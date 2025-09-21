bedeckt19°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Der FCZ stolpert im Cup über Nyon – Luzern und Winti sicher weiter

Les supporters du FC Zuerich, FCZ,, lors du 16eme de finale de la Coupe de Suisse de football entre FC Stade Nyonnais, NYO, et FC Zuerich, FCZ ce dimanche 21 septembre 2025 au Stade de Colovray a Nyon ...
Viele Zürcher Fans begleiteten ihr Team an den Genfersee.Bild: keystone

Miserable Penaltys: Der FCZ stolpert über Nyon +++ Luzern und Winti sicher weiter

Der FC Zürich scheitert in der zweiten Cuprunde. Die Zürcher verlieren gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League im Penaltyschiessen. Lausanne, Winterthur, GC und Luzern sind weiter.
21.09.2025, 18:1021.09.2025, 19:06
Inhaltsverzeichnis
Stade Nyonnais – FC Zürich 4:2 n.P.Schaffhausen – Winterthur 0:4Bosna Neuchâtel – Luzern 0:6Bellinzona – GC 0:1Concordia Basel – Lausanne-Sport 1:4Alle Spiele vom SonntagDie Auslosung

Stade Nyonnais – FC Zürich 4:2 n.P.

Steven Zuber kam mit der Hoffnung zum FC Zürich zurück, dem FCZ entscheidend zu helfen, wieder Erfolge feiern zu können. Am Sonntag verkam der frühere Nationalspieler aber zur tragischen Figur für die Zürcher.

In Nyon lief die 85. Minute, als sich dem favorisierten Super-League-Klub die goldene Möglichkeit bot, dem hartnäckigen Gegner den wohl letzten Nackenschlag zu versetzen. Nach einem Handspiel entschieden die Schiedsrichter auf Penalty. Zuber schnappte sich den Ball, und sah ihn von Nyons Goalie Melvin Mastil mirakulös um den Pfosten gelenkt.

Zubers erster vergebener Penalty.Video: SRF

Es sollte nicht der letzte Faux-pas Zubers sein, denn kurz darauf traf er mit einem Abschluss die Latte. Und als sich Nyon heroisch ins Penaltyschiessen gerettet hatte, übernahm Zuber zwar Verantwortung und trat als erster Zürcher an – scheiterte aber erneut an Mastil.

Alle Versuche des Penaltyschiessens.Video: SRF

Der Franzose avancierte im strömenden Regen zum Cuphelden für die Waadtländer. Denn im Nervenspiel vom Punkt musste er sich vom FCZ nur einmal bezwingen lassen – wobei zwei Versuche gar nicht sein Eingreifen benötigten, da sie über die Latte segelten.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

«Penaltyschiessen ist immer ein bisschen Lotterie. Aber so wie wir heute geschossen haben …», sagte FCZ-Goalie Yanick Brecher im SRF. «Wir haben sie nicht unterschätzt, waren bereit für einen Cupfight, aber wir hätten unsere Chancen nutzen müssen.»

Stade Nyonnais – Zürich 1:1 (0:1, 1:1) n.V. (Stade Nyonnais 3:1-Sieger im Penaltyschiessen)
SR Gianforte. - Tore: 20. Phaeton 0:1. 67. Simo 1:1.

Schaffhausen – Winterthur 0:4

Winterthur kam zu einem zuletzt seltenen Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Uli Forte, die in der Super League noch sieglos ist, bekundete mit Challenge-League-Absteiger Schaffhausen nach torloser erster Halbzeit keine Mühe mehr und gewann 4:0.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Schaffhausen (PL) – Winterthur 0:4 (0:0)
SR Piccolo. - Tore: 47. Chiappetta 0:1. 62. Buess 0:2. 75. Sidler 0:3. 80. Harperink (Eigentor) 0:4.

Bosna Neuchâtel – Luzern 0:6

Die Luzerner nahmen gegen den interregionalen Zweitligisten Bosna Neuchâtel früh die Spannung aus der Partie. Nach 20 Minuten führte die Mannschaft von Mario Frick unter anderem nach zwei Treffern von Adrian Grbic bereits 4:0.

