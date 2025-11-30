bedeckt
Super League: Torfestival, aber kein Sieger bei Servette gegen YB

Jeremy Guillemenot (SFC), 3rd right scores the 1:0 against goalkeeper Marvin Keller (YB), left, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette FC, SFC, and BSC Young Boys, ...
Ganze achtmal schlug es am Sonntagnachmittag in Genf im Tornetz ein.Bild: keystone

Acht Tore, aber kein Sieger – YB muss sich bei Servette mit Remis begnügen

30.11.2025, 16:0730.11.2025, 16:26

Servette – YB 4:4

Die Young Boys arbeiten unter Trainer Gerardo Seoane weiter am Turnaround. Beim 4:4 in Genf gegen Servette war aber einzig die Offensive meisterlich.

Immerhin: Seit dem 1:2 im Wankdorf gegen St. Gallen haben die Young Boys in der Super League nicht mehr verloren. Zuletzt feierten die Berner Kantersiege in St. Gallen (4:1) und gegen Winterthur (5:0). Die Berner Offensive glänzte auch gegen Servette wieder. Die Abwehrleistung indessen genügte in keinster Weise.

Vorne sorgte Christian Fassnacht mit einem Tor (1:1) und einer Vorlage (zum 2:2) dafür, dass YB auf die Rückstände in der ersten Halbzeit rassig reagieren konnte. Fassnacht erzielte in fünf der letzten sechs Meisterschaftspartien mindestens ein Tor. Chris Bedia (3:2) und Verteidiger Jaouen Hadjam (4:3) schienen nach der Pause YB sogar auf die Siegerstrasse zu bringen.

Das Hin und Her vom 1:1 zum 2:2 in der ersten Halbzeit.Video: SRF

Die biedere Berner Verteidigung liess aber zwei Zähler wieder entgleiten. Vor den ersten beiden Gegentoren vermochten die Young Boys nicht zu klären. Bei allen vier Gegentoren stimmte hinten die Zuordnung nicht. Stets fanden die Genfer einen ungedeckten Mitspieler.

Aus Genfer Optik war Jeremy Guillemenot der Mann des Spiels. Der 27-jährige Stürmer durfte wieder einmal von Anfang an rein. Zuletzt hatte er meist gar nicht oder nur minimal wenig gespielt. In 11 von Servettes 16 Pflichtspielen in der Schweiz wurde Guillemenot nicht eingesetzt. Am Sonntag erzielte er zwei Goals für Servette. Nach 66 Minuten verliess er unter tosendem Applaus der 9420 Zuschauer das Feld. Der Slowake Samuel Mraz, der ihn ersetzte, setzte mit dem 4:4-Ausgleich in der 84. Minute den Schlusspunkt.

Mraz köpft ein – das letzte Tor des Nachmittags.Video: SRF

Servette - Young Boys 4:4 (2:2)
9420 Zuschauer. - SR Fähndrich.
Tore: 12. Guillemenot (Douline) 1:0. 26. Fassnacht (Virginius) 1:1. 33. Ayé (Fomba) 2:1. 45. Sanches (Fassnacht) 2:2. 57. Bedia (Sanches) 2:3. 61. Guillemenot (Fomba) 3:3. 68. Hadjam (Virginius) 3:4. 84. Mráz (Njoh) 4:4.
Servette: Frick; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Stevanovic (77. Miguel), Douline, Fomba, Ishuayed (66. Morandi); Guillemenot (66. Mráz), Ayé (94. Atangana).
Young Boys: Keller; Andrews (73. Janko), Wüthrich, Benito, Hadjam; Raveloson, Gigovic (80. Lauper); Fassnacht, Sanches (73. Monteiro), Virginius (80. Córdova); Bedia (80. Pech).
Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Ayé, 79. Raveloson. (pre/sda)

Sergio Cordova (YB), left, fights for the ball with Dylan Bronn (SFC), right, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette FC, SFC, and BSC Young Boys, YB, at the Stade ...
YB war dem Sieg in Genf etwas näher als das Heimteam.Bild: keystone

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
