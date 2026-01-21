Die ganze Welt beginne jetzt, in den USA neue Fabriken zu bauen, um die Zölle zu vermeiden, sagt Trump. Als Beispiele nennt er Japan und China.
Liveticker
Trump spricht in Davos über die Schweiz: «Die Hölle brach los»
15:43
Fabrikboom in den USA
15:41
Trump:Ich fühle mich nicht alt
Trump schaut in die Runde und sagt, es sei ihm bewusst, dass er mittlerweile zu den älteren Semester gehöre. «Aber ich fühle mich nicht alt», sagt Trump.
15:40
Trump hätte die Schweiz runieren können
«Die Schweiz wäre finanziell ruiniert gewesen, wenn wir bei den 39 Prozent geblieben wären. Das wollten wir aber nicht,» sagt Trump.
15:39
Die Schweiz wäre nichts ohne die USA
Trump spricht über Keller-Sutter: «Mich hat diese Frau angerufen, ich glaube, es war die Premierministerin. Sie hat mich aufs Blut gereizt». Keller-Sutter fand, die Schweiz sei ein kleines Land und er habe erwidert: «Aber das Handelsdefizit ist gross». Die Schweiz wäre nicht ohne die USA. «Diese Frau war so aggressiv».
15:37
Er redet über die Schweiz
Immerhin lobt Trump jetzt auch mal sein Team (und nicht nur sich selbst): Wir sollten die tiefste Zinsrate der Welt haben
Trump spricht über die Schweiz: «Sie haben nichts bezahlt für die Importe in die USA, haben ihre schönen Uhren verkauft. Wir hatten ein Defizit von 41 Milliarden. Deshalb haben wir die hohen Zölle angelegt. Niemand hat geglaubt, dass wir das tun würden.»
Immerhin findet er die Schweiz einen «wunderschönen Ort».
15:34
Der nächste Angriff
«Der jetztige Chef des FED, Jerome Powell, ist eine Katastrophe. Er ist immer zu spät», sagt Trump. Er werde in den nächsten Monaten einen neuen Vorsitzenden ernennen, stellt Trump in Aussicht.
15:28
Zölle stehen für nationale Sicherheit
«Meine Zollpolitik ist Teil der nationalen Sicherheit. Wir sind nicht mehr bereit, den Rest der Welt zu subventionieren», sagt Trump.
15:27
Es geht um Zölle
«Im Schnitt brauche ich drei Minuten, um die Staaten zu einem Deal zu bringen», prahlt Donald Trump.
15:27
Angriff auf Macron
«Ich mag Macron, so hart das zu glauben ist. » Trump erkundigt sich, ob Macron im Raum ist. Mit ihm streitet der US-Präsident momentan über Pharmaprodukte. «Macron weigert sich, da Anpassungen vorzunehmen. Frankreich hat die USA über Jahre ausgenommen. Ich werde ihn dazu zwingen, habe ich ihm gesagt, ansonsten gibt es Zölle auf Weine und Champagner.»
15:24
Macrons Sonnenbrille
«Ich habe Emmanuel Macron gestern gesehen mit seiner fantastsichen Sonnenbrille. Was zum Teufel ist geschehen?»
15:23
Biden war der schlechteste US-Präsident
Biden war der schlechteste Präsident aller Zeiten, deklamiert Donald Trump. Er sei im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit nur damit beschäftigt gewesen, all seine Fehler auszubügeln. «Inflation ist jetzt tiefer, Hypotheken sind tiefer, Verschuldung ist tiefer, Benzinpreise sind tiefer».
15:22
Grönland ist ja nur ein Stück Eis
«Wir wollen ein Stück Eis, um die Welt zu beschützen», sagt Trump. «Ihr könnt Nein sagen, dann werden wir uns daran erinnern.» Würde die Nato hingegen Ja sagen, sei ihr die Wertschätzung der USA gewiss.
15:19
Es wird immer irrer
«Der Iran ist ein Blutbad, die Ukraine ist ein Blutbad. Das waren junge Leute, die aussehen sehen wie gewisse Menschen hier in der ersten Reihe», sagt Trump. Die USA wolle Frieden in die Welt bringen. «Die Leute in Island lieben mich, sie nennen mich Daddy!»
15:16
Auch Israel kriegt sein Fett weg
Nun schlägt Trump in alle Richtungen, jetzt greift er Israel an. Dort habe er bereits ein Raketenabwehrsystem installiert. «Israel sollte aufhören, sich damit zu brüsten. Denn wir haben das für sie installiert, das ist unsere Technologie.»
15:15
Krieg in Grönland?
«Wenn es zu einem Krieg kommt, wird er auf Grönland stattfinden», sagt Trump, der auf die Arktisinsel seltsamerweise nun als grosses Eisstück referiert. «Deshalb bauen wir einen riesigen Golden Dome über Grönland, ein gigantisches Raketenabwehrsystem.»
15:12
Trump droht offen
«Die Nato wertschätzt nicht, was die USA alles tun. Das Gleiche gilt für Europa. Die USA habe die Ukraine mit 350 Milliarden Dollar unterstützt, obwohl ein Ozean zwischen den USA und der Ukraine liegen», sagt Trump.
15:09
Mit Trump hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben
Ein demokratisches Land brauche faire Wahlen und faire Medien. Die Wahlen 2020 seien gestohlen gewesen. Hätte er diese Wahl gewonnen, wäre es nie zum Ukraine-Krieg gekommen, behauptet Trump. «Ich hätte Putin gesagt: Vladimir, das machst du nicht!»
15:07
Trump hält an Grönland-Anspruch fest
Trotzdem liebe er Dänemark und seine Bevölkerung. «Aber es ist eine Tatsache, dass nur die USA die Sicherheit von Grönland garantieren kann. Und deshalb will ich weiterhin in Verhandlungen gehen, Grönland zu kaufen.
»
«Das ist keine Bedrohung für die Nato. Das macht die Nato sicherer.» Abgesehen davon sei die USA jahrzehntelang unfair behandelt worden von der Nato. Wir haben so viel gegeben und so wenig zurückbekommen.
15:05
Das ist unser Territorium!
Wenn Grönland unbeschützt ist, an einer geostrategisch so wichtigen Lage, dann sei das im Grunde genommen eine Einladung an China und Russland. «Die USA brauchen Grönland zur internationalen Sicherheit. Das ist unser Territorium.»
Es sei seit Jahrhunderten die US-Politik gewesen, aussenpolitische Sicherheit zu garantieren.
15:03
Donald Trump spricht über die Geschichte Grönlands
«Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir Grönland Dänemark zurückgegeben. Wie dumm wir waren! Und wie undankbar Dänemark heute ist!»
15:02
Trump spricht über Grönland
«Eigentlich wollte ich nicht über Grönland sprechen. Ich habe grossen Respekt vor Grönland und Dänemark. Aber ausser den USA kann kein Nato-Mitglied kann Grönland beschützen. Dabei ist das eine Verpflichtung, die jeder Nato-Staat hat.»
Die USA hingegen habe diese Stärke. «Das haben Sie vor wenigen Wochen in Venezuela gesehen.»
15:00
Trump will starkes Europa
«Wir glauben an die Verbindungen, die wir als Zivilisation mit Europa haben. Meine Mutter hat schottische Wurzeln, mein Vater deutsche. Ich will, dass Europa stark ist.»
14:59
Trump ist kein Fan von Windrädern
«Ganz Europa ist zugepflaster mit Windrädern. Sagt mal, habt ihr in China schon mal ein Windrad gesehen? Sie verkaufen die bloss an dumme Leute.»
«
China gehe mit Öl und Gas und Nuklearenergie. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, sagt Trump. Die Windräder töten Vögel und verschandeln die Landschaft», sagt Trump.
14:57
Trump greift Deutschland an
«Der green new scam war die grösste Lüge in der Geschichte der USA. Man muss mit Energie Geld machen und nicht welches verlieren. »
Das Gleiche beobachte man in Europa. Deutschland produziere 22 Prozent weniger Elektrizität als früher. «Der aktuelle Kanzler macht aber einen guten Job, es ist das Versagen seines Vorgängers. Die Stromproduktion sei auf einem katastrophalen Tiefstand, die Preise gleichzeitig horrend hoch», sagt Trump.
