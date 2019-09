Eine Untergrund-Industrie plündert Banking-Apps wie Revolut – so gehen die Betrüger vor

Die Smartphone-Bank Revolut wurde nicht gehackt. Aber Kundenkonten mit teils hohen Summen wurden trotzdem leergeräumt. Wie die Angreifer vorgingen und warum Revolut eine Mitschuld trägt, Schritt für Schritt erklärt.

Eine Untergrundindustrie hat es auf Banking-Apps wie Revolut oder N26 abgesehen – oder besser gesagt auf deren Nutzer. Was abstrakt klingt, wurde im August plötzlich real, als eine Phishingwelle über Revolut bzw. ihre Kunden rollte. Über SMS im Namen der Smartphone-Bank wurden Kunden aufgefordert, ihr Revolut-Konto zu verifizieren. Per Klick auf die teils fast perfekt gefälschten Links haben die Opfer aber nicht ihr Bank-Konto bestätigt, sondern ohne es zu merken ihre Zugangsdaten an die …