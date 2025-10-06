Bielefelds Joel Grodowski wird behandelt. Bild: imago-images.de

Ex-FCZ-Verteidiger Katic rettet bewusstlosen Gegenspieler

Gegen Arminia Bielefeld ging es für Schalke 04 am Sonntag um wichtige Punkte. Nikola Katic vergass dabei aber nicht, dass es noch Wichtigeres gibt als Fussball.

Es lief die 69. Minute in Bielefeld, als Arminia-Stürmer Joel Grodowski nach einem Zweikampf bewusstlos zu Boden ging. Im Zweitligaspiel gegen Schalke 04 war der DSC-Profi beim Stand von 2:1 für die Gäste sichtlich nicht bei sich, nachdem ihn der Schalker Torhüter Loris Karius mit einer Faust am Kopf erwischt hatte.

Gegenspieler Nikola Katic reagierte vorbildlich, brachte ihn in die stabile Seitenlage. Laut der «Bild» zog er ihm sogar die Zunge aus dem Hals. Auf die Szene angesprochen sagte der Bosnier: «Es gibt viel Wichtigeres als Fussball. Ich musste so reagieren.»

Sofort kümmern sich die anderen um Grodowski. Bild: imago-images.de

Schalkes Trainer Miron Muslic lobte seinen Verteidiger: «Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert.»

«Wir haben alle gesehen, dass er weg war»

«Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist», ergänzte Coach Muslic in Richtung Grodowski. Der Stürmer konnte kurze Zeit später wieder aufstehen und wurde anschliessend von Trainer Mitch Kniat ausgewechselt.

«Ihm geht es wieder gut. Wenn man ihn gefragt hat, dann war er gar nicht weg. Wir haben alle gesehen, dass er weg war», sagte Kniat. «Da gehen wir null Prozent Risiko ein. Die Ärzte haben sofort gesagt: Raus», ergänzte der Trainer.

Katic und Schalke brachten die 2:1-Führung über die Zeit und sprangen in der Tabelle auf Rang 2. (ram/t-online)