Natispieler Ruben Vargas glänzt in der Bundesliga erneut als Torschütze



Bild: imago-images

Vargas glänzt erneut – BVB verliert gegen Frankfurt und damit den Anschluss

Im Spitzenkampf zwischen Verfolger Leipzig und Leader Bayern München könnten ab 18.30 Uhr die Weichen im Titelrennen gestellt werden. Am Nachmittag standen der Kampf um die weiteren Champions-League-Plätze und gegen den Abstieg im Fokus.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 1:2

Unter Edin Terzic als Trainer hat Borussia Dortmund weiterhin nur sieben von sechzehn Bundesliga-Partien gewonnen. In einem Direktduell um einen Platz in der Champions League unterlagen die Gelb-Schwarzen zuhause Eintracht Frankfurt mit 1:2. André Silva entschied das Direktduell um einen Platz in der Königsklasse in der 86. Minute mit seinem 22. Saisontreffer. Dortmunds Rückstand auf den Gegner beträgt damit sieben Runden vor Saisonende sieben Punkte.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Tore: 11. Schulz (Eigentor) 0:1. 45. Hummels 1:1. 87. Silva 1:2. - Bemerkung: Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki (Ersatz), Frankfurt mit Sow und ab 89. mit Zuber.

Bayer Leverkusen – Schalke 04 2:1

Bald ist Schalkes Abstieg auch rechnerisch Tatsache. Die Königsblauen verloren beim zuletzt ebenfalls kriselnden Bayer Leverkusen mit 2:1. Die Werkself ist damit neu punktgleich mit Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 2:1 (1:0)

Tore: 26. Alario 1:0. 72. Schick 2:0. 81. Huntelaar 2:1.

Augsburg – Hoffenheim 2:1

Nach starken Auftritten mit der Schweizer Nationalmannschaft glänzte Ruben Vargas auch bei der Rückkehr zum Klub. Er brachte Augsburg im Mittelfeldduell gegen Hoffenheim nach einem schönen Konter in Führung und leitete das 2:0 ein, ehe er in der Pause ausgewechselt wurde. Die Augsburger überholten den heutigen Gegner entfernten sich dank dem Heimsieg weiter von den Abstiegsplätzen.

Augsburg - Hoffenheim 2:1 (2:0)

Tore: 8. Vargas 1:0. 23. Hahn 2:0. 86. Skov 2:1. - Bemerkung: Augsburg bis 45. mit Vargas.

Mainz 05 – Arminia Bielefeld 1:1

Mainz (25 Punkte) und Bielefeld (23) werden wohl mit Hertha BSC (24) und dem 1. FC Köln (23) den zweiten Abstiegsplatz neben Schalke und den Relegationsplatz unter sich ausmachen.

Mainz - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

Tore: 56. Brosinski (Foulpenalty) 1:0. 75. Voglsammer 1:1. - Bemerkung: Mainz ohne Fernandes (Ersatz), Bielefeld mit Brunner.

Wolfsburg – 1. FC Köln 1:0

Der VfL Wolfsburg, der als Tabellendritter die Königsklasse im Visier hat, kam zu einem Pflichtsieg. Gegen den Abstiegskandidaten Köln taten sich die Wölfe zwar schwer, sie siegten aber knapp mit 1:0 und haben damit satte elf Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Dortmund.

Wolfsburg - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Tor: 69. Brekalo 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Mehmedi und Steffen (beide verletzt).

RB Leipzig – Bayern München

Spielbeginn ist 18.30 Uhr. Hier zum Liveticker.

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg

Spielbeginn ist 20.30 Uhr. Hier zum Liveticker.

Die Tabelle

