Michael Frey trifft und hat viel Liebe zu vergeben. bild: imago

Interview

Michi Frey: «Es ist mein absoluter Bubentraum, für die Nati aufzulaufen»

Michael Frey hat bei Royal Antwerpen einen wahnsinnigen Lauf. In der belgischen Jupiler Pro League hat er Mittwoch beim 4:2-Sieg gegen Genk im achten Saisonspiel seinen zehnten Treffer erzielt. Damit steht er auch im internationalen Vergleich der Toptorschützen ganz weit vorne.

Der 27-jährige Stürmer verrät watson, weshalb er so gut in Form ist, warum er jetzt Möwen statt Enten füttert und wie er gelernt hat, mit den Medien umzugehen. Das Interview haben wir auf seinen Wunsch per WhatsApp geführt.

watson Sie sind im Moment in der Form Ihres Lebens. Woran liegt das?

Michael Frey Jeder der mich kennt, weiss, dass ich immer schon hart an mir gearbeitet habe. Nun habe ich seit einigen Jahren ein neues Umfeld um mich herum und wir arbeiten viel gezielter an meinen Stärken, Defiziten, athletischen und positionsspezifischen Details.

watson Kein Spieler in der Top15-Ligen hat im August und September mehr Tore geschossen als Sie. Sie haben sogar einen Liga-Treffer mehr erzielt als Robert Lewandowski und Erling Haaland. Was bedeuten Ihnen solche Statistiken?

Michael Frey Diese Spieler, die Sie genannt haben, spielen in der Bundesliga und nicht in Belgien. Finde diese Vergleichswerte nicht korrekt. Haaland und Lewa bewegen sich auf einem anderen Planeten. Ich versuche einfach bestmöglich meinen Job zu machen und so viele Tore wie möglich zu schiessen.

Michi Frey macht seinen Job derzeit mehr als gut. bild: imago

watson Warum läuft es Ihnen in Belgien so gut? Sie haben ja bereits bei Waasland-Beveren sehr gut funktioniert.

Michael Frey Es lief mir auch in der Schweiz gut, als ich in Deutschland regelmässig gespielt habe, hatte ich auch meine Skorerpunkte, bei Fenerbahce bis zur Verletzung ebenso. In Belgien setze ich nun mein Positionsspiel besser um als früher und darum denke ich, dass ich noch öfters treffe als vorher.

watson Sie haben in einem Interview mal gesagt , dass Sie Enten füttern, um ausgeglichener zu sein. Was machen Sie heutzutage?

Michael Frey Ich habe umgestellt zu Möwen, die gibt es hier zahlreicher, aber wenn ich mich kurzfristig in der Schweiz befinde, werde ich die Enten bestimmt nicht vernachlässigen! :-)

Auf dem Platz sind Sie ein Aggressivleader. Wie sieht es in der Kabine aus? Welche Rolle übernehmen Sie?

Michael Frey In der Kabine bin ich eher ruhig und fokussiert. Ich konzentriere mich auf meine Trainingspläne und Ziele. Ich kommuniziere aber auch viel mit den Mitspielern.

watson Sie spielen im Team mit Radja Nainggolan, er ist ebenfalls ein Spieler, der dafür bekannt ist, nie zurückzustecken. Sind Sie froh, hat es einen Typen im Team, der Ihnen ähnlich ist?

Michael Frey Er bringt der gesamten Mannschaft mit seiner Erfahrung extrem viel. Wir lernen von ihm und hören ihm zu, wenn er uns Ratschläge gibt.

watson Durch Ihre fünf Tore gegen Standard Lüttich bekamen Sie viel Aufmerksamkeit. Haben Sie viel davon mitbekommen, gab es viel Rummel um Ihre Person?

Michael Frey Es war eine Explosion von Nachrichten von überall, so viele Leute, die ich Jahre nicht gehört habe und sich gemeldet haben. Es war natürlich ein tolles Spiel für mich und ich hoffe, nicht mein letztes Spiel, indem ich 5 Tore erziele. :-)

Die fünf Tore von Frey gegen Standard Liège. Video: YouTube/Royal Antwerp FC

watson Man liest nicht mehr sonderlich viel von Ihnen. Begrenzen Sie den Kontakt mit Journalisten bewusst auf ein Minimum?

Michael Frey Auch in diesem Bereich musste ich mich verbessern und lernen, mit den Medien umzugehen. Auch da habe ich viel Arbeit investiert, um zu wachsen.

Haben Sie je bereut, dass Sie immer gesagt haben, was Sie denken?

Ich war jung und habe oft gesagt, was ich denke. Heute bin ich etwas diplomatischer und reifer. :-)

2014 wurde Michael Frey für die Nati aufgeboten, kam aber zu keinem Einsatz. Bild: KEYSTONE

Wer so viele Tore schiesst, wird automatisch ein Thema für die Nationalmannschaft. Hoffen Sie auf ein Aufgebot für Oktober?

Es ist mein absoluter Bubentraum, für die Nati aufzulaufen.

Hatten Sie schon Kontakt mit Murat Yakin?