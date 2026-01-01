Grosse Enttäuschung nach dem frühen Ausscheiden. Bild: www.imago-images.de

Minister feuert nach Gabuns Aus am Afrika-Cup den Trainer – und suspendiert alle Spieler

Gabun war mit Hoffnungen auf ein Weiterkommen zum Afrika-Cup nach Marokko gereist. Am Ende schied das Land aber ohne einen Punkt aus. Der Sportminister reagiert.

Benjamin Zurmühl

Ein Artikel von

Ein 0:1 gegen Kamerun, ein 2:3 gegen Mosambik und ein 2:3 gegen die Elfenbeinküste: Das ist die Bilanz Gabuns beim diesjährigen Afrika-Cup. Mit null Punkten sind die «Panther» als Letzter der Gruppe F ausgeschieden. Das Abschneiden ist für Fans, Mannschaft und Trainer eine herbe Enttäuschung – und auch für den Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula.

Mamboula reagierte scharf auf das Aus, feuerte noch in der Nacht nach der 2:3-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am Silvesterabend das komplette Trainerteam und suspendierte die komplette Nationalmannschaft.

Reizfigur Aubameyang

Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang und Vizekapitän Bruno Ecuele Manga mussten ihre Ämter abgeben. Das sei «entscheidend und notwendig», hiess es in der Mitteilung des Sportministeriums. Taktik, Fitness und Strategie wurden zudem angeprangert.

Besonders stark in der Kritik stand zuletzt Kapitän Aubameyang. Der ehemalige BVB-Torjäger reiste nämlich nach nur zwei Spielen vom Afrika-Cup ab, kehrte vorzeitig zu seinem Klub Olympique Marseille zurück.

Als Grund dafür nannte Trainer Thierry Mouyouma Probleme im Oberschenkel. Trotz der Verletzung kam das Zeichen des Kapitäns, die Mannschaft beim letzten Spiel nicht vor Ort zu unterstützen, alles andere als gut an.

Es war nicht das erste Mal, dass Aubameyang in Gabun in der Kritik stand. Der Stürmer war bereits 2022 nach dem Aus beim Afrika-Cup zurückgetreten, um ein Jahr später dann doch wieder zurückzukehren. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass im aktuellen Fall kein weiteres Länderspiel zu den 83 hinzukommt, die der 36-Jährige bisher für Gabun bestritten hat.