstrebende Moser sorgte mit seinem vierten Kranfestsieg dafür, dass sich am Nordostschweizerischen erstmals seit 2012 wieder ein Gast Festsieger nennen durfte. Vor einer Woche hatte der 19-jährige Emmentaler am Bergkranzfest am Schwarzsee als Schlussgang-Teilnehmer überzeugt. Schlegel gewann zum neunten Mal ein Kranzfest, Ott zum siebten Mal.

Enttäuschend verlief das Fest in St. Gallen für den als Favorit angetretenen Samuel Giger, der sich nach drei Gestellten in der Rangliste nur im 6. Rang wiederfand.

Staudenmann marschiert am Oberländischen durch

Fabian Staudenmann feierte am Berner Oberländischen Gauverbandsfest in Adelboden seinen dritten Saisonsieg. Im Schlussgang besiegte der zweifache Eidgenosse, im letzten Jahr Co-Sieger des Jubiläumsfestes in Appenzell, den Oberländer Ivan Thöni. Drei Wochen nach seinem Triumph auf dem Stoos feierte Staudenmann in Adelboden seinen 18. Kranzfestsieg. Das Oberländische entschied er zum dritten Mal in Serie für sich. (pre/sda)