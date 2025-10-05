YB-Goalie Marvin Keller wird von seinen Vorderleuten Mal für Mal im Stich gelassen. Bild: keystone

YB erlebt ein 0:5-Debakel in Lausanne: «Dass das nicht Motivation genug ist, nervt mich»

Die Young Boys erleben in Lausanne ein Debakel und gehen 0:5 unter. Theo Bair glänzt bei den Waadtländern mit drei Treffern.

Es war eine verheissungsvolle Ausgangslage, die sich den Young Boys an diesem Sonntag bot. Mit einem Sieg in Lausanne könnten die Berner an die Tabellenspitze der Super League zurückkehren. Es wäre wohl als Zeichen gedeutet worden, dass sich die Berner nach der letzten unbefriedigenden Saison endgültig auf dem Weg zurück an die Spitze befinden würden und dass auf dem Berner Bundesplatz wohl eher früher als später wieder Titel zelebriert werden würden.

«Wir haben vor dem Match von Enthusiasmus und Energie gesprochen. Dass die Chance, Leader zu werden, nicht Motivation genug ist, nervt mich. Das verstehe ich nicht, dass wir das in diesen Momenten einfach nicht hinbringen. Das 3:0 direkt nach der Pause ist natürlich ein Killer. Das war der Genickbruch. Aber trotzdem dürfen wir danach nicht noch zwei Tore erhalten. Es war von A bis Z eine ganz schlechte Leistung.» YB-Captain Loris Benito

Diese Gedanken scheinen nach Schlusspfiff im Lausanner Stade de la Tuilière schon beinahe grotesk. Mit 0:5 geht die Mannschaft von Giorgio Contini gegen Lausanne-Sport unter. Dieses Team von Peter Zeidler, das auf europäischer Ebene bisher mehrmals geglänzt, auf nationalem Parkett aber erst einen Sieg hatte verbuchen können und immer wieder grosse Fragen aufgeworfen hatte. Fragen, die sich nun vorab die Young Boys stellen müssen.

«Wir müssen nicht über die Tabellenführung sprechen, wenn wir solche Auftritte hinlegen. Es ist unerklärlich, wir vermasseln uns eine Woche, die eigentlich positiv war. Wir hatten Energie und viel Qualität auf dem Platz, und dann klappt einfach nichts und hinten fallen die Tore ein. Da fehlen einem die Worte.» YB-Verteidiger Sandro Lauper

Dass an diesem Sonntag der zweite Lausanner Sieg in der Liga Tatsache werden würde, wurde schnell wahrscheinlich. Denn nach gerade einmal zwölf Minuten hatte einer für die Lausanner bereits doppelt getroffen, der bisher noch nie in der Liga hatte jubeln können. Theo Bair, Leihgabe aus Auxerre, nutzte die Unzulänglichkeiten in der einmal mehr unsortiert wirkenden Defensive um die beiden Innenverteidiger Loris Benito und Sandro Lauper kaltblütig aus. Und als YB wohl mit der Ambition aus der Kabine gekommen war, die Partie zu drehen, setzte der Kanadier allfälligen Aufholgelüsten der Young Boys mit seinem dritten Treffer ein jähes Ende.

«Ich hätte selbst nicht unbedingt damit gerechnet, aber man sieht was möglich ist, wenn wir mal keine Sperren und nicht mehr so viele Verletzte haben. Man darf sich von dem 5:0 nicht blenden lassen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir die Mannschaft besser spüren als noch zu Beginn.» Lausanne-Trainer Peter Zeidler.

Gaoussou Diakité und Nathan Butler-Oyedeji machten die Lausanner Glückseligkeit mit ihren Toren perfekt. Glückseligkeit, die sie in Bern nach der Rückkehr an die Tabellenspitze auch gerne gefühlt hätten. Vielmehr geben die Young Boys nach dem überzeugenden Sieg in Bukarest unter der Woche erneut riesige Rätsel auf, wie diese anhaltenden Leistungsschwankungen zu erklären sind.

Theo Bair ist mit drei Toren der überragende Mann des Spiels. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Lausanne-Sport - Young Boys 5:0 (2:0)

7141 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 6. Bair (Sigua) 1:0. 12. Bair (Fofana) 2:0. 47. Bair (Diakite) 3:0. 74. Diakite (Soppy) 4:0. 78. Butler-Oyedeji 5:0.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (70. Poaty); Sigua (46. Butler-Oyedeji), Custodio, Beloko (76. Abdallah); Lekoueiry (76. NDiaye); Bair (81. Kana Biyik), Diakite.

Young Boys: Keller; Janko, Lauper, Benito, Mambwa (60. Hadjam); Fassnacht, Fernandes (59. Raveloson), Pech (25. Gigovic), Monteiro (60. Virginius); Córdova (46. Males), Bedia.

Verwarnungen: 53. Sow, 63. Letica, 92. Bedia. (abu/sda)

Die Tabelle: