Bundesliga: Starker Mbabu leitet Wolfsburg-Sieg ein – Bremen am Boden



Starker Mbabu leitet Wolfsburg-Sieg ein – Bremen am Boden

Bremen – Wolfsburg 0:1

Der VfL Wolfsburg bleibt auf Kurs Richtung Europa League. Die Niedersachsen setzten sich in der 30. Runde in Bremen 1:0 durch und stürzten Werder damit noch tiefer in die Krise.

Das Tor des Tages bei strömendem Regen im Weserstadion erzielte per Kopf der Niederländer Wout Weghorst, der in der 82. Minute mit seinem zwölften Saisontor zum 1:0 traf. Der Schweizer Internationale Kevin Mbabu hatte den Treffer mit einer Balleroberung und einem Steilpass in die Tiefe eingeleitet. Der Österreicher Xaver Schlager hatte eine Minute zuvor für die Gäste die Latte getroffen.

Während die Wolfsburger dank dem Sieg Platz 6, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, festigten, schlitterte Bremen mit der zweiten Niederlage innerhalb von fünf Tagen noch tiefer in die Krise. Das Team von Florian Kohfeldt blieb im 13. Spiel in Folge zuhause ohne Sieg und liegt vier Runden vor Schluss drei Punkte hinter Fortuna Düsseldorf, das den Relegationsplatz 16 belegt.

Bei Wolfsburg fehlte Renato Steffen, der eine Sperre absass, Admir Mehmedi wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Der Schweizer Internationale sass danach mit dick einbandagiertem Knöchel auf der Tribüne. (zap/sda)

Werder Bremen - Wolfsburg 0:1 (0:0)

Tor: 82. Weghorst 0:1. -

Bemerkungen: Bremen ohne Lang (Ersatz), Wolfsburg mit Mbabu und Mehmedi (bis 64.), ohne Steffen (gesperrt). 81. Lattenschuss Schlager (Wolfsburg). (zap/sda)

