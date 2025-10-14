Bild: keystone

England als erstes europäisches Team für WM qualifiziert

Mit England qualifiziert sich die erste europäische Mannschaft für die WM 2026. Auch Spanien und Italien feierten Siege.

Gruppe E

Spanien - Bulgarien 4:0 (1:0)

Türkei - Georgien 4:1 (3:0)

Gruppe F

Portugal schrammte knapp an der vorzeitigen WM-Qualifikation schrammte vorbei. Nachdem die Mannschaft im Spiel gegen Ungarn eine ganze Halbzeit lang in Führung lag, gab sie den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand. Das 2:2-Unentschieden reicht nicht, für eine direkte Qualifikation.

Dennoch Geschichte schreiben durfte Cristiano Ronaldo. Der 40-Jährige traf nach einem frühen Führungstreffer der Gäste erst zum 1:1 und wenig später per Penalty zum 2:1. Mit den zwei Toren kürte sich Ronaldo zum besten Torschützen in der WM-Qualifikation, insgesamt traf er nun bereits 41 Mal. Bis anhin hatte er sich den Titel, mit 39 Treffern, mit dem guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz geteilt.

Portugal - Ungarn 2:2 (2:1)

Irland - Armenien 1:0 (0:0)

Gruppe I

Gleich sieht das in der Gruppe Italiens aus. Rund einen Monat nach dem knappen 5:4-Sieg Italiens gegen Israel gewann das Team von Gennaro Gattuso daheim im Rückspiel souverän mit 3:0. Die Italiener halten damit weiter den Anschluss an Norwegen, das aktuell auf dem 1. Platz anzutreffen ist, und dürfen noch an eine direkte WM-Qualifikation glauben.

Estland - Moldawien 1:1 (1:0)

Italien - Israel 3:0 (1:0)

Gruppe K

Die Engländer sind die erste europäische Nationalmannschaft, die sich für die WM 2026 qualifiziert hat. Der souveräne 5:0-Sieg gegen Lettland distanziert die Equipe von Trainer Thomas Tuchel um sieben Punkte von Albanien, das auf Platz zwei liegt. Damit ist England in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholbar.

Lettland - England 0:5 (0:3)

Riga. - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 26. Gordon 0:1. 44. Kane 0:2. 45. Kane (Penalty) 0:3. 59. Tonisevs (Eigentor) 0:4. 86. Eze 0:5. - Bemerkungen: Lettland mit Ciganiks (Luzern).

Andorra - Serbien 1:3 (1:1)

Encamp. - SR Papapetrou (GRE). - Tore: 17. Lopez 1:0. 19. Garcia (Eigentor) 1:1. 54. Vlahovic 1:2. 77. Mitrovic (Penalty) 1:3. (sda)