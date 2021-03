Sport

Fussball

Champions League: Chelsea lässt Atlético im Rückspiel keinen Stich



Bild: keystone

Chelsea lässt Atlético im Rückspiel keinen Stich – Bayern gegen Lazio im Schongang

Chelsea bezwang Atlético Madrid auch im Rückspiel der Champions-League-Achtelfinals mit einer überzeugenden Leistung, diesmal 2:0. Im zweiten Spiel des Abends siegte Bayern München gegen Lazio Rom daheim 2:1.

Chelsea – Atlético 2:0

Der marokkanische Stürmer Hakim Ziyech erzielte nach glänzender Vorarbeit von Timo Werner nach 34 Minuten aus kurzer Distanz Chelseas 1:0. Die Geschichte des Spiels war damit schon geschrieben, denn die Londoner liessen so gut wie nichts zu.

Mit der unter Cheftrainer Thomas Tuchel etablierten Stilsicherheit, mit der sie auch im Match gegen Atlético auftreten, sind die «Blues» heute wieder für alle noch höher eingestuften Topteams in der Champions League ein ernstzunehmender Gegner. Auch ihre Konstanz - sie haben keines der letzten 14 Wettbewerbsspiele verloren - muss für viele eine Warnung sein.

Der Liveticker zum Nachlesen: Chelsea zieht mit 2:0 ins Viertelfinale ein

Im Hinspiel, das in Bukarest ausgetragen wurde, kamen die Spanier zu ein paar guten Chancen, aber der senegalesische Goalie Edouard Mendy musste keinen einzigen Schuss parieren. Im Rückspiel an der Stamford Bridge konnten die Spieler von Trainer Diego Simeone Mendy in der Schlussphase immerhin zu drei mittelschweren Paraden zwingen. Von Luis Suarez war bis zur Auswechslung früh in der zweiten Halbzeit nichts zu sehen. Und spätestens als Verteidiger Stefan Savic gut zehn Minuten vor Schluss wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt wurde, gab es für Atlético nichts mehr zu holen. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Emerson nach einem Konter zum 2:0.

Die Spanier waren also zu harmlos. Sie bestätigten ihre ungenügenden Offensivleistungen in der ganzen Champions League 2020/21: Sie erzielten durchschnittlich ein Tor pro Match, während sie es in der Meisterschaft auf fast zwei Tore bringen.

Chelsea - Atlético Madrid 2:0 (1:0)

SR Orsato (ITA). -

Tore: 34. Ziyech 1:0. 94. Emerson 2:0.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso (94. Chilwell); Ziyech (77. Pulisic), Havertz (93. Emerson); Werner (83. Hudson-Odoi).

Atlético Madrid: Oblak; Trippier (69. Lemar), Savic, Gimenez, Renan Lodi (46. Hermoso); Llorente, Koke, Saul, Carrasco (53. Dembélé); Suarez (59. Correa), João Felix.

Bemerkungen: Chelsea ohne Mount, Jorginho (beide gesperrt), Abraham, Silva (beide verletzt) und Christensen (krank). Atlético Madrid komplett. 82. Rote Karte gegen Savic (unsportliches Verhalten).

Bayern – Lazio 2:1

Aus dem Duell zwischen Bayern München und Lazio Roma war schon vor dem Rückspiel jede Spannung gewichen. Zu überzeugend und zu hoch war der Sieg der Bayern in Rom gewesen. Nach dem 1:4 hätte Lazio, in der italienischen Meisterschaft als Siebter ausserhalb der Europacup-Ränge klassiert, in München mindestens vier Tore erzielen müssen. Dies war illusorisch, zumal dies den Laziali in der Serie A in der ganzen Saison ein einziges Mal gelang, und zwar bei einem 4:3-Sieg beim Abstiegskandidaten Torino.

Die Bayern traten in nahezu bester Besetzung an. Sie taten aber nur so viel, dass sie das Ganze jederzeit mühelos unter Kontrolle hielten. Robert Lewandowski erzielte per Foulpenalty in der ersten Halbzeit das 1:0. Mit diesem seinem 74. Tor festigte der Pole den 3. Platz in der ewigen Torschützenliste der Königsklasse.

Bayern München - Lazio Rom 2:1 (1:0)

SR Kovacs (ROU). -

Tore: 33. Lewandowski (Foulpenalty) 1:0. 73. Choupo-Moting 2:0. 82. Parolo 2:1.

Bayern München: Nübel; Pavard, Boateng (46. Süle), Alaba, Hernandez; Kimmich (77. Martinez), Goretzka (64. Davies); Sané, Müller (71. Musiala), Gnabry; Lewandowski (71. Choupo-Moting).

Lazio Rom: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (57. Parolo), Milinkovic-Savic, Escalante (84. Akpa Akpro), Luis Alberto (75. Cataldi), Fares (46. Lulic); Muriqi (55. Pereira), Correa.

Bemerkungen: Bayern München ohne Coman, Tolisso, Kouassi, Costa, Hoffmann (alle verletzt) und Neuer (krank). Lazio ohne Luiz Felipe (verletzt).

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter