Sportmoderatorin Laura Woods bricht im Live-TV zusammen

England trifft in einem Testspiel auf Ghana. Im Mittelpunkt steht zeitweise aber nicht die Partie, sondern eine TV-Reporterin – aber nicht aus erfreulichen Gründen.

David Digili / t-online

Die TV-Übertragung eines Spiels der englischen Frauen-Nationalmannschaft ist kurz unterbrochen worden – aus einem ernsten Grund: Moderatorin Laura Woods ist während der Live-Sendung kollabiert.

Woods sprach auf dem britischen Sender ITV4 am Dienstagabend zunächst mit den Experten Ian Wright und Anita Asante über die Partie gegen Ghana. Als Wright gerade zu einer Antwort ansetzen wollte, kippte Woods plötzlich vornüber. In den Armen von Wright und Asante sackte sie zusammen. Der Ex-Topstürmer (287 Karriere-Tore, unter anderem für den FC Arsenal und Crystal Palace) reagierte schnell, stützte Woods, half ihr, auf den Beinen zu bleiben.

Die beiden Experten Ian Wright und Anita Asante reagierten schnell und stützten Woods. Bild: screenshot x

«Sie ist in sehr guten Händen»

Auch die TV-Regie des Senders reagierte sofort und schaltete in eine Werbepause, noch bevor weiteres in der Übertragung zu sehen war. Die Unterbrechung dauerte etwa fünf Minuten. Wenig später übernahm dann Moderatorin Katie Shanahan behelfsweise die Führung durch die Sendung.

«Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist», sagte Shanahan. Woods sei aber «in sehr guten Händen, sodass ich kurzfristig für sie einspringe.» Wie es der 38-jährigen Woods mittlerweile geht, ist noch nicht bekannt. Woods arbeitet im britischen Fernsehen seit Jahren als Moderatorin bei Sportübertragungen der Sender ITV, Amazon Prime und TNT Sports.

Die Partie gewannen die «Three Lionesses» übrigens durch Tore von Lucia Kendall (6.) und Alessia Russo (90.+5/Elfmeter) mit 2:0. Die englische Frauen-Nationalelf ist amtierender Europameister, konnte im Sommer dieses Jahres den Titel aus dem Jahr 2022 verteidigen.

