Lugano jubelt nach dem Sieg gegen Thun. Bild: keystone

Rückschlag für Spitzenreiter Thun: Lugano trifft in Unterzahl und siegt schon wieder

Der FC Lugano beendet die sechs Spiele andauernde Siegesserie von Thun und gewinnt beim Leader mit 1:0. Den entscheidenden Treffer realisieren die Gäste in Unterzahl.

Im Duell der beiden formstärksten Teams der Super League sprach in der Schlussviertelstunde vieles für das Heimteam. Uran Bislimi hatte in der 74. Minute im Kampf um den Ball alles riskiert und den Thuner Goalie Niklas Steffen am Kopf getroffen. Schiedsrichter Nico Gianforte stellte den Tessiner vom Platz - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Von diesem Rückschlag liessen sich die Gäste jedoch nicht beirren. So war es kurz vor Schluss eine Co-Produktion der eingewechselten Georgios Koutsias und Claudio Cassano, welche zum siegbringenden Treffer führte. Der Grieche setzte sich am Flügel gegen Lucien Dähler durch, in der Mitte verwertete der Italiener die Vorlage. Für die Leihgabe von Partnerklub Chicago Fire war es der erste Treffer in der Super League.

Claudio Cassano mit dem einzigen Tor des Spiels. Video: SRF

Einen ebenso grossen Anteil am Erfolg von Lugano hatte Goalie Amir Saipi, der den verletzten David von Ballmoos mehr als würdig vertrat und Werbung in eigener Sache machte. Wie schon gegen Basel zeigte der ehemalige Schweizer U21-Nationalgoalie eine starke Leistung.

Besonders in der zweiten Halbzeit rettete er mehrfach mirakulös, nach 52 Minuten gegen den alleine vor ihm aufgetauchten Michael Heule und in der 55. Minute mit einer spektakulären Doppelparade gegen Justin Roth und Kastriot Imeri.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Thun - Lugano 0:1 (0:0)

7353 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tor: 86. Cassano (Koutsias) 0:1.

Thun: Steffen; Dähler (88. Stewart), Bamert, Bürki, Heule; Reichmuth (75. Meichtry), Bertone, Roth (70. Rupp), Imeri (75. Matoshi); Ibayi (70. Labeau), Rastoder.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Martim Marques (90. El Wafi); Grgic, Bislimi; Cimignani (79. Brault-Guillard), Daniel Dos Santos (79. Cassano), Mahou (63. Mahmoud); Behrens (79. Koutsias).

Bemerkungen: 74. Rote Karte gegen Bislimi (grobes Foul).

Verwarnungen: 19. Roth, 22. Mahou, 66. Mahmoud, 84. Bürki, 94. Saipi. (riz/sda)

Die Tabelle: