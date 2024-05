Des einen Freud ist des anderen Leid: Kaum irgendwo passt diese Redewendung so gut wie im Abstiegskampf der Bundesliga. Bild: keystone

Union wieder in akuter Abstiegsgefahr + Kiel vor Aufstieg + Chelsea-Gala gegen West Ham

Mehr «Sport»

Bundesliga

Union Berlin – Bochum

Nach der Entlassung von Urs Fischer schien Union Berlin das Ruder herumreissen zu können und lange auf dem richtigen Weg zum Klassenerhalt. Noch nach dem 27. Spieltag standen die Eisernen auf dem 12. Platz und hatten neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Seither holte das Team von Nenad Bjelica aber nur noch einen Punkt aus fünf Spielen.

Nach der bitteren und dramatischen 3:4-Niederlage gegen Bochum steht der Vierte der Vorsaison auf Platz 15 und könnte im Falle eines Mainzer Siegs am Sonntagabend gar noch einen weiteren Rang abrutschen. Obwohl die Bochumer nach 37 Minuten bereits 3:0 führten, schöpften die Gastgeber noch einmal Hoffnung. Am Ende musste sich Union aber geschlagen geben, womit die Abstiegsgefahr wieder deutlich grösser ist als noch vor wenigen Wochen.

Union Berlin - Bochum 3:4 (0:3).

Tore: 16. Wittek 0:1. 31. Wittek 0:2. 37. Schlotterbeck 0:3. 59. Vertessen 1:3. 62. Bedia 2:3. 70. Hofmann 2:4. 74. Hollerbach 3:4.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Frankfurt – Leverkusen (17.30 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

Heidenheim – Mainz (19.30 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

Das lief am Samstag: Stuttgart-Schweizer Stergiou trifft bei Sieg gegen Bayern – BVB schiesst sich warm für PSG

Wehen-Wiesbaden – Kiel 0:1 (2. Liga)

In der 2. Bundesliga machte Überraschungsteam Holstein Kiel einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Die Norddeutschen setzten sich dank eines Tors von Timo Becker, das durch ein Missverständnis zwischen einem Wiesbadener Verteidiger und dem Goalie entstanden ist, 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden durch. Damit übernimmt Kiel zwei Spieltage vor Schluss die Tabellenführung, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Kiel spielte zuvor noch nie in der Bundesliga.

Premier League

Chelsea – West Ham 5:0

Die Blues setzen den Aufwärtstrend der letzten Monate fort. Bis auf das 0:5-Debakel bei Stadtrivale Arsenal und die 0:1-Niederlage im FA-Cup-Halbfinal gegen Manchester City ist Chelsea nun seit zehn Spielen ungeschlagen. Gegen das ebenfalls in Englands Hauptstadt London heimische West Ham lief das Team von Mauricio Pochettino gar zur Galaform auf.

Mit 5:0 wurden die Hammers dank Toren von Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke und zweimal Nicolas Jackson aus der Stamford Bridge geschossen. Damit bleiben die Hoffnungen auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb weiterhin intakt, während West Ham davon so langsam Abschied nehmen muss.

Drei Torschützen beim gemeinsamen Jubel: Nicolas Jackson, Cole Palmer und Conor Gallagher (v. l.). Bild: keystone

Chelsea - West Ham United 5:0 (3:0).

Tore: 15. Palmer 1:0. 30. Gallagher 2:0. 36. Madueke 3:0. 48. Jackson 4:0. 81. Jackson 5:0.

Er steht nun bei 21 Saisontoren: Wahnsinnswende gegen ManUnited – das ist Chelsea-Held Cole Palmer

Brighton – Aston Villa 1:0

Nach sechs sieglosen Partien kommt Brighton ausgerechnet gegen Champions-League-Kandidat Aston Villa wieder einmal zu einem Erfolg in der Premier League. Das Team von Roberto De Zerbi bezwang den Conference-League-Halbfinalisten dank eines Tors von João Pedro in der 87. Minute. Der Brasilianer versenkte den Nachschuss seines Penaltys per Kopf selbst im Tor.

João Pedro (r.) jubelt über seinen Siegtreffer. Bild: keystone

Brighton - Aston Villa 1:0 (0:0)

Tor: 87. Pedro 1:0.​

Liverpool – Tottenham (17.30 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

Serie A

AC Milan – Genoa (18 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

AS Roma – Juventus (20.45 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

La Liga

(nih/sda)