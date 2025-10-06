bedeckt11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Vor Schweden – Schweiz: Elvedi, Rieder, Ndoye die Sorgenfälle der Nati

Fussball FIFA WM-Qualifikation Europa 2025/26, Gruppe B - Schweiz vs Kosovo - St. Jakob-Park Basel: Nico Elvedi Switzerland, 4 Basel Kanton Basel-Stadt Schweiz *** Soccer FIFA World Cup Qualification ...
Im Klub läuft es Gladbachs Nico Elvedi überhaupt nicht.Bild: IMAGO/Steinsiek.ch

Heisse Phase in der WM-Quali: Die Sorgenfälle in der Nati

Die WM-Qualifikation geht in die nächste Runde: Die Schweiz muss sich auswärts gegen Schweden und Slowenien beweisen, um definitiv bei der WM 2026 in Nordamerika dabeizusein. Wer sind die zwei Neulinge und wer macht Sorgen vor den beiden Partien?
06.10.2025, 19:5406.10.2025, 19:54
Jasmin Steiger / ch media

Am Donnerstag gab Nationaltrainer Murat Yakin das Kader für die nächsten WM-Quali-Spiele bekannt. Am Freitag (10. Oktober) trifft die Schweiz in Stockholm auf Schweden und drei Tage später in Ljubljana auf Slowenien. Mit zwei Siegen hätte die Nati sehr gute Aussichten, sich das Ticket für die WM zu sichern. Das sind die Fixstarter, die Newcomer und die Sorgenfälle – der aktuelle Nati-Check:

Die Fixstarter

Granit Xhaka hat mit seinem neuen Klub Sunderland in der Premier League einen Traumstart hingelegt. In sieben Spielen konnte der Aufsteiger bereits elf Punkte für sich ergattern und steht – nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester United am Samstagabend – nun auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Nati-Captain ist dabei die prägende Figur und als unbestrittener Führungsspieler beim Klub angekommen. Zudem lieferte er die Vorlage bei jedem der letzten drei Treffer und wird auf der Insel jetzt schon als «Transfer des Sommers» gehandelt.

Sunderland v West Ham United - Premier League Granit Xhaka of Sunderland pointing during the Premier League match between Sunderland and West Ham United at Stadium of Light on August 16, 2025 in Sunde ...
Xhaka gibt auch in Sunderland den Weg vor.Bild: www.imago-images.de

Ähnlich geht es auch Nati-Goalie Gregor Kobel. Diese Saison ist er ein wichtiger Erfolgsfaktor für Borussia Dortmund, das – nach einem Holperstart – nun mit 14 Punkten nur knapp hinter Leader Bayern München liegt. Mit bloss vier Gegentoren konnte Kobel bisher überzeugen. Zum Vergleich: Nur der Bundesliga-Leader hat mit drei Gegentreffern weniger als die Schwarzgelben kassiert.

Ein Name, den man in der Schweizer Nationalmannschaft nicht wegdenken kann, ist jener von Ricardo Rodriguez. Bereits 131 Spiele absolvierte er im Schweizer Nationaltrikot. Mit 139 Spielen hat nur Captain Xhaka mehr Einsätze in der Nati. Auf Klubebene hat Rodriguez seinen Platz bei Betis Sevilla gefunden. Statt eines Wechsels zurück in die Schweiz – zum FC Sion – hat er das Risiko gewählt und sich bei den Andalusiern etabliert.

Manuel Akanji, der leihweise im September zu Inter Mailand wechselte, überzeugte in seinen ersten Spielen in Italien. So sehr, dass darüber gesprochen wird, dass der Klub die Kaufoption frühzeitig einsetzen will. Nachdem er bei Manchester City aussortiert wurde, ist Akanji nun in Italien Garant für eine stabile Abwehr.

Mg Torino 13/09/2025 - campionato di calcio serie A / Juventus-inter / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Manuel Akanji PUBLICATIONxNOTxINxITA
Akanji überzeugt bislang bei Inter.Bild: www.imago-images.de

In der italienischen Serie A gehört Remo Freuler zu den Schlüsselspielern des FC Bologna. Bis auf ein Spiel stand der Mittelfeldspieler jedes Mal in der Startelf. Dank des 4:0-Sieges gegen Pisa am Sonntagnachmittag steht das Team nach sechs Spielen mit zehn Punkten auf Platz 7 – zum Vergleich: letzte Saison beendete Bologna die Saison auf Platz 9.

Breel Embolo wechselte Anfang September von AS Monaco zum Liga-Konkurrenten Stade Rennes. Während er bei Monaco kaum mehr zu Einsätzen gekommen war, spielte er bei Rennes in allen bisherigen drei Spielen von Beginn weg. Am Sonntag schoss er in der 10. Minute auch gleich das erste Goal beim 2:2 gegen Le Havre AC.

