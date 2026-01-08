Beim Spiel gegen Leeds zog sich Fabian Schär eine schwere Verletzung zu. Bild: www.imago-images.de

Fabian Schär verletzt sich bei Sieg schwer ++ City lässt schon wieder Punkte liegen

Premier League

Newcastle United – Leeds United 4:3

Fabian Schär muss im Premier-League-Spiel von Newcastle gegen Leeds am Mittwochabend in der 75. Minute unter sichtlichen Schmerzen ausgewechselt werden.

Der Verteidiger und ehemalige Schweizer Nationalspieler verletzte sich in einem Zweikampf mit Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin wohl am Knöchel. Er musste mit der Bahre von Feld getragen werden. Näheres zur Verletzung ist noch nicht bekannt.

Schär musste vom Spielfeld getragen werden. Bild: www.imago-images.de

Obwohl Leeds bei Newcastle dreimal in Führung ging, konnte der Aufsteiger keine Punkte mit nach Hause nehmen. Harvey Barnes erzielte in der 102. Minute das 4:3. Noah Okafor wurde bei Leeds in der 80. Minute eingewechselt.

Manchester City – Brighton 1:1

Manchester City spielt in der Premier League zum dritten Mal in Folge nur unentschieden. In der 21. Runde reicht es daheim gegen Brighton nur zu einem 1:1.Erling Haaland sorgte mit einem Penalty kurz vor der Pause für das 1:0 der Gastgeber. Doch das 20. Saisontor des Norwegers in der Premier League und das 150. insgesamt für Manchester City reichten nicht für die erhofften drei Punkte. Der Japaner Kaoru Mitoma glich für das Team des schweizerisch-deutschen Trainers Fabian Hürzeler in der 60. Minute noch aus.

Manchester City bleibt wieder ohne Punkte. Bild: keystone

Leader Arsenal bietet sich am Donnerstag gegen Liverpool die Möglichkeit, den Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger Manchester City auf acht Punkte auszubauen. Für Manchester City geht es derweil in der Meisterschaft in zehn Tagen mit dem Derby gegen Manchester United weiter.

Burnley – Manchester United 2:2

Der Stadtrivale spielte im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Ruben Amorim in Burnley 2:2. Sommer-Neuzugang Benjamin Sesko brillierte dabei mit einem Doppelpack. Innerhalb von zehn Minuten traf der 22-jährige Slowene gleich zweimal. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht.

Benjamin Sesko traf bei Burnley gleich zweimal. Bild: keystone

Brentford – Sunderland 3:0

Zum bereits fünften Mal nacheinander kann Sunderland nicht gewinnen. Der Aufsteiger verliert mit Kapitän Granit Xhaka in der Startaufstellung mit 0:3 gegen Brentford. Mann des Spiels war Igor Thiago mit zwei Treffern.

Granit Xhaka und Sunderland stecken in einer Krise. Bild: www.imago-images.de

Serie A

Parma – Inter Mailand 0:2

Dank des sechsten Siegs in Folge festigt Inter Mailand seine Spitzenposition in der Serie A. Yann Sommer und Manuel Akanji gewinnen das Duell mit Parmas Sascha Britschgi 2:0.

Nach Federico Dimarcos Treffer in der 42. Minute musste sich Inter bis tief in die Nachspielzeit gedulden, ehe der eingewechselte Marcus Thuram mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Alle drei Schweizer standen über die volle Distanz auf dem Platz. In der Tabelle hat Inter nun vier Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen. Die AC Milan empfängt am Donnerstag Genoa.

Inter Mailand gewinnt bei Parma. Bild: keystone

Bologna – Atalanta Bergamo 0:2

In Bologna stand Remo Freuler erstmals seit seiner im November erlittenen Schulterverletzung wieder in der Startaufstellung. Die Partie gegen Atalanta Bergamo verlief für den Schweizer Nationalspieler jedoch nicht wie gewünscht. Bologna verlor 0:2, Freuler wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Nikola Krstovic erzielte gegen Bologna zwei Tore. Bild: keystone

Lazio Rom – Fiorentina 2:2

Fiorentina verpasste beim Gastspiel gegen Lazio Rom den dritten Sieg aus den letzten vier Runden knapp. Die Viola kassierten den 2:2-Ausgleich in der 95. Minute per Penalty. Simon Sohm verfolgte das Geschehen erneut von der Ersatzbank aus. (riz/sda)