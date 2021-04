Sport

Fussball

Premier League, Serie A: Die Highlights vom Fussball-Wochenende



Chelsea kommt gegen West Brom unter die Räder – Milan nur mit Remis gegen Sampdoria

Premier League

Chelsea – West Bromwich Albion 2:5

Nach über zwei Monaten mit zehn Siegen, vier Unentschieden und nur zwei Gegentoren in diversen Wettbewerben liess sich Thomas Tuchels neues Chelsea ausgerechnet von einem Nobody entzaubern. Chelsea verlor daheim gegen West Bromwich Albion, den Tabellen-Vorletzten, 2:5.

Die Londoner fingen sich in diesem einen Match zweieinhalb Mal mehr Gegentore ein als in den vorangegangenen 14 Spielen, seit Tuchel Ende Januar das Zepter übernommen hatte. In den letzten sieben Spielen, zu denen auch die Champions-League-Partien gegen Atletico Madrid gehörten, spielte Chelsea ausnahmslos zu null.

Chelsea - West Bromwich Albion 2:5 (1:2)

Tore: 27. Pulisic 1:0. 45. Pereira 1:1. 45. Pereira 1:2. 63. Robinson 1:3. 68. Diagne 1:4. 71. Mount 2:4. 91. Robinson 2:5. - Bemerkungen: 29. Gelb-rote Karte gegen Thiago Silva (Chelsea).

Serie A

AC Milan – Sampdoria Genua 1:1

Sampdoria ging nach 57 Minuten in Führung, verlor jedoch nur zwei Minuten später einen Spieler durch einen Platzverweis mit Gelb-roter Karte. Die gut 35 Minuten, die sie in Überzahl spielen konnten, nutzten die Mailänder nur halbwegs. Es reichte ihnen zum Ausgleich, den der Norweger Jens Hauge in der 87. Minute erzielte. In der Nachspielzeit war Franck Kessie nahe am Siegestor. Milans Ivorer traf jedoch nur den Pfosten.

Milan - Sampdoria Genua 1:1 (0:0)

Tore: 57. Quagliarella 0:1. 87. Hauge 1:1. - Bemerkungen: 93. Pfostenschuss Kessie (Milan). 59. Gelb-rote Karte gegen Adrien Silva (Sampdoria Genua).

Spanischer Cupfinal

21.30 Uhr in Sevilla:

Athletic Bilbao – Real Sociedad San Sebastian

Primera Division

Ligue 1

