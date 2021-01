Sport

Ronaldo knackt historische Pelé-Marke und am Mittwoch ist Milan – Juve



Bild: keystone

Ronaldo knackt historische Pelé-Marke – nun gehts gegen Leader Milan

Mit zwei Treffern gegen Udinese war Cristiano Ronaldo nicht nur massgeblich am 4:1-Sieg von Juventus beteiligt. Seine beiden Tore am Sonntagabend sorgten auch dafür, dass der Portugiese nun mehr Pflichtspieltreffer erzielt hat als Pelé. Die brasilianische Legende brachte es auf 757 Tore, CR7 steht neu bei 758.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally 😎



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

Die Nummer 1 ist Cristiano Ronaldo noch nicht. Die meisten Pflichtspieltore erzielte der Tschechoslowake Josef Bican, der zwischen 1931 und 1956 aktiv war. Er schoss 805 Tore. Vor Ronaldo liegt auch noch Romario, der für Brasilien und seine Klubs (u.a. PSV Eindhoven und FC Barcelona) 772 Treffer erzielte. Ronaldos ewiger Rivale Lionel Messi liegt gemäss transfermarkt.ch bei 715 Karriere-Toren.

Auf einer anderen Spielwiese ist Cristiano Ronaldo dagegen definitiv die Nummer 1. Als erster Mensch hat er unlängst die Marke von 250 Millionen Followern auf Instagram übertroffen. Messi folgen 174 Millionen Menschen.

Am Mittwoch ist Milan – Juve

Ronaldo leitete gestern zwischen seinen Toren zum 1:0 und 3:0 auch noch den zweiten Juve-Treffer durch Federico Chiesa ein. «Neues Jahr, alter Ronaldo», fasste die «Gazzetta dello Sport» zusammen. Der Serienmeister liegt in der Tabelle indes nur auf Rang 5, mit zehn Punkten Rückstand auf die AC Milan.

Damit hat das Direktduell am Mittwoch schon vorentscheidenden Charakter, was den Ausgang der Meisterschaft betrifft. Dieses steigt am Mittwochabend im Mailänder San Siro.

Milan verteidigte seine Tabellenführung durch einen 2:0-Erfolg bei Benevento. Erster Verfolger bleibt nach dem 6:2-Kantersieg über Crotone Stadtrivale Inter, das einen Punkt zurückliegt. Lautaro Martinez war mit drei Toren die grosse Figur der «Nerazzurri». (ram)

