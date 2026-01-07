wechselnd bewölkt-4°
Ramona Bachmann wechselt per sofort zu YB

Switzerland&#039;s forward Ramona Bachmann reacts during the UEFA Women&#039;s European Qualifiers League B Group B1 soccer match between Switzerland and Azerbaijan, at the stade olympique de la Ponta ...
Ramona Bachmann wird in Zukunft für YB auflaufen.Bild: keystone

Nach 19 Jahren zurück in der Heimat: YB verpflichtet Ramona Bachmann

Die YB Frauen bekommen namhafte Verstärkung. Die dreifache Schweizer Fussballerin des Jahres Ramona Bachmann wechselt zum Schweizer Meister. Die Stürmerin unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Klub mitteilte.
07.01.2026, 18:3407.01.2026, 18:56

Ramona Bachmann wechselt in die Women's Super League und unterschreibt bei Schweizer Meister einen Vertrag bis 2028. Die Heim-EM verpasste die 153-fache Nationalspielerin verletzt und hat seit ihrem Kreuzbandriss kein Spiel mehr absolviert.

Nach ihrer Verletzung befindet sich die 35-Jährige aktuell im Aufbautraining. Zu ihrem neuen Verein sagt Bachmann: «Es ist ein Verein mit grossen Ambitionen und versucht, die Jungen weiterzuentwickeln. Ich freue mich, wenn ich in ein paar Monaten auf dem Platz stehen kann und dem Team helfen kann.»

Letztmals spielte Bachmann in der Saison 2006/2007 in der Schweiz für den FC Luzern (damals LUwin.ch). Danach stand sie in Schweden (Umea und Rosengard), Deutschland (Wolfsburg), England (Chelsea), Frankreich (Paris Saint-Germain) und den USA (Atlanta und Houston Dash) unter Vertrag. Houston verliess sie im letzten September vorzeitig. Seither war sie ohne Klub.

YB-Trainerin Imke Wübbenhorst schwärmt über die Neuverpflichtung: «Ich freue mich sehr, dass sie sich für uns entschieden hat. Sie wird uns mit ihrer individuellen Qualität sehr guttun. Mit ihrer Erfahrung kann sie den jungen Spielerinnen sicher einiges beibringen.»

Switzerland&#039;s forward Ramona Bachmann celebrates after scoring a penalty goal during the FIFA Women&#039;s World Cup 2023 soccer match between Switzerland and Philippines at the Dunedin stadium i ...
Bachmann erzielte bisher 60 Tore für die Nati.Bild: keystone

Das Frauenteam der Young Boys steht in der Women's Super League aktuell auf dem dritten Platz. In der letzten Saison wurden die Bernerinnen Schweizer Meister.

Bei YB wird Bachmann, die in Schweden, Deutschland und England insgesamt achtmal Meisterin wurde, auch Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln, wie etwa Nachwuchsförderung und Sportassistenz. (riz/sda)

Interview
Ramona Bachmann über mentale Gesundheit und ihr Comeback: «So möchte ich nicht aufhören»