Samir Efendi (FC Bosna Neuchatel), links and Taisei Abe (FCL), rechts, kaempfen um dem Ball beim Schweizer Cup 1/16 Finalspiel zwischen dem FC Bosna Neuchatel und dem FC Luzern, am Sonntag, 21. Septem ...
Viele Luzerner Fans machten die Reise nach Neuenburg mit.Bild: keystone

Bosna Neuchâtel (2.i) – Luzern 0:6 (0:4)
SR Blanco. - Tore: 4. Grbic 0:1. 6. Grbic 0:2. 16. Villiger 0:3. 20. Silva 0:4. 62. Dantas 0:5. 67. Kabwit 0:6.

Bellinzona – GC 0:1

Der zweite Stadtzürcher Super-League-Klub löste seine Aufgabe besser. Im Tessin war der 21-jährige Tim Meyer der Matchwinner für GC. Er traf in der 7. Minute zum 1:0 – mehr Tore fielen im Comunale nicht.

Tim Meyer (G), celebrate 0-1 goal, during the Swiss Cup round of 32 match between AC Bellinzona and Grasshopper, at the Stadio Comunale in Bellinzona, Sunday, September 21, 2025. (KEYSTONE / Ti-Press ...
Hopper-Jubel über das Tor des Tages.Bild: keystone

Bellinzona – Grasshoppers 0:1 (0:1)
SR Turkes. - Tor: 7. Meyer 0:1.

Concordia Basel – Lausanne-Sport 1:4

Lausanne geriet gegen Concordia Basel früh ins Hintertreffen. Die zuletzt kriselnden Waadtländer setzten sich schliesslich aber doch durch.

Beyatt Lekoueiry (LS) mit seinem Torjubel nach dem 1:2 im Sechzehntelfinal des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Concordia und dem FC Lausanne-Sport im Leichtathletik-Stadion in Basel, am Sonnta ...
Beyatt Lekoueiry feiert seinen Treffer zur 2:1-Führung mit einem Nickerchen.Bild: keystone

Seit fünf Partien sind die Waadtländer in der Super League sieglos, und die Reserve auf das Tabellenende beträgt lediglich zwei Punkte. Insofern werden Peter Zeidler und sein Team beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass im Cup eine Hürde relativ souverän übersprungen werden konnte. Relativ deshalb, weil die Waadtländer auch gegen «Congeli» aus der Erstliga ins Hintertreffen gerieten. Marlon Würsten brachte die Basler nach 14 Minuten in Führung, doch Alban Ajdini konnte die Lausanner Nerven nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich beruhigen.

Der 26-jährige Ajdini sollte auch in der zweiten Halbzeit treffen, sodass sich LS schliesslich zumindest resultatmässig standesgemäss 4:1 durchsetzen konnte. Inwiefern die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe die Probleme in der Liga zu lösen vermag, wird sich erst weisen.

Concordia Basel (1.) – Lausanne-Sport 1:4 (1:2)
 SR Drmic. - Tore: 14. Würsten 1:0. 16. Ajdini 1:1. 33. Lekoueiry 1:2. 58. Ajdini 1:3. 61. Bair 1:4.

Alle Spiele vom Sonntag

Die Auslosung

Die Paarungen der Achtelfinals werden etwa um 19.45 Uhr auf SRF 2 ausgelost. (ram/sda)

Aarau wirft YB aus dem Cup ++ St.Gallen schlägt Wil erst im Penaltyschiessen
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
Meistkommentiert
1
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
2
AfD ist in Umfrage erstmals stärkste Partei in Deutschland
3
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
4
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
5
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
Meistgeteilt
1
Angehörige von Geiseln verurteilten Palästina-Anerkennung +++ Israels Ultrarechte drohen
2
Newsom erlässt strengere Regeln für Trumps «Geheimpolizei» +++ Tiktok-Deal vor Abschluss
3
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
4
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
5
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
Der SCB hat nicht ein Trainerproblem – er hat ein Lüthi-Problem
Ist SCB-Trainer Jussi Tapola für den mühseligen Saisonstart und die schmähliche 0:4-Pleite in Ajoie zu kritisieren? Nein. Er ist ein Opfer der schwindenden SCB-Leistungskultur.
Überraschende Resultate gehören zur Attraktivität und zum Alltag der National League. Der HCD hat beispielsweise vor einem Jahr 0:7 in Langnau verloren, ist unter Trainer Josh Holden seither immer besser geworden und führt aktuell die Tabelle an. Die ZSC Lions haben im letzten November in Ajoie 1:2 verloren und dann doch die Champions League und die Meisterschaft gewonnen. So gesehen: 0:4 gegen Ajoie – na und?
Zur Story