Stade Rennais FC v RC Lens - Ligue 1 McDonald s 2025/2026 07 Breel EMBOLO srfc during the Ligue 1 McDonald s match between Rennes and Lens at Roazhon Park on September 28, 2025 in Rennes, France. Renn ...
Embolo rennt neu in Rennes.Bild: www.imago-images.de

Zu einer Überraschung kam es am Sonntagabend für Ruben Vargas mit dem FC Sevilla. Gegen das grosse Barcelona feierte man einen 4:1-Sieg. Vargas spielte von Anfang an. Erst im Januar wechselte er von Augsburg zu den Andalusiern und war in sieben von acht Spielen in dieser Saison in der Startelf – und schoss dabei ein Tor und gab vier Vorlagen.

Die Newcomer

Der Mann der Stunde: Adrian Bajrami, der bereits für die albanische Nationalmannschaft drei Testspiele absolvierte, hat sich für einen Nationenwechsel entschieden – dies kurz nachdem bekannt wurde, dass Albian Hadjari dem Ex-Basel-Spieler Leon Avdullahu in den Kosovo folgen wird. Der 23-jährige Bajrami, der seit dieser Saison als Leihgabe von Benfica Lissabon beim FC Luzern spielt, wird das erste Mal im Schweizer Trikot auflaufen.

Ebenfalls neu im Kader von Murat Yakin ist der ehemalige Luzern-Spieler Luca Jaquez. Er kämpfte sich nach einem Nasenbeinbruch zurück und direkt zu einem Stammplatz beim VfB Stuttgart. Die Statistik des 22-jährigen Innenverteidigers lässt sich sehen: Eine Passquote von über 90 Prozent und mehr als die Hälfte aller Zweikämpfe gewonnen. Kein Wunder, kam er nach einer kurzen Eingewöhnungszeit beim Bundesligisten zu immer mehr Einsätzen – so stand er auch am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim in der Startelf.

Murat Yakin sorgt für Überraschung – albanischer Nati-Spieler wechselt zur Schweiz

Die Sorgenfälle

Wer in dieser Saison in der Bundesliga noch keine Freude bereitet, sind Nico Elvedi und Fabian Rieder. Elvedi ist mit Borussia Mönchengladbach nach fünf Spielen als einziger Bundesligist noch sieglos und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Trotzdem hat er als Stammspieler diese Saison noch kein Spiel verpasst und bringt zumindest Spielpraxis mit in die Nationalmannschaft. Am Sonntag stand er in seinem 335. Pflichtspiel für Gladbach im Einsatz. Damit zog er mit Ex-Nati-Goalie Yann Sommer gleich, sie sind bei der Borussia die Ausländer mit den meisten Pflichtspielen.

04.10.2025, 1. Bundesliga , FC Augsburg vs VfL Wolfsburg, WWK Arena Augsburg , Fussball, im Bild: Vini Souza VfL Wolfsburg vs Fabian Rieder FC Augsburg *** 04 10 2025, 1 Bundesliga , FC Augsburg vs Vf ...
Rieder am Samstag gegen Wolfsburg.Bild: www.imago-images.de

Rieder hatte mit Augsburg keinen rosigen Start in die Saison – mit dem 3:1-Sieg am Samstag gegen Wolfsburg konnten sich die Süddeutschen aber auf den 13. Tabellenplatz hochspielen. Erneut spielte Rieder die 90 Minuten durch und lieferte die Vorlage für das letzte Goal. In den letzten beiden Partien der Schweiz gegen Kosovo und Slowenien brillierte Rieder. Er gehörte zu den auffälligsten Spielern und lieferte jeweils eine Torvorlage.

In der Premier League kriselt es bei Dan Ndoyes Nottingham Forest: Auch am Sonntagnachmittag gegen Newcastle konnte Forest zum sechsten Mal in dieser Saison keinen Sieg erzielen – wettbewerbsübergreifend war es sogar das neunte Mal in Folge ohne Erfolg. Diesen Sommer erst wechselte der 24-Jährige Stürmer von Bologna nach Nottingham. Ndoye ist immerhin persönlich parat: zwei Tore hat er erzielt, eine Vorlage gegeben und mit einer Ausnahme immer von Beginn weg gespielt.

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Stellwerkstörung – Erklärt als Schlagersong
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Die SCB-Kardinalfrage: Wer kann Papst?
Die Trainerwahl beim SCB hat einige Parallelen zur Papstwahl. Wenn wir alle Gerüchte filtern, dann geht es um eine ganz besondere Frage: Kann Heinz Ehlers Papst?
Nein, der Vergleich zur Papstwahl ist nicht blasphemisch. Es ist ja eine ganz und gar weltliche Angelegenheit. Alle fiebern der Wahl des Oberhauptes entgegen, das beim SCB ein sportliches ist. Selbst weit über die SCB-Kreise hinaus interessiert diese Frage. Bei der Papstwahl wird laufend informiert: Schwarzer Rauch meldet, dass noch keine Wahl erfolgt ist. Weisser Rauch, dass die Entscheidung gefallen ist.
Zur Story