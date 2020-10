Augsburg bleibt nach 0:0 in Wolfsburg unbesiegt – am Abend spielt Bayern

Sport

Augsburg bleibt nach 0:0 in Wolfsburg unbesiegt – jetzt spielt Bayern

Wolfsburg – Augsburg 0:0

Wenn Wolfsburg in dieser Saison in der Bundesliga antritt, dann sind Tore Mangelware und Punkte werden höflich geteilt – daran änderte sich auch in der 3. Runde nichts. Nach einem 0:0 gegen Leverkusen und einem 1:1 in Freiburg liessen sich auch die zuvor stets siegreichen Augsburger gegen das Team von Oliver Glasner mit einer Punkteteilung abspeisen. Dabei hätte sich der FCA bei einem Sieg alleine an die Tabellenspitze gesetzt.

Letztlich werden sich die Gäste mit dem Remis anfreunden können, weil Wolfsburg dem Sieg über 90 Minuten näher gestanden war. Nach 26 Minuten revidierte der VAR den vermeintlichen Führungstreffer des Heimteams durch Josip Brekalo wegen eines knappen Offsides von Wout Weghorst, zehn Minuten nach der Pause scheiterte der Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi mit seinem Abschluss aus wenigen Metern am hervorragend reagierenden Rafal Gikiewicz. Augsburgs Ruben Vargas, der nach Oberschenkelproblemen in der 57. Minute ins Spiel kam, vermochte keine Akzente zu setzen.

Wolfsburg mit Mehmedi (bis 71.), ohne Steffen (Coronavirus) und Mbabu (verletzt). Augsburg mit Vargas (ab 57.).

Bayern München – Hertha BSC

Die Partie beginnt um 18 Uhr. Zum Liveticker.

(ram/sda)

