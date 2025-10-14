klar
England als erstes europäisches Team für WM qualifiziert

England players celebrate their victory at the 2026 World Cup group K qualifying soccer match between Latvia and England in Riga, Latvia, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Roman Koksarov) Latvia Engla ...
Bild: keystone

Mit England qualifiziert sich die erste europäische Mannschaft für die WM 2026. Auch Spanien und Italien feierten Siege.
14.10.2025, 23:1414.10.2025, 23:14
Team watson
Inhaltsverzeichnis
Gruppe EGruppe FGruppe IGruppe K

Gruppe E

epa12454229 Spanish national soccer team forward Mikel Oyarzabal (R) shoots a penalty kick to score the 4-0 goal during the 2026 FIFA World Cup Qualifiers match Spain vs Bulgaria at the Jose Zorrilla ...
Bild: keystone

Spanien - Bulgarien 4:0 (1:0)
Türkei - Georgien 4:1 (3:0)

Gruppe F

epa12454143 Portugal player Cristiano Ronaldo reacts during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Portugal and Hungary at the Jose Alvalade stadium, in Lisbon, Portugal, 14 ...
Bild: keystone

Portugal schrammte knapp an der vorzeitigen WM-Qualifikation schrammte vorbei. Nachdem die Mannschaft im Spiel gegen Ungarn eine ganze Halbzeit lang in Führung lag, gab sie den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand. Das 2:2-Unentschieden reicht nicht, für eine direkte Qualifikation.

Dennoch Geschichte schreiben durfte Cristiano Ronaldo. Der 40-Jährige traf nach einem frühen Führungstreffer der Gäste erst zum 1:1 und wenig später per Penalty zum 2:1. Mit den zwei Toren kürte sich Ronaldo zum besten Torschützen in der WM-Qualifikation, insgesamt traf er nun bereits 41 Mal. Bis anhin hatte er sich den Titel, mit 39 Treffern, mit dem guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz geteilt.

Portugal - Ungarn 2:2 (2:1)
Irland - Armenien 1:0 (0:0)

Gruppe I

Italy coach Gennaro Gattuso waves his supporters at the end of the World Cup 2026 Group I qualifying soccer match between Italy and Israel at the Bluenergy Stadium in Udine, Italy, Tuesday, Oct. 14, 2 ...
Bild: keystone

Gleich sieht das in der Gruppe Italiens aus. Rund einen Monat nach dem knappen 5:4-Sieg Italiens gegen Israel gewann das Team von Gennaro Gattuso daheim im Rückspiel souverän mit 3:0. Die Italiener halten damit weiter den Anschluss an Norwegen, das aktuell auf dem 1. Platz anzutreffen ist, und dürfen noch an eine direkte WM-Qualifikation glauben.

Estland - Moldawien 1:1 (1:0)
Italien - Israel 3:0 (1:0)

Gruppe K

epa12454232 Harry Kane of England in action during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Latvia and England in Riga, Latvia, 14 October 2025. EPA/TOMS KALNINS
Bild: keystone

Die Engländer sind die erste europäische Nationalmannschaft, die sich für die WM 2026 qualifiziert hat. Der souveräne 5:0-Sieg gegen Lettland distanziert die Equipe von Trainer Thomas Tuchel um sieben Punkte von Albanien, das auf Platz zwei liegt. Damit ist England in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholbar.

Lettland - England 0:5 (0:3)
Riga. - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 26. Gordon 0:1. 44. Kane 0:2. 45. Kane (Penalty) 0:3. 59. Tonisevs (Eigentor) 0:4. 86. Eze 0:5. - Bemerkungen: Lettland mit Ciganiks (Luzern).

Andorra - Serbien 1:3 (1:1)
Encamp. - SR Papapetrou (GRE). - Tore: 17. Lopez 1:0. 19. Garcia (Eigentor) 1:1. 54. Vlahovic 1:2. 77. Mitrovic (Penalty) 1:3. (sda)

    Themen