14:54
Zwischenbemerkung: Langwierige Rede
Es ist schwierig, der Rede des US-Präsidenten zu folgen. Das liegt daran, dass er Superlativ an Superlativ, Zahlenreihe an Zahlenreihe reiht. Zwischen den Zeilen sagt Trump immer wieder: Es hat noch keinen grossartigeren US-Präsidenten gegeben, keinen erfolgreicheren und keinen mächtigeren als Donald J. Trump.
14:52
Venezuela: Grossartige Zukunft
«Vor 25 Jahren war Venezuela ein tolles Land, dann bogen sie falsch ab. Nun aber steht Venezuela eine grossartige Zukunft bevor. Sie werden in den nächsten sechs Monaten mehr Geld machen als in den letzten zwanzig Jahren»
14:51
Energiepolitik
Jetzt spricht Trump über die Energiepolitik. Er habe Regulationen abgeschafft und damit die Benzinpreise zum Senken gebracht. Stattdessen haber er die wirklichen Umweltverschmutzer zur Kasse gebeten, sagt Trump. Wer diese seien, führt Trump nicht konkret aus.
14:50
Trump lobt sich selbst weiter
«Meine erste Amtszeit war schon die erfolgreichste in der Geschichte, was die Finanzpolitik anbelangt», sagt Trump. «Das haben wir mit der zweiten Amtszeit noch übertroffen». Trump rattert weitere Zahlen runter: So habe zum Beispiel der Export um 150 Milliarden Dollar zugenommen und es seien 41 Prozent mehr Firmen gegründet worden.
All diese Zahlen sind noch nicht überprüft.
14:47
Bürokratie abgebaut
«Statt Bürokraten zu unterstützen, feuern wir sie. Statt Steuern zu erhöhen, senken wir sie. Wir haben fast 300'000 Verwaltungsangestellten entlassen», sagt Trump. «Niemand hat gedacht, dass wir das in dieser Geschwindigkeit hinbringen werden.»
14:46
Europa gemäss Trump am Abgrund
Europa setze auf den «green scam» und die europäische Bevölkerung werde ersetzt durch Immigranten aus der ganzen Welt, sagt Trump. Das sei unter anderem auch das Resultat der verfehlten Politik seines Vorgängers, «sleepy Joe.»
14:44
Unter den Radikallinken waren wir ein totes Land
Trump greift, wie eigentlich fast in jeder Rede, seinen Vorgänger Joe Biden an. «Die USA ist der ökonomische Motor der Welt. Wenn es der USA geht, geht es allen gut. Wenn es uns schlecht geht, reissen wir euch alle mit in den Abgrund.»
«Gewisse Orte in Europa sind nicht mehr erkennbar. Ich liebe Europa und möchte, dass es Europa gut geht. Aber Europa geht nicht in die richtige Richtung.»
14:42
Trump lobt sich selbst
«In nur einem Jahr habe ich es geschafft, die Inflation runterzubringen, die USA sicherer zu machen, die Börse zu einem Allzeithoch zu bringen». Das sei noch keinem anderen Präsidenten gelungen. «Die Leute sind sehr glücklich mit meiner Politik.»
14:41
Trump spricht
Donald Trump hat die Bühne des Kongresszentrums betreten und beginnt seine Rede.
14:39
Trump wird vorgestellt
Larry Fink stellt Donald Trump vor
14:31
Demonstrierende und Polizisten warten auf Donald Trump
Während Trump auf dem Weg ins Kongresszentrum ist, demonstriert immer noch eine Gruppe gegen die türkische Militärpräsenz in Kurdistan. Direkt vor der Kirche, das die US-Delegation als House of USA nutzt. Die Polizei ist mit Grossaufgebot da, die Einsatzkräfte sind mit Maschinenpistolen bewaffnet und führen Hunde.
14:29
Bessent verwechselt Schweiz mit Frankreich
Heute Morgen kam es zu einer Verwechslung. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, Guy Parmelin sei ein guter Vertreter für Frankreich.