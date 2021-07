Sport

Fussball

Super-League-Start: Der FCSG schlägt Lausanne knapp



Bild: keystone

St.Gallen muss zittern, bringt den Sieg in Lausanne aber über die Zeit

Der FC St. Gallen startet mit einem verdienten Sieg in die Saison. Elie Youan schoss beim 2:1 auswärts gegen Lausanne-Sport beide Tore für die erstaunlich stabilen Ostschweizer. Lausanne enttäuschte schwer.

So sehr der Sieg der St. Galler verdient war, so sehr mussten sich die Lausanner über die Entstehung der beiden Tore ärgern. Beim St. Galler 1:0 kurz vor der Pause erwischte Elie Youan Lausannes Keeper Mory Diaw nach einem langen Lauf in der nahen Ecke. Beim 2:0 sah dann gleich die ganze Defensive der Waadtländer schlecht aus; Youan traf in der 71. Minute umringt von vier Lausannern im zweiten Versuch.

St. Gallen präsentierte sich für ein Startspiel überraschend stabil. Der Abgang von Jordi Quintilla machte sich nicht bemerkbar, weil sein Ersatz, der Malier Ousmane Diakité, im Zentrum die Gangart der Partie jederzeit bestimmte. Die Leistung von Diakité, der von Salzburg ausgeliehen ist, war umso erstaunlicher, weil er in den letzten anderthalb Jahren wegen einer Knieverletzung nie gespielt hat.

Lausanne enttäuschte im ersten Heimspiel vor grösserer Kulisse im neuen Stadion schwer. Das Team scheint sich erst noch finden zu müssen. Dabei setzte der neue Trainer Ilja Borenovic trotz reger Transfertätigkeiten zu Beginn bloss drei neue Spieler ein. Erst nach dem Anschlusstor nach einem Weitschuss von Brahima Ouattara wechselte Lausanne in den Wettkampfmodus. Doch da war es nach 87 Minuten zu spät, um sich noch einen Punkt zu verdienen.

Auswärtssieg 🟢⚪ Dank Thody Élie Youans Doppelpack starten wir siegreich in die neue Saison. #LSFCSG 1:2 pic.twitter.com/ooG97ciFt0 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 24, 2021

Lausanne-Sport - St. Gallen 1:2 (0:1)

4632 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 45. Youan (Besio) 0:1. 71. Youan (Ruiz) 0:2. 87. Ouattara 1:2.

Lausanne-Sport: Diaw; Zohouri, Jenz, Nanizayamo, Suzuki; Kukuruzovic (73. Barès); Mahou (73. Ouattara), N'Guessan (65. Thomas), Puertas, Coyle (65. Koyalipou); Amdouni.

St. Gallen: Ati Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz (77. Stillhart); Besio (46. Schubert), Babic (46. Duah).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Geissmann und Turkes (beide verletzt), St. Gallen ohne Kräuchi (verletzt) und Kamberi (noch nicht spielberechtigt).

Verwarnungen: 5. Lüchinger (Foul). 7. Puertas (Foul). 26. Youan (Foul). 61. Zohouri (Foul). 88. Ouattara (Reklamieren). (abu/sda)

