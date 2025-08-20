wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

1391 Profispiele: Fluminense-Goalie Fabio stellt Weltrekord auf

Fluminense x America de Cali RIO DE JANEIRO, RJ - 19.08.2025: FLUMINENSE X AMERICA DE CALI - Fabio is honored during Fluminense x America de Cali held at Maracana Stadium, for the 2025 South American ...
Fluminense-Goalie Fabio wurde nach senem 1391. Profispiel ausgezeichnet.Bild: IMAGO/Fotoarena

Er ist seit 1997 Profi – brasilianischer Goalie stellt Fussball-Weltrekord auf

Fabio Deivson Lopes Maciel fiel schon bei der Klub-WM auf. Mit 44 Jahren war er der mit Abstand älteste Spieler. Nun hat er einen weiteren Rekord aufgestellt.
20.08.2025, 13:5020.08.2025, 14:38
Mehr «Sport»

Im Maracana-Stadion erlebte Fabio einen besonderen Abend: Der 44-jährige Torhüter von Fluminense stand im Achtelfinale der Copa Sudamericana gegen América de Cali (2:0) zum 1391. Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz – und schrieb damit Fussballgeschichte. Sein Klub meldete, dass er damit den bisherigen Weltrekord von Englands Torwartlegende Peter Shilton übertroffen hat.

«Es ist offiziell: Fabio ist der Spieler mit den meisten Fussballspielen in der Geschichte», erklärte Fluminense auf der Plattform X und versah die Mitteilung mit dem Hashtag #Fabio1391. Passend zum Jubiläum blieb der Keeper im Maracanã ohne Gegentor.

Über die exakte Zahl von Shiltons Einsätzen gibt es unterschiedliche Angaben. Das Guinness-Buch führt ihn mit 1390 Spielen, während Shilton selbst von 1387 Pflichtspielen spricht. Mit seinem neuen Wert liegt Fabio nach Klubangaben nun vor dem Engländer.

Nach der Partie richtete der Brasilianer emotionale Worte an seine Familie und Freunde: Er sei dankbar für alle Menschen an seiner Seite und versuche, ein guter Mensch zu sein. Den Rekord wolle er zwar geniessen, aber nicht überbewerten. «Das Wichtigste ist, meinen Teamkollegen zu helfen», betonte er.

ARCHIV - ZUM TEXT UEBER DIE ENGLISCHE NATIONALMANNSCHAFT STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Eine beruehmte und vieldiskutierte Szene der Fussball-WM-Geschichte vom 22. Juni 1986 ...
Peter Shilton: Der vorherige Rekordhalter stand unter anderem bei Maradonas «Hand Gottes» im Tor.Bild: keystone

Sein Vertrag beim Traditionsklub Fluminense läuft bis Dezember 2026, sodass er seine Marke noch weiter ausbauen kann. Sein Profidebüt gab Fabio 1997, seitdem spielte er ausschliesslich in Brasilien – unter anderem für Vasco da Gama und Cruzeiro. Für die A-Nationalmannschaft wurde er nie nominiert, auch wenn er in Jugendteams der Seleção Titel gewann. (abu/t-online.de)

Mehr Fussball-Geschichten:
«Versprechen gebrochen» – Isak meldet sich zum Wechsel-Drama und Newcastle reagiert sofort
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1 / 21
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1993: Rashidi Yekini (Nigeria).
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ukraine: Mehrere Kinder bei russischem Angriff verletzt
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Pius Schwizer vom Pferdesportverband suspendiert +++ Bencic/Zverev scheitern deutlich
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Nach dem Krebs schuftet Niels Hintermann fürs Comeback: «Ich muss nichts mehr»
Abfahrer Niels Hintermann trainiert nach seiner Krebserkrankung wieder auf Schnee. Von Druck beim Comeback will der Zürcher nichts wissen.
Im vergangenen Oktober schockte Niels Hintermann die Ski-Welt: Der Schweizer Abfahrer gab bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Weniger als ein Jahr später hat der Zürcher die Krankheit besiegt. Er schuftet auf dem Theodulgletscher in Zermatt für sein Comeback.
Zur Story