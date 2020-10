Sport

Fussball

Fall Benzema – was zwischen ihm und Vinicius wirklich ablief



bild: screenshot RMc Sport

Dieses Video zeigt, warum sich Benzema so sehr über Vinicius nervte

Karim Benzema ist seit gestern mal wieder der grosse Buhmann der Fussball-Szene. Der Real-Torjäger wurde beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach in der Pause gefilmt, wie er sich bei seinem Landsmann Ferland Mendy über Stürmer-Kollege Vinicius Junior beschwert. «Er tut, was er will. Bruder, ich spiel nicht mehr zu ihm. Beim Leben meiner Mutter. Er spielt gegen uns», flüsterete Benzema Mendy in den Katakomben des Borussia-Parks auf französisch zu.

Natürlich ging die kurze Video-Sequenz um die Welt und Benzema musste viel Kritik einstecken. Vielerorts wurden die Worte des 32-jährigen Franzosen aber nicht richtig widergegeben. In der Übersetzung vieler Medien kam es so rüber, als hätte Benzema seinen Kumpel Mendy aufgefordert, nicht mehr zu Vinicius zu passen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.

Der aus dem Kontext gerissene Video-Schnipsel zeigt auch längst nicht die ganze Wahrheit, was zwischen Benzema und Vinicius an diesem Abend gelaufen ist. Der französische TV-Sender «RMC Sport» hat mittlerweile Licht ins Dunkel gebracht. Ein Zusammenstellung einiger Szenen aus der ersten Halbzeit zeigt eindrücklich auf, warum sich Benzema so über Vinicius aufgeregt hat.

Gleich mehrfach kamen Zuspiele des Brasilianers nämlich nicht bei seinem französischen Sturmpartner an. Mal hob Vinicius den Kopf nicht, mal passte er zu einem weniger gut postierten Mitspieler, mal spielte er die Flanke hoch und weit statt kurz und flach in den freien Raum. Von 18 Pässen von Vinicius kamen in den ersten 45 Minuten nur zwei bei Benzema an. Verständlich also, ärgerte sich der erfahrene Real-Torjäger über seinen jungen Teamkollegen.

Ausserdem ist auf Video-Aufnahmen von «BT Sport» zu sehen, wie Benzema nach der Pause zusammen mit Vinicius und Mendy im Mittelkreis angeregt diskutierte. Mehr als wahrscheinlich, dass Benzema seinem Sturmpartner vor der zweiten Halbzeit noch einmal ein paar taktische Anweisungen mit auf den Weg gegeben hatte.

Selbstverständlich ist es nicht die feine Art (und nicht sehr klug), sich vorzunehmen, einem seiner Teamkollegen keinen Pass mehr zu spielen. Man könnte Benzema jetzt auch vorwerfen, dies auch noch in die Tat umgesetzt zu haben. Bis zu Vinicius' Auswechslung in der 70. Minute passte der Franzose nämlich tatsächlich kein einziges Mal auf den jungen Brasilianer.

0 - Karim Benzema didn't pass a single ball to Vinicius Jr in the second half in the Champions League game vs Borussia Mönchengladbach (three in the first half). Distance. pic.twitter.com/OJ52Qh2Qym — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2020

Doch auch in der ganzen ersten Halbzeit kamen nur drei Pässe von Benzema bei Vinicius an. Viel wahrscheinlicher und nach Betrachten des obiges Videos augenscheinlicher ist, dass Benzema und Vinicius einfach nicht wirklich zusammen harmonieren – zumindest taten sie es an diesem Abend nicht.

Fakt ist: Der französische Routinier hat sich in der Pause sicherlich nicht ganz korrekt verhalten. Der Fiesling, zu dem Benezma nach Betrachten des Video-Schnipsels von vielen jedoch voreilig gemacht wurde, ist er aber nicht. Wer im Fussball noch nie über einen Mitspieler gelästert hat, werfe den ersten Stein.

Auf Instagram blieb der Real-Stürmer trotz aller Aufregung um seine Person gelassen. In einer Story meldete sich der Torschütze zum 1:2-Anschlusstreffer zunächst so zu Wort: «Während die Hunde bellen, geht die Nummer 9 weiter ihren Weg.» Später listete Benzema in einem Post seine frisch aufgestellten Rekord auf und schrieb dazu: «Darüber will natürlich niemand diskutieren.»

