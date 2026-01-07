Sie kannte nicht einmal die Regeln: Das wohl schlechteste Tennis-Debüt der Geschichte

Bei einem ITF-Turnier in Nairobi sorgte die Ägypterin Hajar Abdelkader wohl für einen der kuriosesten Tennis-Auftritte der letzten Jahre. Die Gegnerin musste der Wildcard-Spielerin sogar die Regeln erklären.

Das W35-Tennis-Turnier in Nairobi sorgt für eine ganz spezielle Geschichte. Die Wildcard-Spielerin Hajar Abdelkadar zeigte in der ersten Runde einen denkwürdigen Auftritt – aber nicht aus positiver Sicht. Die Ägypterin wirkte auf dem Tennisplatz gegen die Deutsche Lorena Schädel völlig überfordert und es schien sogar so, als ob sie die Regeln des Sports nicht kennen würde.

Beim Turnier der ITF Women’s World Tennis Tour, welches vom Internationalen Tennisverband (ITF) organisiert wird, musste die Gegnerin der Ägypterin sogar erklären, wo sie bei einem Aufschlag hinstehen muss. Die Partie hätte dann auch kaum einseitiger verlaufen können.

Mit einem 6:0, 6:0 setzte sich Schädel souverän durch und überliess ihrer Kontrahentin, welche den Eindruck vermittelte, dass sie noch nie zuvor Tennis gespielt hatte, nur drei von 51 Punkten. Zweimal aufgrund eines Doppelfehlers und ein weiteres Mal flog eine Vorhand der Weltnummer 1026 ins Aus. Nach bloss 37 Minuten und insgesamt 20 Doppelfehlern von Abdelkader endete die Partie bereits wieder. Beim Aufschlag war jeweils zu sehen, wie wenig Erfahrung die 21-Jährige hatte – sie schaffte es kaum, den Ball gerade in die Luft zu werfen.

Trotz der deutlichen Niederlage darf sich Abdelkader gemäss bluewin über ein Preisgeld von 297 US-Dollar freuen. (riz)