freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Gabun nach Aus am Afrika-Cup: Trainer entlassen und Spieler suspendiert

Clech Ruben Loufilou Ndella Gabon with post game despair during the Africa Cup Of Nations match between Gabon and Ivory Coast at Marrakesh Stadium on December 31, 2025 in Marrakech, Morocco. Photo by ...
Grosse Enttäuschung nach dem frühen Ausscheiden.Bild: www.imago-images.de

Minister feuert nach Gabuns Aus am Afrika-Cup den Trainer – und suspendiert alle Spieler

Gabun war mit Hoffnungen auf ein Weiterkommen zum Afrika-Cup nach Marokko gereist. Am Ende schied das Land aber ohne einen Punkt aus. Der Sportminister reagiert.
01.01.2026, 15:2901.01.2026, 15:29
Benjamin Zurmühl / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein 0:1 gegen Kamerun, ein 2:3 gegen Mosambik und ein 2:3 gegen die Elfenbeinküste: Das ist die Bilanz Gabuns beim diesjährigen Afrika-Cup. Mit null Punkten sind die «Panther» als Letzter der Gruppe F ausgeschieden. Das Abschneiden ist für Fans, Mannschaft und Trainer eine herbe Enttäuschung – und auch für den Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula.

Mamboula reagierte scharf auf das Aus, feuerte noch in der Nacht nach der 2:3-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am Silvesterabend das komplette Trainerteam und suspendierte die komplette Nationalmannschaft.

Reizfigur Aubameyang

Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang und Vizekapitän Bruno Ecuele Manga mussten ihre Ämter abgeben. Das sei «entscheidend und notwendig», hiess es in der Mitteilung des Sportministeriums. Taktik, Fitness und Strategie wurden zudem angeprangert.

Besonders stark in der Kritik stand zuletzt Kapitän Aubameyang. Der ehemalige BVB-Torjäger reiste nämlich nach nur zwei Spielen vom Afrika-Cup ab, kehrte vorzeitig zu seinem Klub Olympique Marseille zurück.

Damit du keinen Termin verpasst: Der komplette Sportkalender 2026

Als Grund dafür nannte Trainer Thierry Mouyouma Probleme im Oberschenkel. Trotz der Verletzung kam das Zeichen des Kapitäns, die Mannschaft beim letzten Spiel nicht vor Ort zu unterstützen, alles andere als gut an.

Es war nicht das erste Mal, dass Aubameyang in Gabun in der Kritik stand. Der Stürmer war bereits 2022 nach dem Aus beim Afrika-Cup zurückgetreten, um ein Jahr später dann doch wieder zurückzukehren. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass im aktuellen Fall kein weiteres Länderspiel zu den 83 hinzukommt, die der 36-Jährige bisher für Gabun bestritten hat.

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1 / 22
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1993: Rashidi Yekini (Nigeria).
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Löwen-Tourismus in Südafrika – Tierleid unter dem Deckmantel des Artenschutzes
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ein «logisches Wunder» – die US-Boys im Final mit Vorbildfunktion für unser Hockey
Die Amerikaner gehen andere Wege bei der Nachwuchsausbildung als alle anderen Nationen. Dass sie einen «Königsweg» gefunden haben, zeigt die Final-Qualifikation der US-Boys beim Spengler Cup. Sie haben das Turnier «gerockt» und regen zum Nachdenken über unsere Nachwuchsförderung an.
Wann ist ein Spieler bereit fürs Erwachsenenhockey? Mit 19 oder 20 Jahren schon? Gerade die Kanadier, die ihre Talente in den drei grossen Ligen Western Hockey League (WHL), Ontario League (OHL) und Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) ausbilden, neigen zu dieser Ansicht. Für aussergewöhnliche Talente mag das so sein. Auch einige Schweizer sind diesen Weg gegangen (u.a. Nico Hischier, Nino Niederreiter oder Timo Meier).
Zur Story