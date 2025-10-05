wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League: YB kassiert in Lausanne eine heftige 0:5-Klatsche

Gaoussou Diakite (LS), gauche, lutte pour le ballon avec le gardien Marvin Keller (YB), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le BSC Young B ...
YB-Goalie Marvin Keller wird von seinen Vorderleuten Mal für Mal im Stich gelassen.Bild: keystone

YB erlebt ein 0:5-Debakel in Lausanne: «Dass das nicht Motivation genug ist, nervt mich»

Die Young Boys erleben in Lausanne ein Debakel und gehen 0:5 unter. Theo Bair glänzt bei den Waadtländern mit drei Treffern.
05.10.2025, 13:0005.10.2025, 16:12

Es war eine verheissungsvolle Ausgangslage, die sich den Young Boys an diesem Sonntag bot. Mit einem Sieg in Lausanne könnten die Berner an die Tabellenspitze der Super League zurückkehren. Es wäre wohl als Zeichen gedeutet worden, dass sich die Berner nach der letzten unbefriedigenden Saison endgültig auf dem Weg zurück an die Spitze befinden würden und dass auf dem Berner Bundesplatz wohl eher früher als später wieder Titel zelebriert werden würden.

«Wir haben vor dem Match von Enthusiasmus und Energie gesprochen. Dass die Chance, Leader zu werden, nicht Motivation genug ist, nervt mich. Das verstehe ich nicht, dass wir das in diesen Momenten einfach nicht hinbringen. Das 3:0 direkt nach der Pause ist natürlich ein Killer. Das war der Genickbruch. Aber trotzdem dürfen wir danach nicht noch zwei Tore erhalten. Es war von A bis Z eine ganz schlechte Leistung.»
YB-Captain Loris Benito

Diese Gedanken scheinen nach Schlusspfiff im Lausanner Stade de la Tuilière schon beinahe grotesk. Mit 0:5 geht die Mannschaft von Giorgio Contini gegen Lausanne-Sport unter. Dieses Team von Peter Zeidler, das auf europäischer Ebene bisher mehrmals geglänzt, auf nationalem Parkett aber erst einen Sieg hatte verbuchen können und immer wieder grosse Fragen aufgeworfen hatte. Fragen, die sich nun vorab die Young Boys stellen müssen.

«Wir müssen nicht über die Tabellenführung sprechen, wenn wir solche Auftritte hinlegen. Es ist unerklärlich, wir vermasseln uns eine Woche, die eigentlich positiv war. Wir hatten Energie und viel Qualität auf dem Platz, und dann klappt einfach nichts und hinten fallen die Tore ein. Da fehlen einem die Worte.»
YB-Verteidiger Sandro Lauper

Dass an diesem Sonntag der zweite Lausanner Sieg in der Liga Tatsache werden würde, wurde schnell wahrscheinlich. Denn nach gerade einmal zwölf Minuten hatte einer für die Lausanner bereits doppelt getroffen, der bisher noch nie in der Liga hatte jubeln können. Theo Bair, Leihgabe aus Auxerre, nutzte die Unzulänglichkeiten in der einmal mehr unsortiert wirkenden Defensive um die beiden Innenverteidiger Loris Benito und Sandro Lauper kaltblütig aus. Und als YB wohl mit der Ambition aus der Kabine gekommen war, die Partie zu drehen, setzte der Kanadier allfälligen Aufholgelüsten der Young Boys mit seinem dritten Treffer ein jähes Ende.

«Ich hätte selbst nicht unbedingt damit gerechnet, aber man sieht was möglich ist, wenn wir mal keine Sperren und nicht mehr so viele Verletzte haben. Man darf sich von dem 5:0 nicht blenden lassen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir die Mannschaft besser spüren als noch zu Beginn.»
Lausanne-Trainer Peter Zeidler.

Gaoussou Diakité und Nathan Butler-Oyedeji machten die Lausanner Glückseligkeit mit ihren Toren perfekt. Glückseligkeit, die sie in Bern nach der Rückkehr an die Tabellenspitze auch gerne gefühlt hätten. Vielmehr geben die Young Boys nach dem überzeugenden Sieg in Bukarest unter der Woche erneut riesige Rätsel auf, wie diese anhaltenden Leistungsschwankungen zu erklären sind.

Un hat trick pour Theo Bair
Theo Bair ist mit drei Toren der überragende Mann des Spiels.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Lausanne-Sport - Young Boys 5:0 (2:0)
7141 Zuschauer. - SR Turkes.
Tore: 6. Bair (Sigua) 1:0. 12. Bair (Fofana) 2:0. 47. Bair (Diakite) 3:0. 74. Diakite (Soppy) 4:0. 78. Butler-Oyedeji 5:0.
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (70. Poaty); Sigua (46. Butler-Oyedeji), Custodio, Beloko (76. Abdallah); Lekoueiry (76. NDiaye); Bair (81. Kana Biyik), Diakite.
Young Boys: Keller; Janko, Lauper, Benito, Mambwa (60. Hadjam); Fassnacht, Fernandes (59. Raveloson), Pech (25. Gigovic), Monteiro (60. Virginius); Córdova (46. Males), Bedia.
Verwarnungen: 53. Sow, 63. Letica, 92. Bedia. (abu/sda)

Interview
Kult-Trainer Hanspeter Latour: «Im Fussball muss man ein Spinncheib sein»

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Russland greift Ukraine mit Drohnen und Raketen an ++ Alarmstart der polnischen Luftwaffe
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Das ist die gefährlichste Bruchstelle der Nato
5
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
Der SCB sucht einen neuen Trainer. Es gibt eine naheliegende, einfache und erfolgversprechende Lösung. Aber beim SCB ist jede sportliche Entscheidung von beispielloser Kompliziertheit. Es ist Zeit für eine boshafte Polemik.
Der SCB sucht den Nachfolger von Jussi Tapola. Eigentlich kein Problem. Weil es für jedermann und jedefrau offensichtlich ist, was dem SCB fehlt: Leidenschaft, Mut zur Offensive, Emotionen und Selbstvertrauen. Es «räblet» nicht mehr.
Zur Story