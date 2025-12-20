Nebel
Super League: Basel und Servette teilen sich die Punkte

Benie Traore (FCB) (links) und Xherdan Shaqiri (FCB) feruen sich ueber den Ausgleich im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und Servette FC im Stadion St. Ja ...
Benie Traoré sichert dem FCB immerhin noch einen Punkt.Bild: keystone

Der FCB gewinnt zuhause schon wieder nicht – weil Hitz Servette ein Tor schenkt

Der FC Basel muss sich zum Abschluss der Hinrunde der Super League mit einem Remis begnügen. Er spielt daheim gegen Servette 1:1.
20.12.2025, 19:3020.12.2025, 22:32

Das Unentschieden war ein logisches Resultat im Duell zweier Mannschaften, denen nicht allzu viel gelingen wollte. Die schönste Aktion der Partie resultierte nach einer guten Stunde im Ausgleich von Bénie Traoré für den FC Basel. Servette beschränkte sich oft auf ein kontrolliertes Auftreten. Der eine Treffer in der 29. Minute gelang mit entscheidender Mithilfe von FCB-Goalie Marwin Hitz, der Torschütze Jérémy Guillemenot das 1:0 mit einem katastrophalen Fehlpass auf dem Silbertablett servierte.

Hitz schenkt Servette die Führung.Video: SRF

FCB-Coach Ludovic Magnin, der während der Woche die Rückendeckung von Sportchef Daniel Stucki erhalten hatte, nahm schon zur Pause die ersten zwei Wechsel vor und nach einer Stunde die nächsten zwei: Ein Ausdruck seiner Unzufriedenheit vor allem mit der Offensive, die nicht auf Touren kommt. Moritz Broschinski, der zuletzt in Luzern endlich seinen ersten Super-League-Treffer erzielt hatte, musste schon zur Pause raus.

Nach der zweiten Wechseltranche hatte der FCB seine beste Phase. Bénie Traoré krönte eine herrliche Kombination über Xherdan Shaqiri und Dominik Schmid mit dem 1:1, dem ersten Basler Tor im St. Jakob-Park in der Super League seit Ende Oktober und 373 Minuten. Das kleine von Shaqiri und Schmid gezündete Feuerwerk des FCB endete nach dem Ausgleich überraschend schnell, und so wurde nichts aus dem ersten Heimsieg seit dem 2:0 gegen den FC Zürich vor fast zwei Monaten. Servette stand in der Schlussphase dem zweiten Tor sogar eher näher.

Traoré gleicht für Basel aus.Video: SRF

Der Schweizer Meister geht mit acht Punkten Rückstand auf Leader Thun in die Rückrunde. Dabei verlief die aktuelle Hinrunde sogar um einen Zähler besser als jene im letzten Jahr; damals wurden in den ersten 19 Partien 31 Punkte gesammelt. Leader Lugano hatte aber nur einen Punkt Vorsprung auf den FC Basel.

Torhueter Marwin Hitz (FCB) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und Servette FC im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Samstag 20. Dezember 2025.
Ohne den Fehler von Hitz hätte Basel wahrscheinlich gewonnen.Bild: keystone

Basel - Servette 1:1 (0:1)
24'103 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tore: 29. Guillemenot 0:1. 64. Traoré (Schmid) 1:1.
Basel: Hitz; Vouilloz (60. Rüegg), Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin, Leroy (46. Traoré), Koindredi (83. Kacuri); Shaqiri, Broschinski (46. Ajeti), Otele (60. Salah).
Servette: Mall; Allix (67. Magnin), Rouiller, Baron, Njoh; Douline, Cognat; Stevanovic, Jallow (67. Miguel), Ishuayed (88. Fomba); Guillemenot (83. Mráz).
Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Cognat, 42. Otele, 51. Allix, 68. Rouiller, 85. Ishuayed, 94. Salah. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Themen
Video: watson
