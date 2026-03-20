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Geldsorgen beim Leader: FC Thun braucht Überbrückungskredit

Beat Fahrni, Delegierter des Verwaltungsrates des FC Thun, posiert am Rande eines Interviews, am Dienstag, 17. Maerz 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Beat Fahrni gibt die operative Leitung des FC ...
Beat Fahrni wird den FC Thun verlassen.Bild: keystone

Geldsorgen beim souveränen Super-League-Leader: FC Thun braucht Überbrückungskredit

20.03.2026, 16:5320.03.2026, 16:53

Sportlich läuft es dem FC Thun ausgezeichnet, doch wirtschaftlich gibt es beim designierten Überraschungsmeister hinter den Kulissen grössere Herausforderungen zu meistern. Diese Woche gab Geldgeber Beat Fahrni seinen Rückzug aus der operativen Führung des Vereins per Ende März bekannt.

Wie der Klub aus dem Berner Oberland nun mitteilte, benötigt er einen Überbrückungskredit in der Höhe von 4 Millionen Franken, nachdem der für Januar geplante Einstieg eines weiteren Grossinvestors nicht realisiert werden konnte. Das Geld kommt von der Stadiongenossenschaft Arena Thun.

Das muss geschehen, damit der FC Thun den Meistertitel noch verspielt

Die Genossenschaft habe die ursprünglich für Renovationsarbeiten vorgesehenen Mittel vorübergehend als Darlehen zur Verfügung gestellt. «Damit ist die finanzielle Stabilität des FC Thuns für die Saison 2026/2027 gesichert», teilte der Klub in einem Communiqué mit.

Der FC Thun führt zudem Gespräche mit verschiedenen regionalen Investoren. Ein Abschluss wird bis zur Generalversammlung im Herbst 2026 angestrebt. (riz/sda)

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