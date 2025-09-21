Viele Zürcher Fans begleiteten ihr Team an den Genfersee. Bild: keystone

Miserable Penaltys: Der FCZ stolpert über Nyon +++ Luzern und Winti sicher weiter

Der FC Zürich scheitert in der zweiten Cuprunde. Die Zürcher verlieren gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League im Penaltyschiessen. Lausanne, Winterthur, GC und Luzern sind weiter.

Stade Nyonnais – FC Zürich 4:2 n.P.

Steven Zuber kam mit der Hoffnung zum FC Zürich zurück, dem FCZ entscheidend zu helfen, wieder Erfolge feiern zu können. Am Sonntag verkam der frühere Nationalspieler aber zur tragischen Figur für die Zürcher.

In Nyon lief die 85. Minute, als sich dem favorisierten Super-League-Klub die goldene Möglichkeit bot, dem hartnäckigen Gegner den wohl letzten Nackenschlag zu versetzen. Nach einem Handspiel entschieden die Schiedsrichter auf Penalty. Zuber schnappte sich den Ball, und sah ihn von Nyons Goalie Melvin Mastil mirakulös um den Pfosten gelenkt.

Zubers erster vergebener Penalty. Video: SRF

Es sollte nicht der letzte Faux-pas Zubers sein, denn kurz darauf traf er mit einem Abschluss die Latte. Und als sich Nyon heroisch ins Penaltyschiessen gerettet hatte, übernahm Zuber zwar Verantwortung und trat als erster Zürcher an – scheiterte aber erneut an Mastil.

Alle Versuche des Penaltyschiessens. Video: SRF

Der Franzose avancierte im strömenden Regen zum Cuphelden für die Waadtländer. Denn im Nervenspiel vom Punkt musste er sich vom FCZ nur einmal bezwingen lassen – wobei zwei Versuche gar nicht sein Eingreifen benötigten, da sie über die Latte segelten.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

«Penaltyschiessen ist immer ein bisschen Lotterie. Aber so wie wir heute geschossen haben …», sagte FCZ-Goalie Yanick Brecher im SRF. «Wir haben sie nicht unterschätzt, waren bereit für einen Cupfight, aber wir hätten unsere Chancen nutzen müssen.»

Stade Nyonnais – Zürich 1:1 (0:1, 1:1) n.V. (Stade Nyonnais 3:1-Sieger im Penaltyschiessen)

SR Gianforte. - Tore: 20. Phaeton 0:1. 67. Simo 1:1.

Schaffhausen – Winterthur 0:4

Winterthur kam zu einem zuletzt seltenen Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Uli Forte, die in der Super League noch sieglos ist, bekundete mit Challenge-League-Absteiger Schaffhausen nach torloser erster Halbzeit keine Mühe mehr und gewann 4:0.



Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Schaffhausen (PL) – Winterthur 0:4 (0:0)

SR Piccolo. - Tore: 47. Chiappetta 0:1. 62. Buess 0:2. 75. Sidler 0:3. 80. Harperink (Eigentor) 0:4.

Bosna Neuchâtel – Luzern 0:6

Die Luzerner nahmen gegen den interregionalen Zweitligisten Bosna Neuchâtel früh die Spannung aus der Partie. Nach 20 Minuten führte die Mannschaft von Mario Frick unter anderem nach zwei Treffern von Adrian Grbic bereits 4:0.

Viele Luzerner Fans machten die Reise nach Neuenburg mit. Bild: keystone

Bosna Neuchâtel (2.i) – Luzern 0:6 (0:4)

SR Blanco. - Tore: 4. Grbic 0:1. 6. Grbic 0:2. 16. Villiger 0:3. 20. Silva 0:4. 62. Dantas 0:5. 67. Kabwit 0:6.

Bellinzona – GC 0:1

Der zweite Stadtzürcher Super-League-Klub löste seine Aufgabe besser. Im Tessin war der 21-jährige Tim Meyer der Matchwinner für GC. Er traf in der 7. Minute zum 1:0 – mehr Tore fielen im Comunale nicht.

Hopper-Jubel über das Tor des Tages. Bild: keystone

Bellinzona – Grasshoppers 0:1 (0:1)

SR Turkes. - Tor: 7. Meyer 0:1.

Concordia Basel – Lausanne-Sport 1:4

Lausanne geriet gegen Concordia Basel früh ins Hintertreffen. Die zuletzt kriselnden Waadtländer setzten sich schliesslich aber doch durch.

Beyatt Lekoueiry feiert seinen Treffer zur 2:1-Führung mit einem Nickerchen. Bild: keystone

Seit fünf Partien sind die Waadtländer in der Super League sieglos, und die Reserve auf das Tabellenende beträgt lediglich zwei Punkte. Insofern werden Peter Zeidler und sein Team beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass im Cup eine Hürde relativ souverän übersprungen werden konnte. Relativ deshalb, weil die Waadtländer auch gegen «Congeli» aus der Erstliga ins Hintertreffen gerieten. Marlon Würsten brachte die Basler nach 14 Minuten in Führung, doch Alban Ajdini konnte die Lausanner Nerven nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich beruhigen.

Der 26-jährige Ajdini sollte auch in der zweiten Halbzeit treffen, sodass sich LS schliesslich zumindest resultatmässig standesgemäss 4:1 durchsetzen konnte. Inwiefern die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe die Probleme in der Liga zu lösen vermag, wird sich erst weisen.

Concordia Basel (1.) – Lausanne-Sport 1:4 (1:2)

SR Drmic. - Tore: 14. Würsten 1:0. 16. Ajdini 1:1. 33. Lekoueiry 1:2. 58. Ajdini 1:3. 61. Bair 1:4.

Die Paarungen der Achtelfinals werden etwa um 19.45 Uhr auf SRF 2 ausgelost. (ram/sda)