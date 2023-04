Barça-Torschütze Ferran Torres lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Bild: keystone

Barça bodigt Atlético +++ Newcastle demütigt Tottenham +++ Freiburg träumt weiter

Bundesliga

Freiburg – Schalke 4:0

Der SC Freiburg hat auf dem Weg nach Europa ein weiteres Glanzlicht gesetzt und darf mehr denn je von der ersten Teilnahme an der Champions League träumen. Die Breisgauer gewannen gegen ihren Lieblingsgegner Schalke 04 auch in dieser Höhe verdient mit 4:0.

Der österreichische Stürmer Michael Gregoritsch mit einem Doppelpack, Lucas Höler und Matthias Ginter trafen für die Freiburger, die gegen keinen anderen Ligarivalen so oft gewonnen haben wie gegen Schalke (16 Mal). Der überforderte Vorletzte steckt weiter mitten im Abstiegskampf, der rettende 15. Platz ist aktuell drei Punkte entfernt.

Freiburg - Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 7. Gregoritsch 1:0. 35. Gregoritsch 2:0. 52. Holer 3:0. 82. Ginter 4:0.

Bemerkungen: Schalke mit Frey (ab 46.), ohne Brunner (verletzt).

Gregoritsch bringt Freiburg früh mit 1:0 in Front. Video: streamja

Der zweite Streich von Gregoritsch. Video: streamja

Höler erhöht nach der Pause auf 3:0 für Freiburg. Video: streamja

Ginter trifft in der Schlussphase zum 4:0 für Freiburg. Video: streamja

Die Tabelle:

Premier League

Newcastle – Tottenham 6:1

Newcastle United hat Tottenham Hotspur im direkten Duell um die Champions-League-Plätze bereits in der Anfangsphase in seine Einzelteile zerlegt. Die «Magpies» mit Fabian Schär in der Startaufstellung deklassierten die «Spurs» dank fünf Toren in den ersten 21 Minuten gleich mit 6:1. Jacob Murphy (2./9.), Joelinton (6.) und Alexander Isak (19./21.) zeigten mit ihren Toren den überforderten Londonern früh die Grenzen auf.

Harry Kane gelang für die «Spurs» kurz nach der Pause der Ehrentreffer, Joker Callum Wilson in der 67. Minute stellte den alten Abstand aber wieder her. Newcastle ist nun Tabellendritter – punktgleich mit Manchester United, das eine Partie weniger absolviert hat. Tottenham muss mit sechs Punkten weniger vorerst abreissen lassen.

Newcastle United - Tottenham Hotspur 6:1 (5:0)

Tore: 2. Murphy 1:0. 6. Joelinton 2:0. 9. Murphy 3:0. 19. Isak 4:0. 21. Isak 5:0. 49. Kane 5:1. 67. Wilson 6:1.

Bemerkung: Newcastle mit Schär (bis 74.).

Murphy trifft nach 61 Sekunden zum 1:0 für Newcastle. Video: streamja

Joelinton kann bereits in der 6. Minute das 2:0 nachlegen. Video: streamja

Murphy erhöht in der 9. Minute auf 3:0 für die «Magpies». Video: streamja

Das 4:0 für Newcastle durch Isak. Video: streamja

Isak doppelt nach 21 Minuten zum 5:0 nach. Video: streamja

Der 1:5-Anschlusstreffer für Tottenham durch Kane. Video: streamja

Wilson macht mit dem 6:1 das halbe Newcastle-Dutzend voll. Video: streamja

Die Tabelle:

FA Cup

Brighton – ManUnited -:-

LaLiga

Barcelona – Atlético Madrid 1:0

Der FC Barcelona hat im Fernduell mit Real Madrid nachgelegt und den Elf-Punkte-Vorsprung wieder hergestellt. Am Festtag zu Ehren des katalanischen Schutzpatrons Sant Jordi besiegte der Tabellenführer Atlético Madrid mit 1:0.

Im voll besetzten Camp Nou erzielte Ferran Torres kurz vor der Pause den einzigen Treffer der Partie, nachdem der ehemalige Barça-Profi Antoine Griezmann nach nur wenigen Sekunden die Latte getroffen hatte.

Barcelona - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Tor: 44. Torres 1:0.

Ferran Torres bringt Barça kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Weiteres Telegramm:

Elche - Valencia 0:2 (0:2)

Tore: 19. Lino 0:1. 42. Verdu (Eigentor) 0:2.

Bemerkung: Valencia mit Cömert (ab 91.).

Die Tabelle:

Serie A

Empoli – Inter Mailand 0:3

Inter Mailand hat beim FC Empoli einen klaren 3:0-Sieg eingefahren und bleibt damit an den Champions-League-Plätzen dran. Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen feierte Inter einen Befreiungsschlag: Ein Doppelpack von Romelu Lukaku und ein später Treffer von Lautaro Martinez sorgten für die Entscheidung. Inters Rückstand auf das viertplatzierte Roma, das allerdings noch eine Partie weniger auf dem Konto hat, beträgt nur noch zwei Punkte.

Die Tabelle:

Ligue 1

Lorient – Toulouse 0:1

Yvon Mvogo, der Schweizer Goalie des Ligue-1-Klubs Lorient, kehrt nach langer Pause mit einer 0:1-Niederlage gegen Toulouse zurück. Der Freiburger war seit dem 6. November mit einer Knieverletzung ausgefallen. Beim Gegentreffer on der 68. Minute durch Zakaria Aboukhlal traf Mvogo keine Schuld. Für Lorient war es die fünfte Partie in Folge ohne Sieg. (sda)

Lorient - Toulouse 0:1 (0:0)

Tor: 68. Aboukhlal 0:1.

Bemerkung: Lorient mit Mvogo.

Weiteres Telegramm:

Nice - Clermont 1:2 (1:1)

Tore: 37. Muhammed Cham 0:1. 41. Laborde 1:1. 83. Khaoui 1:2.

Bemerkung: Nice mit Lotomba (ab 66.).

Die Tabelle:

