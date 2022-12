Premier League am Boxing Day: Liverpool schlägt Villa, Newcastle siegt

Tottenham bejubelt den Ausgleich gegen Brentford. Bild: keystone

Liverpool schlägt Villa und nimmt Fahrt auf – Newcastle und Schär siegen weiter

Brentford – Tottenham Hotspur 2:2

Lange sah es nicht gut aus für die Tottenham Hotspur am zum Auftakt am klassischen Boxing-Day-Spieltag in der Premier League. Brentford ging nach 15 Minuten verdient in Führung und doppelte kurz vor der Pause beinahe nach – Ivan Toney stand aber im Abseits.

Kane gleicht für Tottenham aus. Video: streamja

Seinen Treffer holte er nach dem Pausentee nach und erhöhte auf 2:0. Dies stachelte die Spurs aber noch einmal am. Harry Kane und Pierre-Emile Höjbjerg sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. Und kurz vor Schluss hatten die Londoner in der Person von Heung-Min Son gar noch die Chance auf drei Punkte – der Südkoreaner verpasste knapp.

Pierre-Emile Höjbjerg gleicht das Spiel aus. Video: streamja

Leicester – Newcastle 0:3

Die WM-Pause konnte den Elan von Newcastle United nicht bremsen. Das Überraschungsteam der Premier League mit dem Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär gewinnt am zweiten Weihnachtstag, dem so genannten Boxing Day, in Leicester ohne Probleme 3:0.

Newcastle feierte den sechsten Sieg in Folge und verdrängte vorübergehend vom 2. Platz – mit allerdings zwei Spielen mehr.

Almiron macht bereits das 2:0 gegen Leicester. Video: streamja

Leicester - Newcastle United 0:3 (0:3)

Tore: 4. Wood (Foulpenalty) 0:1. 8. Almiron 0:2. 32. Joelinton 0:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Aston Villa – Liverpool 1:3

Liverpool kam auswärts bei Aston Villa zu einem relativ ungefährdeten Sieg. Einzig zu Beginn der zweiten Halbzeit gaben die Reds die Spielkontrolle etwas aus der Hand. Da führten sie dank Toren von Mohamed Salah und Virgil van Dijk vor der Pause bereits mit 2:0. Auch der Anschlusstreffer der Hausherren vermochte die Mannschaft von Jürgen Klopp nicht wirklich zu beunruhigen. Rund zehn Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung mit dem 1:3.

Watkins bringt mit dem 1:2 die Spannung zurück ins Spiel. Video: streamja

Bacjetic macht mit dem dritten Tor für Liverpool alles klar. Video: streamja

Aston Villa - Liverpool 1:3 (0:2)

Tore: 5. Salah 0:1. 37. Van Dijk 0:2. 59. Watkins 1:2. 81. Bajcetic 1:3. (abu/sda)

Die Tabelle

(ram/abu/sda)