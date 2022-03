Bald verschwindet die «Drei» vom Chelsea-Trikot. Bild: keystone

Der Trikotsponsor springt ab – Chelseas Finanzmisere spitzt sich zu

Nachdem Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch aufgrund seiner Kreml-Nähe sanktioniert wurde, verliert der Premier-League-Klub nun das nächste finanzielle Polster: Der Trikotsponsor beendet die lukrative Zusammenarbeit.

Das britische Mobilfunkunternehmen «Three» hat die Partnerschaft mit dem amtierenden Champions-League-Sieger Chelsea ausgesetzt. Das bestätigte ein «Three»-Sprecher dem Onlineportal «The Athletic». Begründet wurde die Entscheidung mit der Verbindung zwischen Chelseas Eigentümer Roman Abramowitsch und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Abramowitsch steht auf einer britischen Sanktionsliste für Putin-nahe Oligarchen.

«Angesichts der von der Regierung bekannt gegebenen Sanktionen haben wir den FC Chelsea dazu aufgefordert, unsere Partnerschaft temporär auszusetzen und in diesem Zuge auch unser Logo von den Trikots und im Umfeld des Stadions zu entfernen», zitiert «The Athletic» aus dem Schreiben von «Three».

Das Unternehmen, das seit 2020 auf den Leibchen des Londoner Topklubs wirbt, sei davon «überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist». Weiter heisst es vom Mobilfunk-Riesen: «Wir können dem ukrainischen Volk am besten helfen, (...) indem wir ihm versichern, mit denen verbunden zu bleiben, die ihnen wichtig sind.» Deshalb biete «Three» allen im Vereinigten Königreich ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine kostenlose Mobilfunkpakete an.

Damit spitzt sich die finanzielle Misere des sechsfachen englischen Meisters weiter zu. Durch die verhängten Sanktionen gegen Klubbesitzer Abramowitsch ist auch der geplante Verkauf vorerst unmöglich, da es dem Milliardär verboten ist, mit und durch den FC Chelsea Profit zu machen. Durch das Wegbrechen des Deals mit «Three» wird es für die «Blues» jedoch immer schwieriger, die laufenden Kosten, wie etwa Stadionbetrieb und Personalkosten, zu decken. «The Athletic» zufolge war angedacht, dass «Three» dem FC Chelsea bis 2023 jährlich 40 Millionen Pfund (fast 49 Millionen Franken) für das Sponsoring zahlt.

Unklar ist noch, ob die «Blues» beim Auswärtsspiel gegen Norwich City um 20.30 Uhr bereits ohne «Three»-Logo auf der Brust auflaufen werden. Da sich die Mannschaft bereits im Stadion befindet, gehen Beobachter davon aus, dass das Team von Trainer Thomas Tuchel bei der Partie ein letztes Mal mit dem Sponsor auf den Platz treten wird.

Dank der Millionen von Abramowitsch erlebten die «Blues» die erfolgreichste Zeit ihrer Vereinsgeschichte und gewannen in 19 Jahren unter der Kontrolle des Russen national und international alle möglichen Titel, zuletzt die Champions League und die Klub-WM. In der Champions League steht am kommenden Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in Lille an. Für die Reise nach Nordfrankreich muss den jetzigen Regularien zufolge das Budget von 20'000 Pfund genügen. (pre/dsl)