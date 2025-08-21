YB ist auf gutem Weg in die Ligaphase der Europa League. Bild: keystone

YB siegt bei Starkregen – Servette und Lausanne erkämpfen sich Unentschieden

Im Playoff der Conference League haben sich Servette gegen Schachtar Donezk und Lausanne gegen Besiktas jeweils ein 1:1 erkämpft. YB gewann im Europa-League-Playoff gegen Bratislava – musste aber früh auf Males verzichten.

Bratislava – YB 0:1

Die Young Boys haben gute Chancen, die Ligaphase der Europa League zu erreichen. Die Berner gewinnen das Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava 1:0.

Der einzige Treffer fiel in der 15. Minute. Edimilison Fernandes gab den Pass in die Tiefe, Chris Bedia setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte das 1:0. Es war eine der wenigen gut herausgespielten Aktionen im vom strömenden Regen geprägten Spiel.

In diesem mussten die Berner in personeller Hinsicht einen frühen Rückschlag hinnehmen. Darian Males musste nach wenigen Minuten bereits vom Platz und wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Spital gebracht. Damit wird die bereits lange Verletztenliste der Berner um einen weiteren Spieler ergänzt.

Doch YB liess sich nicht aus der Fassung bringen und kam bald darauf zum Führungstreffer. Von Slovan war zunächst überraschend wenig zu sehen. Mit zunehmender Dauer kam der slowakische Meister dann besser ins Spiel und scheiterte unter anderem zweimal an der Querstange.

Am Ende rettete das Team von Giorgio Contini den knappen Sieg über die Zeit. Damit hat YB ein kleines Polster und kann im Heimspiel vom kommenden Donnerstag vor heimischem Publikum die Teilnahme an der Europa League sicherstellen.

Slovan Bratislava - Young Boys 0:1 (0:1)

SR Stegemann (GER).

Tore: 15. Bedia 0:1.

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovic (83. Lauper); Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Monteiro).

Donezk – Servette 1:1

Servette darf weiter von der Ligaphase der Conference League träumen. Die Genfer kommen auswärts gegen das renommierte Schachtar Donezk zu einem 1:1.

Lamine Fomba dürfte seinen Augen kaum getraut haben. Der französische Mittelfeldspieler lief beim Eckball in der 8. Minute in den Strafraum und wurde dort in zentraler Position völlig allein gelassen. Unbedrängt stieg der Sommer-Zugang hoch und sorgte per Kopf für die Führung der Genfer.

Lamine Fomba brachte Servette in Führung. Bild: keystone

Im Stadion in Krakau, wo Schachtar wegen des Kriegs in der Ukraine ein Exil gefunden hat, zogen sich die Servettien meist weit in die eigene Spielhälfte zurück. Lange konnten sie den Vorsprung halten, ehe das überlegene Heimteam in der 73. Minute, ebenfalls nach einem Eckball, zum Ausgleich kam.

Danach hatte Schachtar mehrere Chancen auf den Siegtreffer, doch Servette konnte das Unentschieden mit viel Glück halten. Damit hat sich das Team von Neo-Trainer Jocelyn Gourvennec eine überraschend gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Genf geschaffen.

Schachtar Donezk - Servette 1:1 (0:1)

Krakau (POL). SR Walsh (SCO).

Tore: 8. Fomba 0:1. 73. Bondar 1:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Baron, Mazikou; Stevanovic (84. Magnin), Cognat, Fomba, Njoh; Varela (77. Mraz), Antunes (46. Jallow, 84. Morandi).

Lausanne – Besiktas

Auch Lausanne zeigte gegen das klar favorisierte Besiktas eine beherzte Leistung und hätte in der ersten Halbzeit mehrmals in Führung gehen können. Stattdessen war es Milot Rashica, der kosovarische Nationalspieler, der die Gäste kurz vor der Pause und gegen den Spielverlauf in Führung brachte.

Auch in der zweiten Halbzeit kämpfte Lausanne lange unglücklich. Ein Eckball in der 83. Minute brachte schliesslich die Erlösung: Verteidiger Bryan Okoh stand goldrichtig und erzielte mit seinem ersten Tor im Dress der Lausanner den Ausgleich.

Richtig zufrieden dürfte das Team von Peter Zeidler mit dem Unentschieden jedoch nicht sein, denn ein Sieg wäre möglich gewesen. Diesen braucht es nun kommende Woche beim Rückspiel in Istanbul.

Lausanne-Sport - Besiktas Istanbul 1:1 (0:1)

SR Kringstad (NOR).

Tore: 45. Rashica 0:1. 83. Okoh 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (92. Fofana); Soppy (63. Butler-Oyedeji), Roche, Custodio; Sène, Lekoueiry (87. Ajdini), Diakité (87. Sigua). (nih/sda)