Skandinavischer Festabend – Finnland und Schweden sind an der EM dabei



Gruppe J

Was die Generation um Jari Litmanen und Sami Hyypiä nie geschafft hat, ist nun ihren Nachfolgern gelungen: Finnland hat sich für die EM 2020 qualifiziert. Es wird die erste Teilnahme an einer Welt- oder Europameisterschaft sein. Den letzten Schritt machten die Finnen im Heimspiel gegen Liechtenstein.

Die Zuschauer in Helsinki bekamen von Beginn an Einbahnfussball zu sehen, doch erst nach einer Stunde durften sie sich ihrer Sache ganz sicher sein. Spätestens als Goalgetter Teemu Pukki von Norwich City in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 erhöhte, gab es keinerlei Zweifel mehr am historischen Ausgang in der Gruppe J, deren Gruppensieg sich das bislang makellose Italien bereits vorher gesichert hatte.

Italien feierte in Bosnien-Herzegowina im neunten Spiel den neunten Sieg. Vor der abschliessenden Begegnung gegen Armenien hat der vierfache Weltmeister dabei das Torverhältnis von 28:3.

Finnland - Liechtenstein 3:0 (1:0)

Helsinki. - 9739 Zuschauer (ausverkauft). - SR Bastien (FRA).

Tore: 21. Tuominen 1:0. 63. Pukki (Foulpenalty) 2:0. 75. Pukki 3:0.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Brändle, Malin, Rechsteiner, Göppel; Martin Büchel; Meier (91. Aron Sele), Nicolas Hasler, Polverino (73. Gubser), Salanovic; Yanik Frick (84. Kardesoglu).

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Marcel Büchel (Trainingsrückstand), Hofer, Wieser, Kaufmann, Erne, Kühne und Quintans (alle verletzt).

Armenien - Griechenland 0:1 (0:1)

Jerewan. - SR Raczkowski (POL). - Tor: 34. Limnios 0:1.

Bosnien-Herzegowina - Italien 0:3 (0:2)

Zenica. - SR Schärer (SUI).

Tore: 21. Acerbi 0:1. 37. Insigne 0:2. 53. Belotti 0:3.

Italien: Donnarumma (88. Gollini); Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi (75. El Shaarawy), Belotti, Insigne (87. Castrovilli). (sda)

Gruppe F

Dank einem Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten Rumänien hat Schweden das EM-Ticket gelöst. Nach dem 2:0-Erfolg steht die «Blågult» fix auf Platz 2.

Norwegen hatte zuvor gegen die Färöer-Inseln 4:0 gewonnen und sich damit eine theoretische Möglichkeit, die EM-Endrunde zu erreichen, behalten. Doch nun ist diese dahin.

Keinerlei Mühe hatte Spanien mit Malta. In der Hafenstadt Cadiz sahen die Fans beim 7:0 ein Schützenfest.

Norwegen - Färöer 4:0 (2:0)

Oslo. - SR Jovic (CRO). - Tore: 4. Reginiussen 1:0. 8. Fossum 2:0. 62. Sörloth 3:0. 65. Sörloth 4:0.

Rumänien - Schweden 0:2 (0:2)

Bukarest. - SR Orsato (ITA).

Tore: 18. Berg 0:1. 34. Quaison 0:2.

Spanien - Malta 7:0 (2:0)

Cadiz. - SR Kassai (HUN).

Tore: 24. Morata 1:0. 41. Cazorla 2:0. 62. Torres 3:0. 63. Sarabia 4:0. 69. Olmo 5:0. 72. Moreno 6:0. 86. Navas 7:0.

Spanien: Lopez; Navas, Albiol, Ramos (60. Torres), Bernat; Thiago Alcantara, Rodri, Cazorla (53. Alcacer); Moreno, Morata (66. Olmo), Sarabia. (sda)

