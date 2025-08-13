sonnig19°
Warum Marcos Rojo auf seinen Namen auf dem Trikot verzichten Muss

River Plate v Boca Juniors - Torneo Apertura Betano 2025 Marcos Rojo of Boca Juniors looks on during the Torneo Apertura Betano 2025 match between River Plate and Boca Juniors at Estadio Mas Monumenta ...
Bei den Boca Juniors war Marcos Rojo nicht mehr erwünscht.Bild: IMAGO/NurPhoto

Der kuriose Grund, warum Marcos Rojo seinen Namen nicht auf dem Trikot haben darf

13.08.2025, 08:1913.08.2025, 08:19
Erinnerst du dich noch an Marcos Rojo? Der argentinische Verteidiger spielte einst für Manchester United. Für die Red Devils absolvierte er in sechs Jahren 122 Spiele, ehe er in seine Heimat zurückkehrte. Dort wechselte der mittlerweile 35-Jährige diesen Sommer erneut den Klub. Rojo verliess die Boca Juniors und schloss sich dem Racing Club an – nicht ohne Nebengeräusche.

Der Abgang bei den Boca Juniors folgte, nachdem der Klub Rojos Vertrag aus disziplinarischen Gründen auflöste. Der Innenverteidiger wurde aus der Garderobe verbannt, nachdem er sich angeblich mit seinen damaligen Teamkollegen Cristian Lema und Marcelo Saracchi angelegt haben soll.

Dann gab es Gerüchte, dass der Wechsel erst nach der Transfer-Deadline zustande kam. Das hätte bedeutet, das Rojo erst in der Winterpause hätte registriert werden und für Racing auflaufen können. Mittlerweile ist allerdings klar, dass alles rechtzeitig geklappt hat und Rojo auch jetzt schon spielen kann.

Doch da gibt es schon das nächste Problem: Rojo darf zwar für den Racing Club auflaufen, allerdings nicht mit seinem Nachnamen auf dem Rücken. Denn in Avellaneda, einem Vorort von Buenos Aires und dem Zuhause des Racing Club, gibt es noch ein zweites Spitzenteam: CA Independiente. Und die Farbe dieses Erzrivalen? Rot. Oder eben «rojo» auf Spanisch. Independiente trägt auch den Spitznamen «El Rojo» – der Rote.

Damit auf einem ihrer Trikots nicht Werbung für den Erzrivalen gemacht wird, hat der Racing Club seinen neuen Spieler darum gebeten, auf seinen Nachnamen auf dem Rücken zu verzichten. Stattdessen steht dort nun «Marcos R.»

So oder so lief Rojos Ankunft in Avellaneda nicht nach Wunsch. Vergangene Nacht wurde ein Pickup-Truck, der auf den Fussballer registriert ist, in Brand gesetzt. (abu)

«Bayern bekommt jeden Spieler»: Sportvorstand Eberl wehrt sich gegen Kritik
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 60
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Mit einer Ablösesumme von 63 Millionen Euro ist Illia Sabarnyj der teuerste Verteidiger des Sommers. Der Ukrainer wechselt von Bournemouth zu PSG.
quelle: psg
Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama
Video: watson
