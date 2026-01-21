«Die Nato wertschätzt nicht, was die USA alles tun. Das Gleiche gilt für Europa. Die USA habe die Ukraine mit 350 Milliarden Dollar unterstützt, obwohl ein Ozean zwischen den USA und der Ukraine liegen», sagt Trump.



Dann schwenkt er zu einem seiner Lieblingsthemen: Die europäischen Staaten hätten über Jahre hinweg zu tiefe Beiträge in die Nato eingezahlt. «Das werde ich nicht mehr akzeptieren», sagt Trump. «Alles, was ich will, ist Grönland. Das hat uns gehört und wir haben es Dänemark zurückgegeben». Und Trump droht: «Damals waren wir stark, heute sind wir noch viel stärker.»