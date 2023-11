Trent Alexander-Arnold sorgt für den späten Ausgleich Bild: keystone

Liverpool luchst City im Spitzenkampf Punkte ab

Premier League

Manchester City – Liverpool 1:1

Leader Manchester City mit dem Schweizer Manuel Akanji und das zweitklassierte Liverpool trennen sich im Spitzenspiel der 13. Runde der Premier League 1:1. Somit ging Manchester City erstmals im Jahr 2023 vor heimischem Publikum nicht als Sieger vom Platz.

Das Heimteam dominierte die erste Halbzeit deutlich und ging in der 27. Minute dank Erling Haaland 1:0 in Führung. Der Norweger traf zum 14. Mal in der laufenden Meisterschaft. In der 68. Minute wurde das vermeintliche 2:0 von Ruben Dias aufgrund eines Fouls von Akanji an Liverpools Keeper Alisson nicht gegeben. Der im defensiven Mittelfeld eingesetzte Schweizer zeigte eine solide Leistung.

In der 80. Minute erzielte Trent Alexander-Arnold kurz nach einer Topchance von Haaland das 1:1. Haaland vergab in der 98. Minute mit dem Kopf eine weitere gute Möglichkeit. Liverpool blieb im sechsten Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen und liegt weiterhin einen Punkt hinter Manchester City.

Manchester City - Liverpool 1:1 (1:0)

Tore: 27. Haaland 1:0. 80. Alexander-Arnold 1:1.

Bemerkungen: City mit Akanji. (abu/sda)

