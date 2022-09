Union Berlin hat die Bayern im Griff. Bild: keystone

Union ringt den Bayern ein Remis ab – Freiburg dank Sieg in Leverkusen neuer Leader

Union – Bayern 1:1

Das Hoch von Union Berlin reisst auch gegen Bayern München nicht ab. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ringt dem Meister in der 5. Runde der Bundesliga ein 1:1 ab und baut seine Serie der Ungeschlagenheit auf zwölf Spiele aus.

Zwei Wochen nach RB Leipzig biss sich auch Bayern München die Zähne aus an der unbequemen Gangart von Fischers Union. Hätte der eingewechselte Jamie Leweling nach 75 Minuten einen verheissungsvollen Konter der Gastgeber entschlossener abgeschlossen, wäre auch der übermächtige Meister der letzten zehn Saisons mit einem 1:2 aus dem Berliner Vorort Köpenick abgereist.

Becker bringt Union in Führung. Video: streamja

Anders als beim Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach vor einer Woche scheiterten die Bayern am fünften Spieltag nicht nur an ihrer Chancenverwertung und einem ähnlich überragenden Torhüter wie Yann Sommer, sondern vor allem am hartnäckigen Gegner. So stand am Ende ein 1:1, das den Bayern die Tabellenführung kostete und die Unioner mit elf Punkten auf Augenhöhe mit der vermeintlichen Übermannschaft hielt.

Kimmich gleicht für die Bayern aus. Video: streamja

Nach zwölf Minuten war der Berliner Underdog sogar zum ersten Mal virtueller Leader der Bundesliga. Sheraldo Becker erzielte in Abwesenheit des ausgefallenen Jordan Siebatcheu nach einer Flanke seinen bereits fünften Saisontreffer. Drei Minuten später glich Joshua Kimmich für die Gäste aus.

Union Berlin - Bayern München 1:1 (1:1)

Tore: 12. Becker 1:0. 15. Kimmich 1:1.

Leverkusen – Freiburg 2:3

Bayer Leverkusen musste einen weiteren Dämpfer einstecken. Die verschiedentlich als Titelanwärter gehandelte Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane bezog beim 2:3 gegen Freiburg die vierte Niederlage im fünften Spiel. Ritsu Doan erzielte nach 72 Minuten den Siegtreffer für die Breisgauer, welche die Tabelle dank des besseren Torverhältnisses vor Borussia Dortmund anführen. Bayern München und Union Berlin liegen einen Punkt dahinter

Demirbay bringt Leverkusen in Führung. Video: streamja

Ginter gleicht für Freiburg aus. Video: streamja

Gregoritsch bringt Freiburg in Führung. Video: streamja

Schickt gleicht für Leverkusen aus. Video: streamja

Doan bringt Freiburg abermals in Führung. Video: streamja

Leverkusen - Freiburg 2:3 (1:0)

Tore: 16. Demirbay 1:0. 48. Ginter 1:1. 51. Gregoritsch 1:2. 65. Schick 2:2. 72. Doan 2:3.

Wolfsburg – Köln 2:4

Auch der Vfl Wolfsburg kommt nicht vom Fleck. Zuhause gegen den FC Köln gab es im fünften Spiel bereits die dritte Niederlage. Nach einer frühen Führung gaben die Wolfsburger das Spiel noch vor der Pause aus der Hand.

Nmecha bringt Wolfsburg früh in Führung. Video: streamja

Ljubicic gleicht für Köln aus. Video: streamja

Ein Eigentor von Wolfsburg bringt Köln erstmals in Führung. Video: streamja

Keinz erhöht noch vor der Pause für Köln vom Punkt. Video: streamja

Nmecha bringt Wolfsburg wieder heran. Video: streamja

Adamyan sorgt für den 2:4-Schlusspunkt. Video: streamja

Wolfsburg - Köln 2:4 (1:3)

Tore: 2. Lukas Nmecha 1:0. 22. Ljubicic 1:1. 32. Otavio (Eigentor) 1:2. 45. Kainz (Penalty) 1:3. 79. Nmecha 2:3. 81. Adamyan 1:4.

Bochum – Bremen 0:2

In der 81. Minute gingen die hausherren aus Bochum vermeintlich in Führung. Doch das Tor von Stöger zählte wegen eines vorausgehenden Handspiels nicht. Stattdessen waren es fünf Minuten später die Gäste aus Bremen, die durch Füllkrug zum 0:1 trafen. Es war für Bochum die fünfte Niederlage im fünften Spiel.

Füllkrug bringt Bremen spät in Führung. Video: streamja

Bochum - Bremen 0:2 (0:0)

Tore: 86. Füllkrug 0:1. 92. Füllkrug (Penalty) 0:2.

Stuttgart – Schalke 1:1

Trotz einer Gelb-Roten Karte nach 67 Minuten bringt der VfB Stuttgart ein 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger Schalke über die Zeit. Führich brachte die Hausherren nach 18 Minuten in Führung, doch nur drei Zeigerumdrehungen später glich Terodde zum 1:1 aus.

Führich bringt Stuttgart in Führung. Video: streamja

Terodde gleicht für Schalke aus. Video: streamja

Stuttgart - Schalke 1:1 (1:1)

Tore: 18. Führich 1:0. 21. Terodde 1:1.

Bemerkungen: Schalke mit Brunner. 67. Gelb-Rote Karte gegen Vagnoman (Stuttgart). (abu/sda)