Premier League: Arsenal schlägt ManUnited bei Xhaka-Rückkehr



Bild: EPA

Arsenal bodigt bei Xhaka-Rückkehr ManUnited – und wieder einmal gibt der VAR zu reden

Arsenal – ManUnited 2:0

Mit dem wiedergenesenen Granit Xhaka, dessen erwarteter Transfer zu Hertha Berlin noch nicht fixiert ist, fährt Arsenal nach vier sieglosen Spielen endlich wieder einmal drei Punkte ein. Im Klassiker gegen Manchester United siegen die «Gunners» vor eigenem Publikum mit 2:0.

Nicolas Pepe brachte das Team von Mikel Arteta bereits in der 8. Minute auf Kurs, nach herrlicher Vorarbeit von Sead Kolasinac musste er nur noch einschieben. Kurz vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Sokratis Papastathopoulos nach einer Ecke und einem Durcheinander im Strafraum auf 2:0.

Während sich Arsenal weiterhin im Mittelfeld der Tabelle tummelt, musste die fünftplatzierte United den Rückstand auf den zur Champions-League-Teilnahme berechtigenden 4. Platz auf fünf Punkte anwachsen lassen.

Arsenal - Manchester United 2:0 (2:0)

60'328 Zuschauer.

Tore: 8. Pepe 1:0. 42. Skoratis 2:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

ManCity – Everton 2:1

Manchester City erfüllt seine Pflichtaufgabe mit einem 2:1 daheim gegen Everton. Gabriel Jesus war in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit Doppeltorschütze. Der Brasilianer hat in seinen letzten sechs Einsätzen in der Meisterschaft achtmal getroffen.

Manchester City - Everton 2:1 (0:0)

54'407 Zuschauer.

Tore: 51. Gabriel Jesus 1:0. 58. Gabriel Jesus 2:0. 71. Richarlison 2:1.

Brighton – Chelsea 1:1

Chelsea hat im Rennen um die Champions-League-Plätze erneut wertvolle Punkte liegen gelassen. Die «Blues» kamen im Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1 und können damit keine Zäsur zu Platz 5 schaffen. Cesar Azpilicueta staubte in der 10. Minute im Anschluss an einen Eckball zur frühen Chelsea-Führung ab, kurz vor Schluss rettete ein sehenswertes Fallrückziehertor des Iraners Alireza Jahanbakhsh den Gastgebern aber noch einen Punkt.

Brighton hatte im ganzen Spiel die wesentlich besseren Chancen als Chelsea. Eine davon hätte in der 89. Minute das Siegestor bedeuten können. Der klar Beste bei den «Blues» war Goalie Kepa Arrizabalaga. Der Spanier verhinderte mit glänzenden Paraden mehrfach sicher scheinende Tore. Für Chelsea war es erst das dritte Unentschieden dieser Meisterschaft, das erste seit der 4. Runde von Ende August.

Brighton - Chelsea 1:1 (0:1)

30'559 Zuschauer.

Tore: 10. Azpilicueta 0:1. 80. Jahanbakhsh 1:1. (pre/sda)

Southampton – Tottenham 1:0

Tottenham kassiert beim 0:1 in Southampton im achten Ligaspiel unter José Mourinho die dritte Niederlage. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Danny Ings bereits in der 17. Minute. Die «Spurs» verpassten es damit , den Abstand zu Chelsea auf drei Punkte zu reduzieren.

Southampton - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

30'976 Zuschauer.

Tor: 17. Ings 1:0

Der Aufreger: Video: streamable

Newcastle – Leicester 0:3

Newcastle United rutscht nach der dritten Niederlage in Serie immer tiefer in die Krise. Die «Magpies» verlieren gegen den Tabellenzweiten Leciester mit 0:3 und offenbaren dabei eklatante Schwächen in der Defensive. Das 1:0 für Leicester durch Newcastles Ex-Stürmer Ayoze Perez fällt nach einem katastrophalen Fehlpass von Florian Lejeune auf Fabian Schär, der sich später verletzte, durch den eigenen Strafraum. Perez sagt danke, lässt Schär aussteigen und schiebt mit etwas Glück ein.

Beim 0:2 ist es wieder Lejeune, der den Ball vertändelt. Dieses Mal profitiert James Maddison, sein Weitschuss fliegt genau ins Lattenkreuz. Auch beim 3:0 durch Hamza Choudhury ist Newcastle-Goalie Martin Dubravka machtlos, als die Kugel wieder in der rechten hohen Torecke einschlägt.​

Newcastle United - Leicester City 0:3 (0:2)

52'178 Zuschauer.

Tore: 36. Perez 0:1. 39. Maddison 0:2. 87. Choudhury 0:3.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.



Burnley – Aston Villa 1:2

Bei Aston Villas 2:1-Sieg bei Burnley sorgte mal wieder VAR für hitzige Diskussionen. In der 13. Minute wird Villas vermeintlicher Führungstreffer wegen eines Abseits aberkannt. Wie die Linien des Videoschiedsrichters zeigen, befand sich die Ferse von Jack Grealish um einige Millimeter im Abseits. Technisch gesehen eine korrekte Entscheidung, aber die Verantwortlichen müssen sich schon fragen, ob das so noch Sinn macht. Mehr als zwei Minuten verstreichen, bis die Linien korrekt kalibriert sind und das Millimeter-Abseits feststeht.

