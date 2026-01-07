wechselnd bewölkt-4°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: Hajar Abdelkader liefert einen denkwürdigen Auftritt

Sie kannte nicht einmal die Regeln: Das wohl schlechteste Tennis-Debüt der Geschichte

Bei einem ITF-Turnier in Nairobi sorgte die Ägypterin Hajar Abdelkader wohl für einen der kuriosesten Tennis-Auftritte der letzten Jahre. Die Gegnerin musste der Wildcard-Spielerin sogar die Regeln erklären.
07.01.2026, 18:1507.01.2026, 18:15

Das W35-Tennis-Turnier in Nairobi sorgt für eine ganz spezielle Geschichte. Die Wildcard-Spielerin Hajar Abdelkadar zeigte in der ersten Runde einen denkwürdigen Auftritt – aber nicht aus positiver Sicht. Die Ägypterin wirkte auf dem Tennisplatz gegen die Deutsche Lorena Schädel völlig überfordert und es schien sogar so, als ob sie die Regeln des Sports nicht kennen würde.

Einige Szenen des Spiels.Video: YouTube/DD Tenis Kanali

Beim Turnier der ITF Women’s World Tennis Tour, welches vom Internationalen Tennisverband (ITF) organisiert wird, musste die Gegnerin der Ägypterin sogar erklären, wo sie bei einem Aufschlag hinstehen muss. Die Partie hätte dann auch kaum einseitiger verlaufen können.

Mit einem 6:0, 6:0 setzte sich Schädel souverän durch und überliess ihrer Kontrahentin, welche den Eindruck vermittelte, dass sie noch nie zuvor Tennis gespielt hatte, nur drei von 51 Punkten. Zweimal aufgrund eines Doppelfehlers und ein weiteres Mal flog eine Vorhand der Weltnummer 1026 ins Aus. Nach bloss 37 Minuten und insgesamt 20 Doppelfehlern von Abdelkader endete die Partie bereits wieder. Beim Aufschlag war jeweils zu sehen, wie wenig Erfahrung die 21-Jährige hatte – sie schaffte es kaum, den Ball gerade in die Luft zu werfen.

Trotz der deutlichen Niederlage darf sich Abdelkader gemäss bluewin über ein Preisgeld von 297 US-Dollar freuen. (riz)

CC plant Hommage – so will der FC Sion die Toten von Crans-Montana ehren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
1 / 12
Alle Turniersiege von Belinda Bencic

Tokio 2025: Bencic – Noskova 6:2, 6:3
quelle: keystone / kiyoshi ota
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Lausanne verpflichtet kanadischen Stürmer +++ Zugs Herzog unterschreibt in Rappi
Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
Der HC Lausanne reagiert auf die Verletzungen von Antti Suomela und Dominik Kahun mit der Verpflichtung eines weiteren Ausländers. Der Kanadier Ryan Spooner unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die Waadtländer mitteilten.
Zur Story