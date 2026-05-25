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Kann Wolfsburg den Abstieg abwenden? Paderborn träumt von der Bundesliga-Rückkehr
- Nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel zwischen Wolfsburg und Paderborn fällt heute Abend beim SCP die Entscheidung. Sollten sich die Paderborner am heutigen Abend durchsetzen, würden sie nach sechs Jahren in die Bundesliga zurückkehren. Zwar profitiert der Unterklassige im Rückspiel vom Heimvorteil, trotzdem ist Wolfsburg in der Favoritenrolle.
- Ein Abstieg vom VfL wäre eine riesige Sensation. Seit 1997 spielt Wolfsburg in der 1. Bundesliga und wurde in der Saison 2008/09 erstmals deutscher Meister. In dieser Spielzeit konnte das Team von Trainer Dieter Hecking den direkten Abstieg erst am letzten Spieltag abwenden.
- Bereits sicher abgestiegen sind St. Pauli und Heidenheim und werden durch die Aufsteiger Schalke 04 und Elversberg ersetzt.
- Die heutige Partie startet um 20.30 Uhr und kann live im Stream und Ticker mitverfolgt werden. (riz)