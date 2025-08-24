freundlich22°
MotoGP: Kameramann im Qualifying fast von Acostas Motorrad getroffen

MotoGP: Schreckmoment beim GP von Ungarn: Kameramann fast von Motorrad getroffen
Der Kameramann in Ungarn hatte grosses GlückBild: screenshot srf

Schreckmoment beim GP von Ungarn: Kameramann fast von Motorrad getroffen

Marc Marquez lässt sich in der MotoGP-WM weiter nicht aufhalten. Der Spanier gewinnt nach dem Sprint am Samstag auch den Grand Prix von Ungarn und macht damit sein siebtes Double in Folge perfekt. Ein Crash sorgte derweil für eine brenzlige Szene.
24.08.2025, 15:38
Mehr «Sport»

Geschenkt wurde dem sechsfachen MotoGP-Weltmeister bei der Rückkehr der Rennserie nach 33 Jahren Abwesenheit in Ungarn jedoch nichts. Zwar startete Marquez auf seiner Ducati von der Pole-Position, fiel jedoch nach einer Berührung mit der Aprilia von Marco Bezzecchi in Kurve zwei auf Position vier zurück. Anschliessend lieferte er sich mit dem Italiener einen packenden Zweikampf, ehe er noch vor Rennhälfte in seiner typischen Manier vorbeizog und an der Spitze nicht mehr einzuholen war.

Marc Marquez continue d&#039;archidominer le circuit de MotoGP.
Marc Marquez siegt erneut.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr baute Marc Marquez seine Führung in der WM-Wertung nach 14 von 22 Rennwochenenden auf 175 Punkte aus. Sein erster WM-Verfolger, Bruder Alex Marquez, stürzte früh und musste sich mit Rang 14 begnügen. Das Podest komplettierten der Spanier Pedro Acosta und Bezzecchi.

Schreckmoment mit Kameramann

Während des MotoGP-Qualifyings kam es zudem zu einem kurzen Schockmoment mit einem Kameramann am Streckenrand. Als der Spanier Pedro Acosta in einer Kurve abflog, tat dies seine KTM ebenfalls. Die Maschine flog beinahe unbegrenzt in Richtung Absperrung und fast darüber hinaus.

Ein Kameramann, der direkt dahinter auf einem Gerüst das Rennen filmte, konnte sich gerade noch so wegducken. Wenig später war zu sehen, wie der Herr den Daumen nach oben zeigte und die Organisatoren bestätigten, dass er ohne Verletzungen davonkam.

Der Kameramann wird beinahe getroffen.Video: SRF

Dettwiler weiter ohne Punkte

In der Klasse Moto3 verpasste Noah Dettwiler auch im 14. Anlauf in dieser Saison ein zählbares Ergebnis. Der 20-jährige Solothurner klassierte sich beim zweiten Saisonsieg des Spaniers Maximo Quiles auf Platz 18. (abu/sda)

