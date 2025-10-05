YB erlebt ein 0:5-Debakel in Lausanne: «Dass das nicht Motivation genug ist, nervt mich»
Es war eine verheissungsvolle Ausgangslage, die sich den Young Boys an diesem Sonntag bot. Mit einem Sieg in Lausanne könnten die Berner an die Tabellenspitze der Super League zurückkehren. Es wäre wohl als Zeichen gedeutet worden, dass sich die Berner nach der letzten unbefriedigenden Saison endgültig auf dem Weg zurück an die Spitze befinden würden und dass auf dem Berner Bundesplatz wohl eher früher als später wieder Titel zelebriert werden würden.
Diese Gedanken scheinen nach Schlusspfiff im Lausanner Stade de la Tuilière schon beinahe grotesk. Mit 0:5 geht die Mannschaft von Giorgio Contini gegen Lausanne-Sport unter. Dieses Team von Peter Zeidler, das auf europäischer Ebene bisher mehrmals geglänzt, auf nationalem Parkett aber erst einen Sieg hatte verbuchen können und immer wieder grosse Fragen aufgeworfen hatte. Fragen, die sich nun vorab die Young Boys stellen müssen.
Dass an diesem Sonntag der zweite Lausanner Sieg in der Liga Tatsache werden würde, wurde schnell wahrscheinlich. Denn nach gerade einmal zwölf Minuten hatte einer für die Lausanner bereits doppelt getroffen, der bisher noch nie in der Liga hatte jubeln können. Theo Bair, Leihgabe aus Auxerre, nutzte die Unzulänglichkeiten in der einmal mehr unsortiert wirkenden Defensive um die beiden Innenverteidiger Loris Benito und Sandro Lauper kaltblütig aus. Und als YB wohl mit der Ambition aus der Kabine gekommen war, die Partie zu drehen, setzte der Kanadier allfälligen Aufholgelüsten der Young Boys mit seinem dritten Treffer ein jähes Ende.
Gaoussou Diakité und Nathan Butler-Oyedeji machten die Lausanner Glückseligkeit mit ihren Toren perfekt. Glückseligkeit, die sie in Bern nach der Rückkehr an die Tabellenspitze auch gerne gefühlt hätten. Vielmehr geben die Young Boys nach dem überzeugenden Sieg in Bukarest unter der Woche erneut riesige Rätsel auf, wie diese anhaltenden Leistungsschwankungen zu erklären sind.
Lausanne-Sport - Young Boys 5:0 (2:0)
7141 Zuschauer. - SR Turkes.
Tore: 6. Bair (Sigua) 1:0. 12. Bair (Fofana) 2:0. 47. Bair (Diakite) 3:0. 74. Diakite (Soppy) 4:0. 78. Butler-Oyedeji 5:0.
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (70. Poaty); Sigua (46. Butler-Oyedeji), Custodio, Beloko (76. Abdallah); Lekoueiry (76. NDiaye); Bair (81. Kana Biyik), Diakite.
Young Boys: Keller; Janko, Lauper, Benito, Mambwa (60. Hadjam); Fassnacht, Fernandes (59. Raveloson), Pech (25. Gigovic), Monteiro (60. Virginius); Córdova (46. Males), Bedia.
Verwarnungen: 53. Sow, 63. Letica, 92. Bedia. (abu/sda)
